Fürth - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Greuther Fürth empfängt am Sonntag den SV Darmstadt 98, der den Aufstieg bereits gefeiert hat. In diesem Duell treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die in dieser Spielzeit am seltensten torlos blieben. Die Kleeblätter erzielten in 30 ihrer 33 Begegnungen einen Treffer, die Lilien waren in 29 von 33 Partien erfolgreich. Wir gehen in diesem Duell von einem torreichen Spiel aus, in dem „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ fallen werden. Bei Bet-at-Home bekommt ihr dafür eine Quote von 1,73 geboten.