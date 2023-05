Lazio Rom – Cremonese Tipp, Prognose & Quoten | 28.05.2023

Mit einem knappen 1:0 Erfolg bei Udinese schoben sich die Adler wieder auf den zweiten Tabellenplatz und sind hinter Napoli die zweite treibende Kraft in Italien. Gegen Udinese sorgte Ciro Immobile vom Elfmeterpunkt für den Führungstreffer. Ein verdienter Sieg, da die Gäste das Geschehen bestimmten und deutlich mehr Zug zum Tor zeigten.

Cremonese hat mit dem vernichtenden 1:5 gegen Bologna endgültig die Chance auf den Klassenerhalt verspielt. Vor heimischer Kulisse war der Tabellenvorletzte den Gästen in sämtlichen Belangen unterlegen und erzielte erst in der Nachspielzeit durch Daniel Ciofani den Ehrentreffer zum Endstand.

Wir sehen einen deutlichen Triumph des Tabellenzweiten. Dabei empfiehlt sich eine Handicap-Wette. Bet3000 hält eine Quote von 1,65 bereit .

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs Cremonese auf „Sieg Lazio Rom (Handicap 0:1)“:

Lazio Rom vs Cremonese Quoten Analyse:

Die Lazio Rom Cremonese Quoten am Drei-Weg-Markt lassen keine Zweifel an der Favoritenrolle der Hausherren zu. Bisweilen haben die Römer auf heimischem Boden noch nie gegen den Aufsteiger verloren. Laut Buchmacher-Einschätzung wird sich daran diesmal nichts ändern. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von ca. 1,25 für den Heimsieg untermauert wird.