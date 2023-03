Heidenheim - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2023

Unser Heidenheim - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.03.2023 lautet: Beide Teams kommen in einem offenen Schlagabtausch zum Torerfolg.

Was war das für ein vergangener Spieltag in der 2. Bundesliga? Kein Team der Top 6 konnte seine Partie gewinnen. Die beiden Führenden Darmstadt und HSV haben ihre Spiele gar verloren. Die Hamburger waren beim Karlsruher SC unterlegen, der am Freitag in Heidenheim den nächsten Aufstiegsanwärter ärgern will. Doch dieser hat in der bisherigen Saison zu Hause noch nicht verloren. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,73 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Karlsruhe auf „Beide treffen“

Heidenheim hat in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren

Karlsruhe ist seit 6 Spielen ungeschlagen und hat die letzten 5 gewonnen

Der FCH traf in allen Heimspielen; der KSC in allen Auswärtspartien im Jahr 2023

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der Erfolgslauf der Karlsruher ist auch den besten Online-Wettanbietern nicht entgangen. Auch wenn der KSC hier beim besten Heimteam der 2. Bundesliga antritt, liegen die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg nur knapp über 3,00. Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Heim-Dreier knacken dagegen die Marke von 2,00.

Einer der Spitzenreiter ist Newcomer Chillybets.de, der eine Quote von 2,14 für einen Heimerfolg offeriert. Ansonsten ist nach den Quoten der Bookies die Wahrscheinlichkeit auf höchstens zwei Tore in diesem Spiel genauso hoch wie mindestens drei Treffer. Sowohl das Over 2,5 als auch das Under 2,5 liegen bei Quoten um 1,85.

Heidenheim vs Karlsruhe Prognose: Spiel mit teils offenem Visier

Heidenheim hätte der große Gewinner des vergangenen Spieltags werden können. Nach Pleiten der beiden Führenden aus Darmstadt und Hamburg hätte der FCH mit einem eigenen Sieg die Tabellenspitze erklimmen können. Doch die Kicker von der Ostalb kamen im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 hinaus.

Ein Punkt beträgt der Rückstand auf den HSV und zwei auf die Lilien, die beide erst am Samstag spielen. Heißt: Mit einem Dreier am Freitag springt Heidenheim zumindest vorübergehend auf Platz 1. Und grundsätzlich stehen die Chancen auf drei Punkte auch nicht schlecht.

Mit einer 9-3-0-Bilanz und 32:13 Toren ist der FCH das beste Heimteam der 2. Bundesliga und hat vier Zähler mehr als die zweitbeste Heimmannschaft Düsseldorf. Von den letzten acht Heimpartien wurden sieben gewonnen. In drei der vier Heim-Begegnungen im Jahr 2023 hielt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt hinten die Null.

Im bisher letzten Heimmatch fügte Heidenheim dem SV Darmstadt die erste Zweitliga-Pleite seit dem ersten Spieltag zu. Selbst hat der FCH überhaupt nur eines der vergangenen zwölf Spiele im Unterhaus verloren und acht gewonnen. Mit 47 Punkten nach 24 Spieltagen spielen die Ostälbler ihre mit Abstand beste Saison.

Heidenheim - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 Düsseldorf (2BL, A), 1:0 Darmstadt (2BL, H), 1:0 Bielefeld (2BL, A), 5:0 Nürnberg (2BL, H), 3:3 HSV (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 4:2 HSV (2BL, H), 2:0 Rostock (2BL, A), 1:0 Regensburg (2BL, H), 3:0 Sandhausen (2BL, A), 2:1 Fürth (2BL, H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs Karlsruhe: 0:0 (2BL, A), 2:0 (2BL, H), 2:3 (2BL, A), 1:2 (2BL, H), 1:1 (2BL, A)

Doch mit dem Karlsruher SC kommt nicht irgendjemand in die Voith-Arena, sondern eine Mannschaft, die ihre letzten fünf Zweitliga-Spiele alle gewonnen hat. Am vergangenen Wochenende schlug der KSC niemand geringeren als den HSV mit 4:2. Schon zur Halbzeit führten die Badener mit 3:0, hätten aber eigentlich noch höher führen müssen.

Fast hätte sich der Chancen-Wucher im ersten Durchgang gerächt, da die Gäste bis auf 2:3 herankamen. Aber eine Rote Karte für den HSV in der 87. und das vierte Tor in der 89. Minute machten den fünften Dreier in Folge und das insgesamt sechste ungeschlagene Match in Serie perfekt. Nun will man auch das halbe Dutzend am Stück voll machen.

In der Rückrunden-Tabelle ist nur St. Pauli besser als Karlsruhe, während der FCH in diesem Ranking auf Platz drei steht. Für den KSC ist das die zweitbeste Zwischenbilanz in der Rückrunde. Besser war man in der eingleisigen 2. Bundesliga nur in der Saison 1986/1987 (auf drei Punkte umgerechnet).

Allein mit seinen letzten fünf Dreiern erzielte der KSC genauso viele wie an den ersten 19 Spieltagen. In jeder der vergangenen sechs Partien und damit in allen drei Auswärtsspielen dieses Jahres konnten die Badener treffen. Im Hinspiel gegen den FCH gab es zu Hause keine Tore. Davor konnte Karlsruhe zwei der letzten drei Duelle für sich entscheiden.

Unser Heidenheim - Karlsruhe Tipp: Beide Teams treffen

Das waren dann aber auch die einzigen beiden Siege in den letzten elf direkten Begegnungen. Von den anderen zehn konnte Heidenheim allerdings auch nur vier gewinnen. Mit fünf endete der Großteil also remis.

518 Minuten lag der FCH in dieser Saison zu Hause in Führung und damit so lange wie kein anderes Team. Der KSC kann das kontern und lag auswärts schon 371 Minuten in Front und damit ebenfalls so lange wie keine andere Mannschaft.

Die Gäste haben einen Lauf und wir trauen es ihnen zu, auch bei heimstarken Heidenheimern zu bestehen, zumindest aber ein Tor zu erzielen. Die Gastgeber auf der anderen Seite haben ohnehin in jedem ihrer zwölf Heimspiele in dieser Saison getroffen.