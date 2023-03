Royale Union SG - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2023

Unser Royale Union SG - Union Berlin Tipp zum Europa League Spiel am 16.03.2023 lautet: Union trifft auf Union und das zum vierten Mal in dieser Spielzeit. Diese Begegnung bekommt den Flair einer Playoff-Serie in der NBA, in der sich Teams von Spiel zu Spiel besser kennenlernen. Schon im Hinspiel wurden einfache Fehler eiskalt bestraft und bescherten den Zuschauern eine torreiche Partie. Das könnte sich jetzt wiederholen.

Nachdem sich beide Mannschaften in der Gruppenphase jeweils einen 1:0-Auswärtssieg schnappten, ging es beim 3:3 in der vergangenen Woche ordentlich zur Sache. Englische Wochen sorgen für schwere Beine, fehlende Frische und eine Zunahme von Fehlern. Das Hinspiel zeigte uns bereits, wie konsequent jeder Aussetzer bestraft wird. Wir erwarten erneut über 2,5 Treffer und spielen diese Wette mit einer Quote von 1,91 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Royale Union SG vs Union Berlin auf „Über 2,5 Tore“:

● Saint-Gilloise bot dem Publikum in 2 von 3 Europa-League-Heimspielen eine Partie mit mindestens 5 Toren.

● Die Belgier erzielten 14 Treffer im laufenden Wettbewerb - nur PSV Eindhoven (15) durfte häufiger jubeln.

● Zuletzt erzielten die Eisernen in 2 Europa-League-Partien in Folge 3 Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Royale Union SG vs Union Berlin Quoten Analyse:

Als Gastgeber erfreute der Vorort-Klub aus Brüssel das Publikum schon mit zwei äußerst packenden und torreichen Begegnungen. Die Erinnerungen an das erste Heimspiel gegen den Bundesligisten sind hingegen eher negativ geprägt. Eine erneute Niederlage gegen die Eisernen wäre die zweite Heimpleite in Folge - ein Novum für die Belgier in der Europa League.

Mit Blick auf die Quotenverteilung scheint dieses Szenario gar nicht weit entfernt, denn der Tabellenzweite der Jupiler Pro League startet mit Wettquoten zwischen 3,00 und 3,25 als Außenseiter in diese Partie.

Findet Union zurück zu seiner konzentrierten Spielweise und damit zurück zum Erfolg, wartet erstmals das Viertelfinale. Für alle Wettfreunde, die einen Sieg der Köpenicker prognostizieren, warten stattdessen Quoten von 2,28 bis 2,38.

Royale Union SG vs Union Berlin Prognose: „Die Formkurve spricht für die Gastgeber“

Im laufenden Wettbewerb konnte der belgische Vertreter mit 14 Toren überzeugen und wird hier nur von PSV Eindhoven übertrumpft (15). Aus dem Spiel heraus fand die USG gleich elf Mal den Weg zum Glück - kein Team erzielte in dieser Kategorie einen höheren Wert.

Die gleichermaßen anfällige Defensive ließ schon zehn Gegentore zu, sodass der Vorort-Klub aus Brüssel regelmäßig für sehenswerte Begegnungen sorgte. Zwei der drei bisherigen Europa-League-Heimspiele boten dem Publikum mindestens fünf Treffer. Nur das letzte Gruppenspiel gegen die Berliner fiel aus dieser Kategorie.

Dafür zeigte das Achtelfinal-Hinspiel, was in diesem Aufeinandertreffen möglich ist. Beim 3:3-Unentschieden markierte Victor Boniface einen Doppelpack und stieg damit zum besten Torschützen des Wettbewerbs auf. Ebenso wie Marcus Rashford von Manchester United hat der Stürmer fünf Treffer auf seinem Konto.

Zudem scheinen „Les Unionistes“ über die vergangenen zwei Wochen ihre Form zurückgewonnen zu haben. Seit drei Pflichtspielen sind diese ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gelang ihnen sogar ein 2:1-Comeback-Sieg gegen den Tabellenführer aus Genk. Jede dieser drei Begegnungen endete mit über 2,5 Toren.

Royale Union SG - Union Berlin Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Royale Union SG: 2:1 Genk (A), 3:3 Union Berlin (A), 2:1 Eupen (H), 3:4 n.E. Antwerpen (A), 2:4 Westerlo (A).

● Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Wolfsburg (A), 3:3 Royale Union SG (H), 0:0 Köln (H), 0:3 Bayern (A); 3:1 Ajax Amsterdam (H).

● Letzte Spiele Royale Union SG vs. Union Berlin: 3:3 (A), 0:1 (H), 1:0 (A), 2:2 (A).

In den bisherigen drei Duellen war Ballbesitz ein schlechtes Zeichen. Die gastgebende Mannschaft sammelte jeweils knapp 60 Prozent Ballbesitz - kein einziges Mal gingen die Hausherren als Sieger vom Feld. Spannend: In den anderen Spielen der Europa League blieben die Eisernen jeweils unter 50 Prozent.

Bei der Mannschaft von Urs Fischer zeichnet sich eine eher negative Entwicklung ab. Die Elf aus Köpenick gewann nur eines der letzten acht Pflichtspiele. Speziell die Defensive verlor in den vergangenen Wochen ihre Ordnung und ließ in zwei der zurückliegenden vier Pflichtspiele drei Gegentreffer zu.

Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass die Berliner zuletzt in zwei internationalen Partien in Folge drei eigene Treffer erzielen konnten. Ebenso positiv fallen die Leistungen von Neuzugang Josip Juranovic aus. In acht Pflichtspielen sammelte der Rechtsfuß sechs Scorerpunkte. Sein Freistoßtor aus dem Hinspiel dürfte vielen noch präsent sein.

Ruhende Bälle haben in Köpenick eine große Bedeutung. Im laufenden Wettbewerb umjubelten die Eisernen zehn Treffer - drei dieser Tore wurden per Elfmeter erzielt und drei weitere nach einem ruhenden Ball. Im Rückspiel könnte es erneut funktionieren, denn die Gastgeber kassierten drei ihrer zehn Gegentore nach Standards.

Unser Royale Union SG - Union Berlin Tipp: Über 2,5 Tore

Die Offensivabteilung der Belgier hat in dieser Spielzeit schon mehrere starke Leistungen abrufen können. Auf dem europäischen Parkett erzielte die Geraerts-Elf in fünf von sieben Begegnungen mindestens zwei Treffer. Ihr Gegenüber aus Deutschland bewies im Hinspiel Nervenstärke und ließ sich selbst nach drei Rückständen nicht aus der Ruhe bringen.