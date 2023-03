Fenerbahce - Sevilla Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Im Herbst 2022 wurde Coach Julen Lopetegui beim Sevilla FC entlassen. Unter Nachfolger Jorge Sampaoli sollte es für die Andalusier wieder aufwärts gehen. Am vorletzten La-Liga-Spieltag kassierten die „Nervionenses“ aber eine bittere 1:6-Pleite bei Atletico Madrid. Danach stand der neue Trainer kurz vor dem Aus. Mit zwei Siegen in Folge, einem im Europapokal und einem in der Primera Division, sitzt Sampaoli allerdings vorübergehend wieder etwas fester im Sattel. Nun will Sevilla den Einzug in die Runde der letzten Acht in der Europa League klarmachen. Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel in der Vorwoche gegen Fenerbahce stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Die Buchmacher sehen vor dem Rückspiel am Donnerstag in Istanbul aber die Gastgeber etwas vorne. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,62 bei Winamax für die Wette „Doppelte Chance X2″.