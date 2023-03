HSV - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser HSV - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Gegen den KSC ließen die Hanseaten nicht nur drei Zähler liegen, sondern verloren auch noch Tim Walter an der Seitenlinie. Im Duell mit seinem Ex-Klub muss der Trainer auf der Tribüne Platz nehmen. Nach fünf Heimsiegen in Serie besteht die Chance, dass er von dort aus einen Sieg seiner Mannschaft verfolgen darf.