Monaco - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 11.02.2023

Unser Monaco - PSG Tipp zum Ligue 1 Spiel am 11.02.2023 lautet: Vor dem CL-Hinspiel gegen die Bayern läuten in Paris die ersten Alarmglocken. Nur mit einem Sieg in Monaco könnte PSG die Lage beruhigen. Dabei dürften auf jeden Fall einige Tore fallen.

Coach Christophe Galtier sollte in Paris eine erfolgreiche Ära einleiten. Doch der erste Titel in dieser Saison ist für PSG schon futsch. Am Mittwoch scheiterte die Millionentruppe aus der Hauptstadt im Achtelfinale des Coupe de France - und das ausgerechnet gegen den Erzrivalen Olympique Marseille. Vor dem Champions-League-Spitzenspiel in der kommenden Woche gegen die Bayern stehen Trainer und Spieler nun unter großem Druck. Bevor man aber mit dem deutschen Rekordmeister die Klingen kreuzt, wartet in der Ligue 1 mit dem Gastspiel in Monaco eine weitere schwere Aufgabe auf Paris St. Germain. Wir spielen mit einer Quote von 1,65 bei Happybet die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Monaco vs PSG auf „Über 2,5 Tore“:

Monaco hat in den letzten 8 Pflichtspielen 21 Tore erzielt

In den vergangenen 6 Partien mit Beteiligung von PSG fielen 5 Mal mehr als 2 Tore

Die beiden besten Angriffsreihen der Ligue 1 treffen aufeinander

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monaco vs PSG Quoten Analyse:

Natürlich geht Paris auch nach den jüngsten Problemen als Favorit ins Duell gegen Monaco. Allerdings sind die Buchmacher etwas skeptisch. So sind die Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,40 nur die leichten Favoriten.

Auf der Gegenseite dürfen auch die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,91 auf einen Dreier hoffen.

Monaco vs PSG Prognose: Setzt es die nächste Pleite für PSG?

Die AS Monaco ist in einer Formtabelle seit September mit 39 Punkten die zweitbeste Mannschaft der Ligue 1 hinter Tabellenführer PSG (41). In der Liga ist der Verein aus dem Fürstentum seit sieben Spielen ungeschlagen. Aus sechs Partien im Jahr 2023 holte man vier Siege und zwei Remis. Besonders beeindruckend war das 7:1 Mitte Januar daheim gegen Ajaccio. Mit dieser Bilanz ist die ASM auf Platz 4 geklettert.

Der zweite Rang ist nur noch zwei Zähler entfernt. Coach Philippe Clement hat inzwischen einiges bewirkt. So werden die beiden Goalgetter Wissam Ben Yedder (16 Tore) und Breel Embolo (13 Tore/4 Assists) mit Erfolg zumeist abwechselnd eingesetzt. 48 Tore bedeuten die zweitbeste Offensive hinter Paris (54). Zudem sind die Monegassen vor allem in der Fremde stark. Hier gab es in elf Spielen sieben Siege und nur eine Niederlage.

Beim französischen „Classique“ im Pokal-Achtelfinale enttäuschte Paris vor allem offensiv. Dabei fehlte aus dem berühmten Sturmtrio nur Kylian Mbappé. Zudem hatten die Gäste defensiv gerade bei langen Bällen Probleme. Am Ende sicherte sich Olympique Marseille einen verdienten 2:1-Heimsieg. PSG kann damit nur noch in der Liga und in der Königsklasse Titel gewinnen.

In der Ligue 1 hatte die Mannschaft von Coach Galtier an den letzten sechs Spieltagen mit zwei Niederlagen und einem Remis auch einiges an Punkten liegen gelassen. Trotzdem haben die „Rouge et bleu“ aktuell acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Marseille. Sollte der Verein aber in der Champions League an den Bayern scheitern, dürfte es für den Trainer sehr ungemütlich werden.

Monaco - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monaco: 2:0 Clermont Foot (A), 3:2 Auxerre (H), 1:1 Olympique Marseille (A), 7:1 Ajaccio (H), 2:2 Lorient (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:2 Olympique Marseille (A), 2:1 Toulouse (H), 3:1 Montpellier (A), 1:1 Stade Reims (H), 7:0 Pays de Cassel

Letzte 5 Spiele Monaco vs PSG: 1:1 (A), 3:0 (H), 0:2 (A), 0:2 (H), 2:0 (A)

In der Gesamtbilanz liegt PSG nach 105 Duellen gegen Monaco mit 44 zu 33 Siegen vorne. Im Fürstentum feierten die Hauptstädter in 49 Auftritten aber nur neun Siege bei 26 Pleiten. Von den letzten sechs Vergleichen gegen ASM konnte Paris auch nur zwei für sich entscheiden, bei drei Niederlagen und einem Remis. Das Unentschieden stammt aus dieser Saison, als sich beide Teams im Prinzenpark mit einem 1:1 trennten.

Unser Monaco - PSG Tipp: Über 2,5 Tore

Für die Art und Weise der Niederlage in Marseille musste Paris viel Kritik über sich ergehen lassen. Definitiv ließ die Mannschaft die richtige Einstellung vermissen. Nun geht es gegen formstarke Monegassen. Zuletzt hatte sich PSG gegen die ASM meistens schwer getan. So macht ein Ergebnistipp wenig Sinn. Allerdings dürften im Duell der zwei besten Offensivreihen Tore fallen.