Hoffenheim - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Hoffenheim - Hertha Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Im Kellerduell zwischen Hoffenheim und der Hertha steht viel auf dem Spiel. Nach viel Pech und guten Leistungen dürfte die TSG endlich etwas Zählbares holen.

Durch die 1:2-Pleite am vergangenen Wochenende in Freiburg ist Hoffenheim auf den letzten Platz der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Die Aussichten im Kraichgau werden immer düsterer. Der Trainerwechsel von André Breitenreiter hin zu Pellegrino Matarazzo hat sich bisher nicht bezahlt gemacht.

Nach fünf Partien unter dem neuen Coach warten die Badener immer noch auf den ersten Punkt. Umso wichtiger ist das Kellerduell am Samstag daheim gegen die Hertha. Mit einem Dreier gegen die „Alte Dame“ könnte die TSG den Kontrahenten überholen und wieder unter den „Strich“ stoßen. Die Buchmacher trauen dies den Gästen auch durchaus zu. Wir spielen mit einer Quote von 1,66 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Hertha auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Hier treffen die schwächsten Abwehrreihen des Jahres 2023 aufeinander

Die Hertha ist das schwächste Auswärtsteam der Liga

Die TSG hat die letzten beiden Heimspiele gegen die Berliner gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Hertha Quoten Analyse:

Die TSG hat 19 Punkte auf dem Konto. Hertha belegt mit 21 Zählern den ersten Nichtabstiegs-Rang. Die schlechteste Heimmannschaft empfängt hier das schwächste Auswärtsteam.

Am Ende sind die Hausherren für die Wettanbieter bei der Hoffenheim vs. Hertha Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,02 die Favoriten. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,69.

Hoffenheim vs Hertha Prognose: Wann belohnt sich die TSG endlich?

Am 17. Spieltag der Saison 2015/16 war Hoffenheim letztmals das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle. In der damaligen Spielzeit hielt die TSG mit einem Platz und einem Punkt Vorsprung die Klasse. Aktuell warten die Kraichgauer seit 14 Spielen auf einen Sieg. Seit sieben Partien ist die Mannschaft sogar ohne einen Punkt. Im Derby gegen Freiburg war eigentlich mindestens ein Zähler möglich.

Doch die Breisgauer waren vor dem gegnerischen Tor effizienter. Zudem patzte der sonst so sichere Keeper Oliver Baumann vor dem 0:1. In der Schlussphase kassierte Ozan Kabak auch noch Gelb-Rot, was den bis dahin harmlosen Freiburgern doch noch zum Siegtreffer verhalf. Dabei fruchteten einige Maßnahmen von Coach Matarazzo. Mit einem optimierten Gegenpressing kamen die Gäste zu hohen Ballgewinnen und reichlich Ballbesitz.

Mit dem 1:1 gegen Mainz am Samstag holte die Hertha den siebten Punkt aus den letzten drei Heimspielen. Eigentlich war für die Hausherren gegen die 05er viel mehr drin gewesen. Die Hausherren kauften dem Gegner den Schneid ab und spielten schnörkellos nach vorne. Im letzten Drittel fehlte es der „Alten Dame“ aber an Konsequenz. Zudem gab man im zweiten Durchgang die Bälle zu leicht her.

So hat für die Mannschaft von Coach Sandro Schwarz wie schon so oft zuvor in dieser Saison der Ertrag nicht ganz zum Aufwand passt. Aber immerhin hat das Team die gewünschte Reaktion auf das 1:4 in Leverkusen gezeigt. Nun soll endlich der zweite Auswärtssieg der Saison her. Aktuell steht der BSC mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 10:25 auf dem letzten Rang der Heimtabelle.

Hoffenheim - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Hoffenheim: 1:2 Freiburg (A), 0:1 Mainz (A), 0:1 Dortmund (H), 0:1 Augsburg (A), 1:3 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Team Hertha: 1:1 Mainz (H), 1:4 Leverkusen (A), 2:0 Augsburg (H), 1:4 Dortmund (A), 4:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Hertha: 1:1 (A), 0:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (H), 3:0 (A)

Nach 25 Duellen mit der Hertha führt Hoffenheim den direkten Vergleich mit zwölf Siegen zu sieben Niederlagen bei sechs Remis an. Im Kraichgau waren die Hausherren bei dieser Paarung in zwölf Aufeinandertreffen siebenmal erfolgreich, bei drei Pleiten und zwei Unentschieden. Das Hinspiel in der laufenden Saison endete mit einem 1:1. Zwischen beiden Teams gab es noch nie ein 0:0. Im Jahr 2023 stellen die TSG (22) und der BSC (23) die schwächsten Defensiven der Liga.

Unser Hoffenheim - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Acht Niederlagen in den ersten acht Partien der zweiten Saisonhälfte musste noch kein Erstliga-Verein hinnehmen. Auch gab es in dieser Spielzeit noch für keine Mannschaft mehr als sieben Pleiten in Serie.

Die TSG verlor die letzten vier Duelle nur mit einem Treffer Unterschied und schrammte knapp am ersten Punktgewinn vorbei. Gegen die Hertha, welche die letzten sieben Gastspiele alle verloren hat, müsste nun zumindest ein Zähler drin sein. Beim Duell zweier schwacher Abwehrreihen dürfte es auch ein paar Tore zu sehen geben.