Rostock - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Hansa hat zuletzt gehörig Boden in der Tabelle verloren. Seit dem 20. Spieltag gab es nur noch einen Kurs und dieser ging schnurstracks Richtung Abstiegszone. Mittlerweile rangieren die Hanseaten auf Rang 14 und zeigen zwei Punkte Vorsprung zum Relegationsplatz auf.

Trotz Überzahlspiel, Heimrecht und deutlich mehr Abschlüssen versäumten es die Mannen aus Nordrhein-Westfalen, im Duell gegen Aufstiegskandidaten Heidenheim drei Punkte mitzunehmen. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem Remis zufriedengeben.

Anhand der deutlich besseren Formkurve der Gäste sowie der offensiven Harmlosigkeit der Koggen bietet sich eine Wette auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,82 bei Betano an.

Darum tippen wir bei Rostock vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Rostock vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Eine Suche nach einem klaren Anwärter auf einen Dreier ist in diesem Kräftemessen wenig zielführend. Beide Mannschaften begegnen sich laut Einschätzung der besten Buchmacher auf Augenhöhe. Aufgrund der deutlich besseren Formkurve werden die Gäste aus Düsseldorf mit einer Quote von ca. 2,25 bewertet.

Rostock vs Düsseldorf Prognose: „Bestätigt Düsseldorf die starken Leistungen?“

Nur ein Sieg in den vergangenen sieben Pflichtspielen bescheinigt den Mannen von Trainer Patrick Glöckner, der erst seit Anfang November des vergangenen Jahres auf der Bank sitzt, eine katastrophale Form. Gegenüber seinem Vorgänger Jens Härtel, der pro Spiel einen Punkteschnitt von 1,58 aufzeigte, ist die Ausbeute mit 0,89 deutlich gesunken.

Nur acht Tore konnten vor heimischer Kulisse in den verstrichenen 12 Ansetzungen verbucht werden. In zwei Drittel der Heimspiele wurde ein eigenes Tor verpasst. Zudem bestritt Rostock 75 Prozent seiner Ansetzungen im Ostseestadion mit weniger als 2,5 Toren.

Rostock - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Düsseldorf überzeugte in der Ferne nur selten, ließ aber mit dem 1:0 gegen Jahn Regensburg nach drei Auswärts-Pleiten in Serie Hoffnung auf einen weiteren Triumph in fremden Gefilden wachsen.