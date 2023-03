Osnabrück - Dresden Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser Osnabrück - Dresden Tipp zum 3. Liga Spiel am 02.04.2023 lautet: Zwei der vier besten Offensiven der Liga treffen im Spitzenspiel aufeinander und brennen auf die nächsten Zähler im Aufstiegsrennen.

Der Aufstiegswille brachte Osnabrück und Dresden über die letzten Wochen in Topform. Beide sammelten sieben Siege aus den vergangenen zehn Partien. Uns erwartet ein Aufeinandertreffen der zwei besten Angriffsreihen der Rückrunde. Daran anschließend setzen wir auf ein Spiel mit über 2,5 Toren und freuen uns über die Quote von 1,70 bei Betano .

Darum tippen wir bei Osnabrück vs Dresden auf „Über 2,5 Tore“

Osnabrück vs Dresden Quoten Analyse

Osnabrück vs Dresden Prognose: „Der VfL macht auch vor großen Gegnern keinen Halt“

Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger ungeschlagen. In diesem Stretch bezwangen die Niedersachsen unter anderem die direkten Konkurrenten aus Wiesbaden (4:1 H), Saarbrücken (2:1 A) und Mannheim (2:0 H). Selbst den ebenfalls extrem gut aufspielenden Freiburgern rang der VfL ein 1:1 ab.

Die Basis ihres Erfolges legen die Lila-Weißen mit einer schwer zu verteidigenden Offensive. Ba-Muaka Simaka leitete im Spiel gegen Mannheim durch seinen 13. Saisontreffer den 2:0-Sieg ein. An seiner Seite wirbelt Erik Engelhardt.

Nachdem dieser erst am 13. Spieltag seinen Premieren-Treffer in dieser Saison erzielte, konnte er sein Konto bis zum heutigen Tag auf elf Tore auffüllen. Gemeinsam stemmen die beiden Topscorer den Großteil der zweitbesten Offensive der Liga (57 Tore).

Der VfL Osnabrück vertraut auf die Unterstützung der eigenen Fans, die ihre Mannschaft zu 2,07 Punkten pro Heimspiel führen. Mit einem unwiderstehlichen Offensivdrang trafen die Niedersachsen in neun von 14 Heimspielen mindestens doppelt.

Osnabrück - Dresden Statistik & Bilanz:

Das Hinspiel endete in einem Kräftemessen der beiden angriffslustigen Mannschaften, welches Dresden mit 3:2 knapp zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Selten sind Torfestivals in dieser Kategorie nicht: Die vergangenen sieben Aufeinandertreffen wurden mit über 2,5 Toren im Spiel abgepfiffen.

Trainer Markus Anfang durfte nach einer schwachen Hinrunde im Traineramt bleiben und zahlte das Vertrauen unmittelbar zurück. Bis zur 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Bayreuth blieb Dynamo in zwölf Partien in Folge ungeschlagen.