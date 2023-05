Juventus - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Am Montag wurde das nächste Urteil im Finanzskandal rund um Juventus gefällt. Der Verein bekommt in der Serie-A-Saison 2022/23 zehn Punkte abgezogen. Damit rutschte die Mannschaft vom zweiten auf den siebten Platz ab. Zudem kassierte die Mannschaft am Abend dann auch noch eine 1:4-Pleite zu Gast beim FC Empoli. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der erste CL-Platz somit fünf Zähler entfernt. Einer der Profiteure des Punktabzugs ist Milan, das nun wieder unter den Top 4 steht. Am Sonntag treffen Juve und AC Milan im Allianz Stadion von Turin direkt aufeinander. Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,70 bei Happybet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs AC Milan auf „Unter 2,5 Tore“:

Juve hat die zweitbeste Heim-Defensive der Serie A

Milan blieb in den letzten 4 Pflichtspielen dreimal ohne eigenen Treffer

In den jüngsten 3 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt nur 4 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs AC Milan Quoten Analyse:

Juventus steht mit 59 Punkten auf Rang 7 und muss fürs internationale Geschäft noch auf Ausrutscher von Teams wie Milan (64 Punkte), Bergamo (61 Punkte) oder AS Rom (60 Punkte) hoffen. Die Rossoneri haben dagegen zwei Spieltage vor dem Saisonende ein Polster von drei Punkten auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang.

Bei der Juventus vs AC Milan Prognose schicken die Top-Buchmacher, darunter auch zahlreiche Sportwetten Anbieter mit PayPal, die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 2,38 ins Rennen. Für einen Erfolg der Gäste gibt es durchschnittliche Quoten von 3,06.

Juventus vs AC Milan Prognose: Kriegt Juve die Köpfe wieder frei?

Bis zur vergangenen Woche hatte Juve gehofft, die Saison unabhängig vom drohenden Punktabzug durch die Europa League retten zu können. Die Männer von Coach Massimiliano Allegri standen im Halbfinale des Wettbewerbs, schieden dort am Donnerstag allerdings im Rückspiel nach Verlängerung gegen Sevilla (1:2) aus. Somit ist der Umweg in die nächste Ausgabe der Champions-League-Gruppenphase durch einen EL-Triumph passé.

Wenn der Verein das Urteil nicht mehr anfechten kann, wird man auch über die Serie A nicht in die Königsklasse einziehen. Auf diesem Weg ließ die Mannschaft schon zu viele Punkte liegen. Das 1:4 am Montag im Empoli war die neunte Liga-Pleite. Hier waren die schlechten Nachrichten, wie schon so oft zuvor in dieser Spielzeit, wieder mal ein großes Handicap für das Team. Mit 13 Siegen, drei Remis und zwei Pleiten sowie 38:14 Toren sind die Bianconeri das beste Heimteam der Serie A.

Auch Milan musste in den vergangenen Tagen einige bittere Pleiten hinnehmen. So schied man doch überraschend klar mit zwei Niederlagen (0:2, 0:1) im Halbfinale der Champions League gegen Stadtnachbar Inter aus. Zudem setzte es am vorletzten Spieltag mit dem 0:2 beim abstiegsbedrohten Spezia Calcio eine peinliche Niederlage. Mit nur sieben Siegen, fünf Remis und fünf Pleiten stehen die Rossoneri in der Rückrunden-Tabelle lediglich auf Rang 9.

Inzwischen sieht die Welt der Mailänder aber wieder etwas besser aus. Gegen das schon abgestiegene Sampdoria Genua schoss man sich am Samstag mit einem 5:1 den Frust von der Seele. Dabei sammelte Rafael Leao seinen 21. Scorerpunkt (13 Treffer, 8 Assists). Zudem kletterte man mit dem Sieg und dem Punktabzug für Juve wieder unter die Top 4. In der Fremde kommen die Rossoneri in dieser Saison allerdings nur auf sechs Siege, sechs Remis und sechs Pleiten.

Juventus - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:4 Empoli (A), 1:2 Sevilla (A), 2:0 Cremonese (H), 1:1 Sevilla (H), 2:0 Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 5:1 Sampdoria Genua (H), 0:1 Inter Mailand (A), 0:2 Spezia Calcio (A), 0:2 Inter Mailand (H), 2:0 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele Juventus - AC Milan: 0:2 (A), 0:0 (A), 1:1 (H), 0:3 (H), 3:1 (A)

Juve konnte mit einem 3:1-Auswärtserfolg im Januar 2021 nur eines der letzten acht Duelle gegen Milan für sich entscheiden, bei vier Remis. Davor hatten die Mailänder neun Vergleiche mit Turin in Serie verloren. Das Hinspiel in dieser Saison ging im Giuseppe Meazza mit 2:0 an die Hausherren. Der letzte Heimsieg der Bianconeri gegen die AC datiert aus dem November 2019.

Unser Juventus - AC Milan Tipp: Unter 2,5 Tore

Eigentlich war Juve in dieser Saison recht heimstark und dürfte sich auch im Heimspiel gegen die Rossoneri etwas ausrechnen. Doch der Punktabzug macht der Mannschaft zu schaffen und hemmt sie. Das war am Montag in Empoli erneut zu spüren. Ob sich das Team bis Sonntag erholt hat, ist unklar. Wir rechnen im Duell zweier defensivstarker Teams eher mit einem engen Spiel und wenigen Toren.