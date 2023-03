Feyenoord Rotterdam - Shachtjor Donezk Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Feyenoord Rotterdam - Shachtjor Donezk Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Immer wieder scheiterte Feyenoord im Hinspiel am Torhüter der Ukrainer: Anatoliy Trubin. Der 21-Jährige hielt den Absteiger aus der Königsklasse im Spiel und die Chancen auf ein Weiterkommen fest. Beim zweiten Aufeinandertreffen könnte der Schlussmann erneut eine tragende Rolle einnehmen.

Ist der Angriff der Niederländer wirklich so gut, wie es 14 erzielte Treffer in der Europa League vermuten lassen? Streichen wir den 6:0-Kantersieg gegen Sturm Graz aus der Gleichung, bleiben nur noch acht Tore bestehen. Fügen wir dieser Rechnung noch eine harmlose Offensive der Ukrainer hinzu, ist für uns klar: Wir setzen auf Unter 2,5 Tore und nehmen bei Bet365 die angebotene Quote von 2,00 gerne mit.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs Shachtjor Donezk auf „Unter 2,5 Tore“:

● Feyenoord beendete die letzten 3 Partien in der Europa League mit unter 2,5 Toren.

● Shachtjor blieb auf der europäischen Bühne in 7 von 9 Partien unter 1,5 eigenen Treffern.

● Die Gastgeber erzielten in ihren vergangenen 7 Heimspielen nie über 2 Treffer - ihre Gäste aus der Ukraine kreierten im Hinspiel einen xG-Wert von 0,23.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Feyenoord Rotterdam vs Shachtjor Donezk Quoten Analyse:

Erinnern wir uns an die erste Halbzeit des Hinspiels, verzeichneten beide Teams kaum eine gefährliche Aktion im gegnerischen Sechzehner. Nach dem Pausentee änderte sich das Treiben auf dem Platz und Feyenoord dominierte das Geschehen.

Vor dem Rückspiel sehen die Buchmacher den Gastgeber in der klaren Favoritenrolle. Ein Sieg der Niederländer wird mit Wettquoten bis zu 1,51 ausgestattet. Donezk nutzte seine erste Torchance und ging mit 1:0 in Führung. Bis auf diese Szene versteckte sich die eigene Offensive.

Dieser letzte Eindruck deckt sich mit der Rollenverteilung der Buchmacher, die für einen Sieg der Ukrainer Quoten zwischen 6,25 und 7,00 springen lassen.

Feyenoord Rotterdam vs Shachtjor Donezk Prognose: „Dauer-Defensive von Donezk“

Über einen langen Zeitraum war der Kader der Ukrainer mit mehreren brasilianischen Ballkünstlern versehen, die der Offensive individuelle Qualität und Überraschungsmomente schenkten. Aktuell fehlen diese Spieler, wie im Hinspiel bereits gesehen.

Als Tabellenführer der Premier Liga verweigerte Donezk in den ersten 90 Minuten nahezu jede Offensiv-Bemühung und sicherte sich mit dem ersten Torschuss das Remis. Ein Wert von 0,23 xG veranschaulicht den kaum vorhandenen Angriff. Diese Schwäche deutete sich schon in der Königsklasse an, wo die Ukrainer in nur einer ihrer sechs Begegnungen mehr als einen Treffer erzielten.

Gewöhnlich reichen ihre individuellen Qualitäten im nationalen Wettbewerb, international wird ihr Angriff jedoch abgemeldet. Vorrangig rechtfertigt Donezk seine Anwesenheit im Achtelfinale der Europa League mit der eigenen Verteidigung.

Schon in der Königsklasse war es schwer, mehr als einen Treffer gegen diese Abwehr zu erzielen. Kombiniert absolvierte die Mannschaft von Igor Jovicevic neun internationale Begegnungen (6 CL-Spiele; 3 EL-Spiele) und blieb in sechs Partien unter zwei Gegentreffern.

Bisher fingen die Ukrainer in keiner ihrer drei Europa-League-Partien mehr als einen Gegentreffer. Vermutlich haben sie ihren stärksten Spieler im Tor. Zumindest konnte sich der 21-Jährige Anatoliy Trubin im Hinspiel gleich mehrmals auszeichnen.

Feyenoord Rotterdam - Shachtjor Donezk Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 2:1 Volendam (H), 1:1 Shachtjor Donezk (A), 1:0 Groningen (H), 1:0 Heerenveen (A), 4:2 Fortuna Sittard (A).

● Letzte 5 Spiele Shachtjor Donezk: 3:0 Kryvbas Kriviy (A), 1:1 Feyenoord Rotterdam (H), 7:0 Metalist Charkiw (A), 4:1 Minaj (A); 5:4 n.E. Rennes (A).

● Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs. Shachtjor Donezk: 1:1 (A), 1:3 (A), 1:2 (H).

Im bisherigen Wettbewerb erzielte Feyenoord 14 Treffer und liegt damit nur ein Tor hinter dem Ligakonkurrenten PSV Eindhoven (15). Allerdings erscheint die Offensive vermeintlich in einem besseren Licht, da sechs der vierzehn Treffer beim Scheibenschießen gegen Sturm Graz erzielt (6:0) wurden.

Ohne diese Ausnahme-Begegnung liegt der Tabellenführer der Eredivisie bei nur noch acht Treffern aus sechs Partien. Legen wir die Lupe auf die vergangenen drei Matches in der Europa League, sind es nur noch zwei Tore in drei Spielen. Die Tendenz zeigt somit ganz klar in die falsche Richtung.

Eine Entwicklung, die sich wettbewerbsübergreifend an den Ergebnissen ablesen lässt. Trainer Arne Slot sah zuletzt in drei von vier Pflichtspielen nur einen Treffer seiner Mannschaft.

Trotzdem ist die Favoritenrolle der Niederländer vollkommen nachvollziehbar. Feyenoord ist seit 22 Spielen ungeschlagen und hat sogar den Titel in der Eredivisie fest im Blick. National rangiert der Achtelfinalist mit drei Punkten Vorsprung auf Ajax Amsterdam an der Tabellenspitze.

Unser Feyenoord Rotterdam - Shachtjor Donezk Tipp: Unter 2,5 Tore

Feyenoord verlor keines der vergangenen neun Europapokal-Heimspiele (exklusive Qualifikation) und geht als Favorit in diese Begegnung. Möglicherweise springt, ebenso wie im Hinspiel, ein knappes Endergebnis heraus. Zuletzt endeten drei Europa-League-Partien der Gastgeber mit unter 2,5 Toren sowie vier der vergangenen sechs auf Seiten der Gäste.