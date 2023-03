Deutschland - Peru Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Deutschland - Peru Tipp zum Test Länderspiel am 25.03.2023 lautet: Die deutsche Nationalmannschaft muss bis zur EM 2024 in Form kommen und die Fans wieder hinter sich vereinen. Im ersten Testspiel gegen Peru winkt ein gelungener Auftakt für die bevorstehende Mission.

Nach der großen Enttäuschung bei der WM 2022 steht der DFB unter großem Druck. Die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land hat natürlich eine große Bedeutung und beginnt schon in 15 Monaten. Die Auswahl muss vor allem bei den Fans viel verlorenen Kredit zurückgewinnen. Während die europäischen Nationen ab dieser Woche um die 23 Tickets für die Endrunde kämpfen, ist Deutschland als Gastgeber automatisch qualifiziert. So muss sich die Mannschaft mit Testspielen in Form bringen. Die erste Partie steigt am Samstag in Mainz gegen Peru. Die Buchmacher haben wenig Zweifel an einem Heimsieg. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,73 bei Bwin für die Wette „Sieg Deutschland & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Peru auf „Sieg Deutschland & Über 2,5 Tore“:

In den Spielen unter Nationaltrainer Flick fallen im Schnitt 3,6 Treffer

Die DFB-Auswahl kassierte in den letzten 5 Länderspielen 8 Gegentore

Peru ist gegen Deutschland noch ohne Erfolgserlebnis

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Peru Quoten Analyse:

Nach dem schwachen Abschneiden bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie bei der EM 2021 steht Deutschland nur noch auf Platz 14 des FIFA-Rankings. Gegner Peru steht auch nur sieben Plätze schlechter da.

Trotzdem schlagen sich die Buchmacher bei der Deutschland vs Peru Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,29 überdeutlich auf die Seite der DFB-Auswahl. Das hat natürlich mit der Qualität und dem Heimvorteil der deutschen Mannschaft zu tun. Für einen Erfolg der Südamerikaner klettern die Quoten auf einen Durchschnitt von 9,71.

Deutschland vs Peru Prognose: Schafft Flick die Trendwende?

Unter besonderer Beobachtung steht natürlich auch der Bundestrainer. Nach den zahlreichen Erfolgen mit den Bayern war die WM 2022 der größte Misserfolg in der Trainerkarriere von Hansi Flick. Jede Entscheidung des Coaches wird nun kritisch hinterfragt. So waren viele Experten und Fans von der Nominierung der Neulinge Josha Vagnoman, Felix Nmecha und Kevin Schade überrascht. Doch Flick hält einerseits an seinen Überzeugungen fest, andererseits ist der Trainer auch offen für Veränderungen.

So könnte die Nationalmannschaft gegen Peru erstmals seit langer Zeit mit einem Doppelsturm auflaufen. Für diese Plätze dürften Füllkrug und Werner die Favoriten sein. Die fehlende Effizienz war neben den Aussetzern in der Defensive das große Manko beim Turnier in Katar. Hinter den beiden Angreifern sollen Kai Havertz und Florian Wirtz für kreative Momente sorgen. Klassische Flügelspieler wie Jonas Hofmann oder Leroy Sané sind dagegen im Moment außen vor.

Coach Ricardo Gareca hatte Peru 2018 erstmals nach 36 Jahren wieder zu einer WM-Endrunde geführt. Zudem erreichten die „Inkas“ 2019 unter dem Argentinier das Finale der Südamerikameisterschaft. Das Ticket für die WM 2022 verpassten die „Blanquirroja“ aber knapp nach Elfmeterschießen im Interkontinental-Playoff gegen Australien. Danach trat der Trainer von seinem Amt zurück.

Als Nachfolger wurde der Peruaner Juan Reynoso verpflichtet. Diese Personalie war nicht unumstritten. Der neue Coach gilt als streng und legt viel Wert auf Disziplin sowie harte Arbeit. Allerdings lässt er nicht unbedingt einen attraktiven Fußball spielen. Die ersten Testspiele unter Reynoso brachten ein 0:1 gegen Mexiko und ein 4:1 gegen El Salvador. Im Kader finden sich größtenteils die bekannten Profis.

Deutschland - Peru Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 4:2 Costa Rica (A), 1:1 Spanien (A), 1:2 Japan (H), 1:0 Oman (A), 3:3 England (A)

Letzte 5 Spiele Peru: 1:0 Bolivien (H), 1:0 Paraguay (H), 4:1 El Salvador (A), 0:1 Mexiko, 0:0 Australien (A)

Letzte Spiele Deutschland vs Peru: 2:1 (H), 3:1 (H)

In den Fußball-Geschichtsbüchern finden sich nur zwei Duelle zwischen Deutschland und Peru. Das erste Länderspiel bei der WM 1970 in Mexiko gewann die DFB-Auswahl mit 3:1. Ein Testspiel im September 2018 in Sinsheim entschied die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 für sich.

Unser Deutschland - Peru Tipp: Sieg Deutschland & Über 2,5 Tore

In der Phase bis zur EM 2024 muss die deutsche Nationalmannschaft auch gute Ergebnisse liefern, vor allem gegen schlagbare Gegner wie Peru. Im ersten Spiel nach dem bitteren WM-Aus erwarten wir eine hochmotivierte, aggressive und offensiv eingestellte deutsche Nationalmannschaft. Dank der deutlich höheren Qualität der DFB-Auswahl sollte am Samstag auch ein Sieg herausspringen. Da in der Ära Flick pro Spiel im Schnitt 3,6 Tore fallen, dürfen sich die Zuschauer auch wieder auf einige Treffer freuen.