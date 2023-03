Holland - Gibraltar Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Holland - Gibraltar Tipp zum EM Quali Spiel am 27.03.2023 lautet: Die Elftal ist nach der bitteren Auftaktpleite in die EM-Quali in Frankreich auf Wiedergutmachung aus. Diese sollte gegen den Fußball-Zwerg Gibraltar auch mühelos gelingen.

Wer hätte das gedacht? Nach dem ersten Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist nicht der Fußball-Zwerg Gibraltar das Schlusslicht der Gruppe B, sondern die Niederlande. Das liegt daran, dass die „Llanis“ ihr Heimspiel gegen Griechenland „nur“ mit 0:3 verloren haben, während Oranje zu Gast bei Vize-Weltmeister Frankreich eine bittere 0:4-Pleite kassiert hat. Doch schon am Montag hat die Elftal die Chance, die Kräfteverhältnisse wieder gerade zu rücken. Passenderweise empfangen die Niederlande im „De Kuip“ von Rotterdam den großen Außenseiter Gibraltar. Hier ist die Ausgangslage natürlich eindeutig. Auch wir schätzen die Lage ähnlich wie die Buchmacher ein und spielen mit einer Quote von 1,66 bei NEObet die Wette „Sieg Holland mit Handicap -5″.

Darum tippen wir bei Holland vs Gibraltar auf „Sieg Holland -5″:

Holland steht auf Platz 6 der FIFA-Weltrangliste, Gibraltar nur auf Rang 200

Die „Llanis“ sind nach 40 Quali-Spielen für Welt- und Europameisterschaften noch ohne Punkt

Die Elftal hat in 2 Spielen gegen Gibraltar 13 Tore erzielt

Holland vs Gibraltar Quoten Analyse:

Bei der Holland vs Gibraltar Prognose treffen natürlich Welten aufeinander. Die Niederlande stehen im FIFA-Ranking auf einem tollen sechsten Platz. Die Auswahl von Gibraltar wird dagegen in der Weltrangliste nur auf Rang 200 geführt. Mit San Marino (211) ist hier nur eine UEFA-Nation schlechter platziert.

So gibt es bei den Buchmachern für einen Heimsieg am Montag auch nur die Minimal-Quote von 1,01 oder 1,02. Sollte die gibraltarische Nationalmannschaft das Wunder schaffen und alle drei Punkte mit nach Hause nehmen, würden Sportwetten-Tipper dafür eine Quote im Schnitt von 66,5 bekommen.

Holland vs Gibraltar Prognose: Nur die Höhe des Sieges steht in Frage

Unter Bondscoach Louis van Gaal hatte die niederländische Nationalmannschaft nicht schön gespielt. Aber der Erfolg gab dem Trainer recht. Die Elftal zog bei der WM 2022 immerhin ins Viertelfinale ein, scheiterte dort aber nach Elfmeterschießen am späteren Champion Argentinien. Nach dem Turnier in Katar kehrte Ronald Koeman auf den Trainerstuhl von Oranje zurück.

Dieses Amt hatte der Ex-Profi schon von 2018 bis 2020 bekleidet, dann aber zugunsten einer Stelle bei Barca aufgegeben. Und der neue, alte Coach ließ die Mannschaft am Freitag in Paris auch endlich wieder im 4-3-3 auflaufen. Doch die Gäste lagen nach 21 Minuten schon mit 0:3 zurück. Sicher musste Holland Leistungsträger wie Gakpo, de Ligt und de Jong ersetzen. Trotzdem war die Elftal in der Defensive völlig überfordert und in der Offensive sehr harmlos.

In Gibraltar gilt für die Nationalmannschaft in den meisten Fällen das Olympische Motto „Dabei sein ist alles“. Das britische Überseegebiet wird sich wohl nie für ein großes Fußball-Turnier qualifizieren und muss sich so mit kleinen Erfolgen begnügen. So gab es zum Ende des Jahres 2022 immerhin in zwei Testspielen gegen Liechtenstein (2:0) und Andorra (1:0) zwei Siege.

Zudem schaffte die Mannschaft in der Nations League 2020/21 im Duell gegen Liechtenstein und San Marino den Aufstieg in die Liga C. Dort holte Gibraltar in der Saison 2022/23 aber in sechs Spielen nur einen Punkt und muss im März 2024 gegen Zypern in den Playouts um den Verbleib in der Liga C kämpfen. In der Quali für Welt- und Europameisterschaften warten die „Llanis“ nach 40 Spielen noch auf den ersten Punkt.

Holland - Gibraltar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Holland: 0:4 Frankreich (A), 3:4 Argentinien (H), 3:1 USA, 2:0 Katar (H), 1:1 Ecuador (H)

Letzte 5 Spiele Gibraltar: 0:3 Griechenland (H), 1:0 Andorra (H), 2:0 Liechtenstein (H), 1:2 Georgien (H), 1:5 Bulgarien

Letzte Spiele Holland vs Gibraltar: 7:0 (A), 6:0 (H)

Schon in der Quali für die WM 2022 trafen beide Mannschaften aufeinander. Die Niederländer entschieden das Hinspiel in Gibraltar mit 7:0 für sich. Zur Pause hatten die Gäste aber nur mit einem Treffer geführt. Und auch das Rückspiel in Rotterdam ging mit 6:0 klar an die Elftal.

Unser Holland - Gibraltar Tipp: Sieg Holland -5

Selten ist die Ausgangslage vor einem Fußballspiel so klar wie vor dem Duell zwischen den Niederlanden und Gibraltar. Alles andere als ein klarer Sieg von Oranje wäre eine große Überraschung. Wir glauben, dass sich die Hausherren nach der Pleite in Frankreich den Frust von der Seele schießen werden und am Ende ein ähnliches Ergebnis gegen den Fußball-Zwerg erzielen wie in der letzten WM-Quali.