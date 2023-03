Chelsea - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

In letzter Minute hat Chelsea-Coach Graham Potter seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Viele entzogen ihrem englischen Landsmann bereits das Vertrauen. Die zuletzt erbrachten Leistungen geben seiner Arbeit hingegen Recht. Zwei Premier League Siege gegen Leeds United (1:0) und Leicester City (3:1) sowie der Champions League Erfolg gegen Dortmund (2:0) lassen auf eine starke momentane Form schließen.

Everton legte kürzlich gegen Brentford einen Blitzstart hin und brauchte nur eine Minute, um durch Dwight McNeil in Front zu gehen. Im Anschluss besannen sich die Toffees auf das Verteidigen und lauerten auf Konter. Eine Taktik, die den Mannen von Trainer Sean Dyche drei wichtige Punkte im Abstiegskampf bescherte.

Den Hausherren aus London sind in erster Linie aufgrund des Heimrechts Vorteile in einem defensiv ausgerichteten Duell einzuräumen. Unsere Wette zielt auf den Heimsieg und weniger als 2,5 Tore ab. Für diesen Spielausgang in Form einer Mehrfachwette bietet Happybet eine Quote von 3,15.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Everton auf „Sieg Chelsea & Unter 2,5 Tore“:

Chelsea gewann zuletzt an der Stamford Bridge 2-mal in Folge zu Null.

Everton setzte sich in nur einem der bisherigen 13-Premier-League-Auswärtsspiele durch (5U, 7N).

Keines der jüngsten 11 Kräftemessen an der Stamford Bridge ging an die Toffees (8N, 3U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Everton Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt diese Begegnung einer klaren Rollenverteilung. Die Gastgeber aus London sind als Favorit auf drei Punkte gesetzt und in Bezug auf den Sieg niedriger bewertet. Um die Favoritenrolle der Blues zu bestätigen, servieren die besten Wettanbieter eine durchschnittliche Quote von 1,44.

Einen Sieg der Toffees stufen die Buchmacher hingegen als sehr unwahrscheinlich ein und bewerten diesen Spielausgang mit einer Chelsea Everton Quote von ca. 6,50.

Mal abgesehen vom 3:1 gegen Leicester am vergangenen Premier-League-Spieltag legte Chelsea eine defensive Spielausrichtung an den Tag. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist. Am „Over/Under 2,5 Tore“ - Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz zu zwei oder weniger Toren ab.

Chelsea vs Everton Prognose: „Überwindet Everton den London-Fluch an der Stamford Bridge?“

Nach fünf sieglosen Premier League Paarungen meldete sich die Mannschaft von Trainer Graham Potter zuletzt mit zwei Triumphen im Oberhaus des englischen Fußballs zurück. Fairerweise muss erwähnt werden, dass Leeds United und Leicester City im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt waren und keine allzu große Herausforderung darstellten. Ähnliches gilt für die Toffees.

Mit 37 erbeuteten Punkten rangieren die Blues zurzeit auf dem zehnten Platz und sind im grauen Mittelfeld angesiedelt. Gegenüber der vergangenen Saison liegt eine Verschlechterung um sieben Ränge vor. Der Rückstand zu den Champions League Plätzen ist auf elf Zähler angewachsen. Wobei Tottenham ein Spiel mehr absolvierte.

Chelsea setzte sich in fünfzig Prozent der Heimspiele mit einem Sieg durch und bestritt zwei Drittel der Liga-Ansetzungen auf heimischem Boden mit weniger als 2,5 Toren. Fünf der 12 Partien im eigenen Stadion endeten als „Clean Sheet“.

Everton zeigte sich zuletzt gegen Brentford vor allem defensiv stark und konnte einen knappen Vorsprung über das gesamte Spiel hinweg verteidigen. Gegen die Blues dürfte diese Spielausrichtung jedoch aufgrund der Qualität im Kader weniger Erfolg versprechen..

Chelsea - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:1 Leicester (PL, A), 2:0 Dortmund (CL, H), 1:0 Leeds United (PL, H), 0:2 Tottenham (PL, A), 0:1 Southampton (PL, H).

Letzte 5 Spiele Everton: 1:0 Brentford (PL, H), 2:2 Nottingham (PL, A), 0:4 Arsenal (PL, A), 0:2 Aston Villa (PL, H), 1:0 Leeds United (PL, H).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Everton: 1:0 (PL, A), 0:1 (PL, A), 1:1 (PL, H), 2:0 (PL, H), 0:1 (PL, A).

Gerade in der Fremde tun sich die Mannen von Trainer Sean Dyche schwer und warten seit neun Auswärts-Begegnungen auf einen Erfolg in der Premier League (3U, 6N). Oftmals lassen die Toffees in den gegnerischen Stadien den Zug zum Tor vermissen. Acht Tore in 13 Partien in der Fremde bescheinigen eine harmlose Offensive. Acht der 13 Ansetzungen auf gegnerischem Boden endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Bereits in der Hinrunde unterlagen die Toffees vor heimischer Kulisse mit 0:1. Den einzigen Treffer im Spiel erzielte Jorginho kurz vor der Pause vom Elfmeterpunkt. Mit einem ähnlich defensiven Match rechnen wir auch diesmal. Im Übrigen endeten die vergangenen fünf Aufeinandertreffen beider Konkurrenten unabhängig vom Austragungsort mit weniger als 2,5 Toren. Dreimal fielen sogar weniger als 1,5 Treffer.

Unser Chelsea - Everton Tipp: „Sieg Chelsea & Unter 2,5 Tore“

Chelsea stellte zuletzt eindrucksvoll unter Beweis, dass mit ihnen zu rechnen ist. Drei Siege in Serie sprechen für sich und attestieren den Blues eine sehr gute Verfassung.

Everton seinerseits zitterte sich jüngst gegen Brentford zu einem knappen 1:0 und hätte sich über ein Remis keineswegs beschweren dürfen.

Die Hausherren aus London zeigten sich defensiv gefestigt und ließen in den vergangenen vier Pflichtspielen nur ein Gegentor zu. Coach-Potter wird gegen Everton am erfolgversprechenden 3-4-3 festhalten und mit Kai Havertz als Neuner bzw. João Félix und Noni Madueke, der den verletzten Raheem Sterling ersetzen könnte, über die Außen Druck auf Evertons Abwehrverbund aufbauen.