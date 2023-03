Real Sociedad - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Real Sociedad - AS Rom Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: La Real zeigte zuletzt wettbewerbsübergreifend große Probleme auf und holte nur drei Punkte in den jüngsten fünf Pflichtspielen. Das Rückspiel gegen die Roma ist alles andere als ein Selbstläufer und dürfte ebenfalls zu keinem Triumph führen.