Ferencvaros - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Ferencvaros - Leverkusen Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Leverkusen lieferte im Hinspiel gegen die Mannen aus Ungarn ab und setzte sich mit einem deutlichen 2:0 Erfolg durch. Im Rückspiel ist mit einem müden Kick, der wenig Tore mit sich bringt, zu rechnen. Einen Favoriten sehen wir nicht.

Um das Weiterkommen noch zu realisieren, ist Ferencvaros auf einen frühen Treffer gegen Leverkusen angewiesen. Die Chancen stehen aber schlecht. Am vergangenen Sonntag ging nämlich die Generalprobe in der Liga gegen Puskas Akademia mit 1:2 vor heimischer Kulisse verloren. Dabei spielten die Hausherren ab der 56. Spielminute mit einem Mann mehr auf dem Feld.

Der Bundesligist aus Leverkusen sackte hingegen am Sonntag einen knappen 3:2 Erfolg gegen Werder Bremen ein und blickt wettbewerbsübergreifend auf einen positiven Trend von vier Siegen und einem Remis.

Aufgrund des Erfolges aus dem Hinspiel würde den Gästen aus Deutschland bereits ein Unentschieden bzw. sogar eine knappe Niederlage zum Aufstieg reichen. Wir rechnen mit keinem hochkarätigen Match, tendieren zu wenigen Torchancen und räumen der Werkself trotz des Vorsprungs aus dem Hinspiel leichte Vorteile ein. Als Wette bietet sich eine „Match-Combo“ auf „Doppelte Chance X2 & unter 3,5 Tore“ bei Happybet zu einer Quote von 1,80 an.

Darum tippen wir bei Ferencvaros Budapest vs Leverkusen auf „DC X2 & Unter 3,5 Tore“:

Ferencvaros Budapest vs Leverkusen Quoten Analyse:

Als leichter Favorit sind die Kicker aus der Bundesliga bei den besten Wettanbietern gesetzt. Für den Auswärtssieg servieren die Bookies eine Quote von ca. 1,95 und halten diesen Spielausgang am Drei-Wege-Markt für am wahrscheinlichsten.