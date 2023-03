Freiburg - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Freiburg - Juventus Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Nach der knappen Hinspiel-Niederlage haben die Freiburger noch alle Chancen aufs Viertelfinale. Doch auch das Rückspiel dürfte eine enge Kiste mit wenigen Toren werden.

In der Vorwoche stand für Freiburg das wohl größte Spiel der Vereinsgeschichte an: Die Breisgauer waren im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales zu Gast bei Juventus Turin. Am Ende kassierten die Gäste eine knappe 0:1-Niederlage, die fürs Rückspiel an diesem Donnerstag im Europa-Park-Stadion noch alle Chancen offen lässt. Mit der knappen Pleite war der SCF aber gut bedient. Die Hausherren waren klar spielbestimmend. Weltmeister Angel di Maria war bestens aufgelegt und erzielte den Treffer des Tages. Der Sport-Club blieb dagegen offensiv harmlos und hatte zu viele Leistungsträger, die nicht zu ihrer Normalform finden konnten. Im Rückspiel dürfte es erneut eng zugehen. So spielen wir mit einer Quote von 1,61 bei Bwin die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

● Freiburg erzielte in den vergangenen 4 Pflichtspielen nur 3 Treffer

● Juve hat die drittbeste Abwehr der Serie A

● Bei 17 der 21 Siege dieser Saison blieb die „Alte Dame“ ohne Gegentor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Juventus Quoten Analyse:

Hier treffen natürlich Welten aufeinander. Schon beim Marktwert haben die Italiener mit 442 Millionen zu 161 Millionen Euro klar die Nase vorne.

So sind die Gäste bei der Freiburg vs Juventus Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,37 auch die Favoriten. Dieses Mal sehen die Buchmacher mit durchschnittlichen Quoten von 3,24 aber auch für den Bundesliga-Vertreter bessere Chancen.

Freiburg vs Juventus Prognose: Bleibt der SCF eine Heimmacht?

Aktuell fehlt dem SCF etwas die spielerische Leichtigkeit. Das wurde vor allem bei den mühsamen 2:1-Heimsiegen gegen die Konkurrenten aus Baden-Württemberg, Stuttgart und Hoffenheim, deutlich. In der Offensive fehlt der Mannschaft die nötige Passgeschwindigkeit und -genauigkeit, auch treffen die Spieler im Spiel nach vorne zu häufig falsche Entscheidungen.

Immerhin ist den Breisgauern oft das nötige Spielglück hold. So ist Freiburg weiterhin in drei Wettbewerben vertreten. In der Bundesliga winkt sogar ein Platz unter den Top 4. Durch den Dreier im Derby gegen die TSG sprang die Mannschaft auf Rang vier. Nun will der Sport-Club im Rückspiel gegen Juve seine Heimserie von 15 Spielen in Folge ohne Niederlage fortsetzen.

Schon in den vergangenen Jahren konnte Juventus Turin in der Champions League keine wirklichen Erfolge mehr feiern und spielte nur noch eine Nebenrolle. Nach den 15 Punkten Abzug in der Serie A wegen Bilanzfälschung dürfte sich die „Alte Dame“ in dieser Saison nicht über die Liga für die Königsklasse qualifizieren. Nach 26 von 38 Spieltagen beträgt der Rückstand auf Rang vier zehn Punkte.

Fünf der sieben Rückrunden-Partien konnten die Bianconeri zwar gewinnen, aber noch immer wird eine wirkliche Spiel-Identität unter Trainer Massimiliano Allegri vermisst. Die Mannschaft lebt hauptsächlich von ihrer individuellen Klasse. Spieler wie Angel di Maria, Filip Kostic und Dusan Vlahovic machen in der Offensive den Unterschied aus. Das Mittelfeld lässt die Angreifer aber oft im Stich. Am Sonntag feierte Juve daheim einen 4:2-Sieg gegen Schlusslicht Sampdoria.

Freiburg - Juventus Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 Hoffenheim (H), 0:1 Juventus (A), 0:0 Gladbach (A), 1:1 Bayer Leverkusen (H), 2:0 Bochum (A)

● Letzte 5 Spiele Juventus: 4:2 Sampdoria (H), 1:0 Freiburg (H), 0:1 AS Rom (A), 4:2 FC Turin (H), 3:0 Nantes (A)

● Letzte Spiele Freiburg vs Juventus: 0:1 (A)

Freiburg traf in der Vorwoche erstmals auf Juventus und auch zum ersten Mal auf einen italienischen Gegner. Die Bianconeri stehen dagegen schon bei 54 Kräftemessen mit Vereinen aus der Bundesliga. Die Bilanz steht hier bei 28 Siegen, 10 Remis und 16 Niederlagen. Auf deutschem Boden konnte die „Alte Dame“ zehn Erfolge feiern. Hinzu kommen sechs Remis und neun Pleiten.

Unser Freiburg - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Tatsache, dass Freiburg im Hinspiel gegen Juve nicht an der Normalform anknüpfen konnte, lag natürlich auch an der Qualität des Gegners. Die Bianconeri zogen sich immer wieder tief vor das eigene Tor zurück und überließen dem Gegner den Ball. Doch der SCF fand keine Wege, die Abwehr der Turiner zu überwinden. Am Donnerstag droht ein ähnliches Spiel. Da der SCF im Moment Probleme in der Offensive hat und auf eine starke Defensive trifft, werden wohl erneut nicht viele Treffer fallen.