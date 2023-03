Dortmund - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Dortmund - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Nach zwei Pflichtspielen ohne Sieg braucht der BVB dringend wieder einen Sieg. Daheim gegen formschwache Kölner stehen die Chancen für einen Dreier sehr gut.

Der BVB startete makellos mit zehn Siegen aus zehn Pflichtspielen ins Jahr 2023. Dann folgten aber die ersten zwei Rückschläge. In der Vorwoche schied der BVB nach einer 0:2-Niederlage bei Chelsea im Champions-League-Achtelfinale aus und am Wochenende reichte es im Revierderby beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 nur zu einem 2:2.

Damit haben die Borussen nun zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern. Im Heimspiel am Samstagabend gegen die Kölner dürfen sich die Schwarz-Gelben keinen weiteren Patzer mehr leisten. Die Buchmacher haben wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,66 bei Bwin die Wette „Sieg BVB & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Köln auf „Sieg BVB & Über 1,5 Tore“:

Dortmund ist seit 13 Heim-Pflichtspielen ungeschlagen

Köln feierte in 12 Gastspielen dieser Saison erst einen Sieg

Der BVB kassierte in den letzten 22 Heimpartien gegen den Effzeh nur eine Pleite

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Köln Quoten Analyse:

Durch die Negativserie der vergangenen Wochen steht Köln nur noch auf Platz 12. Das Polster auf die Abstiegszone ist auf sieben Zähler geschmolzen. Die Dortmunder haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und bleiben einziger Verfolger der Bayern.

So ist der BVB bei der Dortmund vs Köln Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,48 der klare Favorit. Mit durchschnittlichen Quoten von 6,33 erscheint ein Dreier der Gäste dagegen recht unwahrscheinlich.

Dortmund vs Köln Prognose: Zeigt der BVB eine Reaktion?

Die wegweisende Woche verlief für den BVB enttäuschend. Vor allem in Gelsenkirchen war aufgrund der Spielanteile und der Chancen mehr möglich. Vor allem nach der Pause wurden die Gäste zu nachlässig. Sicherlich musste Dortmund in den letzten beiden Spielen auch auf wichtige Spieler verzichten. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Borussia stabil genug für einen langen Kampf um die Meisterschaft ist?

Die Bilanz im neuen Jahr ist mit 25 Punkten aus neun Spielen immer noch hervorragend. In der Rückrunde sind die Dortmunder neben Schalke eine von zwei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind. Auch daheim sind die Schwarz-Gelben mit nur einer Pleite und neun Siegen sowie einem Remis sehr stark. Seit 13 Pflichtspielen setzte es im Signal Iduna Park keine Niederlage mehr.

Lange Zeit ging es für Köln unter Coach Steffen Baumgart steil bergauf. Doch in dieser Saison hat der Effzeh Schwierigkeiten. Nach der Hinrunde standen die Domstädter noch auf Platz 10, zehn Punkte hinter dem ersten Europapokal-Rang. In sechs der sieben Rückrunden-Partien blieben die Geißböcke jedoch ohne eigenen Treffer. Zudem konnten die Kölner nur eine der vergangenen acht Ligapartien gewinnen.

Ins Spiel der Baumgart-Elf schleichen sich Fehler und Konzentrationsmängel ein. Nur Hoffenheim (0) und der VfB (4) haben in der Rückrunde weniger Punkte gesammelt als die Geißböcke (6). In der Fremde wartet Köln schon seit neun Gastspielen auf einen Dreier. Der einzige Auswärtssieg war das 4:2 in Wolfsburg Anfang September. Der Trainer stellt sich aber weiter bedingungslos vor seine Mannschaft.

Dortmund - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:2 Schalke (A), 0:2 Chelsea (A), 2:1 Leipzig (H), 1:0 Hoffenheim (A), 4:1 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 0:2 Bochum (H), 0:0 Union Berlin (A), 0:2 Wolfsburg (H), 0:3 Stuttgart (A), 3:0 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Köln: 2:3 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 1:2 (H)

Das Duell gab es schon 125 Mal. Der BVB hat mit 50 Siegen zu 41 Niederlagen die Nase vorne. Bei der Borussia ging der Effzeh in 61 Gastspielen zehnmal als Sieger vom Feld, bei 32 Pleiten. Seit der Saison 1991/92 haben die Geißböcke gegen keine andere Mannschaft mehr Auswärts-Pleiten (17) kassiert, als gegen die Schwarz-Gelben.

In den letzten 22 Gastspielen reichte es nur zu einem Dreier. In der Hinrunde siegten die Kölner daheim mit 3:2, so hat die Borussia nur eines der vergangenen fünf Spiele gegen die Domstädter gewonnen.

Unser Dortmund - Köln Tipp: Sieg BVB & Über 1,5 Tore

Alles andere als ein Heimsieg gegen Köln wäre eine große Überraschung. Dafür war der BVB zuletzt daheim zu stark und die Geißböcke grundsätzlich zu schwach. Zudem gab es für den Effzeh in den vergangenen Jahren in Dortmund so gut wie nichts zu holen. Da der BVB in der Rückserie schon auf 18 Treffer kommt, darf man auch am Samstag auf Tore hoffen.