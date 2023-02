Osasuna - Athletic Bilbao Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2023

Unser Osasuna - Athletic Bilbao Tipp zum Copa del Rey Spiel am 01.03.2023 lautet: Die Gäste fahren ohne Sieg nach Hause.

In der spanischen Copa del Rey finden in dieser Woche die Halbfinal-Hinspiele statt. Das Highlight ist sicherlich der Clasico zwischen Real Madrid und Barcelona am Donnerstag.

Doch auch die Partie am Mittwoch zwischen Osasuna und Athletic Bilbao verspricht Spannung. In La Liga sind beide Tabellennachbarn und wir gehen davon aus, dass im Hinspiel noch keine Vorentscheidung fällt. Wir entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,50 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Osasuna vs Athletic Bilbao auf „Doppelte Chance 1X“

Osasuna hat nur zwei der vergangenen elf Pflichtspiele verloren

Bilbao hat drei der vergangenen fünf Partien verloren, zuletzt zwei in Folge

Das La-Liga-Hinspiel in dieser Saison endete torlos

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Osasuna vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Buchmacher für dieses Match können wir nicht so recht nachvollziehen. Denn nach dieser sind die Gäste hier die Favoriten.

Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtserfolg liegen bei ca. 2,50, während die Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimsieg die Marke von 3,00 knacken.

In La Liga steht Osasuna einen Punkt und einen Platz über Bilbao und hat im Gegensatz zu den Basken seine Generalprobe am Wochenende nicht verpatzt - im Gegenteil.

Nachvollziehen können wir hingegen die Quoten von über 2,00 für die beiden Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“. Viele Treffer erwarten auch wir nicht.

Osasuna vs Athletic Bilbao Prognose: Ausgeglichene Partie

Dabei hat es sowohl im Auswärtsspiel Osasunas als auch in der Heimpartie Bilbaos am vergangenen Wochenende jeweils fünf Tore gegeben. Während Osasuna beim FC Sevilla mit 3:2 die Oberhand behielt, verlor Bilbao mit demselben Ergebnis gegen Girona. In der Tabelle schob sich Osasuna an den Löwen vorbei und steht nun einen Platz vor ihnen auf Rang acht.

Vor dem Dreier in Andalusien ist Osasuna vier Ligaspiele in Folge ohne Sieg geblieben, nun also gab es mal wieder ein Erfolgserlebnis. Dabei kann der Klub aus Pamplona mit der Ausbeute der vergangenen Wochen und Monate eigentlich zufrieden sein. Im besagten Zeitraum vor dem Sevilla-Sieg gab es zwei Remis und zwei Niederlagen.

Die beiden Pleiten waren die einzigen in den letzten elf Pflichtspielen der Rojillos. Allerdings war der Sieg am Wochenende in Sevilla auch nur einer von zwei in den besagten letzten elf Partien - zumindest nach regulärer Spielzeit. Es gab zwar noch drei weitere Erfolge in der Copa del Rey, die aber allesamt nach Verlängerung bzw. Elfmeterschießen.

Im Sechzehntelfinale warf man Drittligist Gimnastic de Tarragona nach 120 Minuten raus und in den beiden Runden danach die beiden Sevilla-Klubs Betis im Elfmeterschießen sowie den FC in der Verlängerung.

Erst einmal in der Vereinsgeschichte, und zwar im Jahr 2005, konnte Osasuna das Finale der Copa del Rey erreichen - damals mit ungünstigem Ausgang.

Osasuna - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Osasuna: 3:2 Sevilla (LL, A), 0:2 Real Madrid (LL, H), 0:0 Valladolid (LL, A), 1:1 Espanyol (LL, A), 0:1 Atletico Madrid (LL, H)

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 2:3 Girona (LL, H), 0:1 Atletico Madrid (LL, A), 2:1 Valencia (LL, A), 4:1 Cadiz (LL, H), 0:1 Celta Vigo (LL, A)

Letzte 5 Spiele Osasuna vs Athletic Bilbao: 0:0 (LL, A), 0:2 (LL, A), 1:3 (LL, H), 2:2 (LL, A), 1:0 (LL, H)

Die Gäste von Athletic Bilbao sind da schon deutlich erfahrener in der Copa. Sie standen schon 39 Mal im Endspiel und haben mit 23 Pokalsiegen die zweitmeisten.

Nur der FC Barcelona mit 31 Pokal-Triumphen hat mehr. In den Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 stand Bilbao gleich zweimal in Folge im Finale, konnte aber keines davon gewinnen.

Gewinnen konnten Los Leones auch ihre letzten beiden Partien in La Liga nicht. Vor der bereits erwähnten Heimschlappe gegen Girona gab es ein 0:1 bei Atletico Madrid. Überhaupt stimmten die Leistungen in La Liga in diesem Kalenderjahr noch nicht. In neun Ligaspielen 2023 gab es nur zwei Siege neben zwei Remis und fünf Niederlagen.

In der Formtabelle der vergangenen zehn Spieltage stehen die Basken nur auf Rang 15. Aus den letzten 13 Auswärtspartien holten die Löwen nur fünf Siege, wobei drei davon in der Copa del Rey gegen Amateurklubs gelangen und die anderen beiden gegen La-Liga-Abstiegskandidat Valencia (1x Liga, 1x Copa).

Im Ligabetrieb hat Athletic nur drei von elf Auswärtspartien gewonnen oder anders formuliert acht nicht gewonnen. Das Hinspiel im spanischen Oberhaus endete Anfang des Jahres im Baskenland torlos.

Mit einer 2-2-2-Bilanz aus den vergangenen sechs Duellen ist der direkte Vergleich ausgeglichen, auch wenn Osasuna seit vier direkten Aufeinandertreffen sieglos ist.

Unser Osasuna - Athletic Tipp: „Doppelte Chance 1X“

Athletic Bilbao ist ohne Zweifel eine Pokalmannschaft und kann zum dritten Mal binnen vier Jahren das Endspiel erreichen.

Doch dort will eben auch Osasuna hin und für das Team aus Pamplona wäre dies einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Wir gehen davon aus, dass das Duell im Hinspiel noch nicht entschieden wird.

Die Gäste werden mit einem Remis wahrscheinlich nicht unzufrieden sein und mit zunehmender Spielzeit auch nicht völlig auf Sieg gehen, wenn es unentschieden stehen sollte.