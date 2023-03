Regensburg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Regensburg - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Der Jahn sorgte mit einem knappen 2:1 Erfolg in Kiel zuletzt für Aufsehen und will gegen Aufstiegskandidaten Paderborn an diese Leistung anknüpfen. Trotzdem sind den Gästen an der Donau leichte Vorteile einzuräumen.