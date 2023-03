Sandhausen - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Der siebte Sieg in Serie war fußballerisch nicht schön, aber historisch: Pauli stellte einen 48 Jahre alten Rekord ein. Beim Auswärtsspiel in Sandhausen bekommen die Gäste die Möglichkeit, zum alleinigen Halter der längsten Siegesserie der Vereinshistorie aufzusteigen. Wir trauen ihnen das zu, setzen auf einen Auswärtssieg und sammeln bei Winamax eine Wettquote von 1,98 ein.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs St. Pauli auf „Sieg St. Pauli“:

Sandhausen vs St. Pauli Quoten Analyse:

Sandhausen vs St. Pauli Prognose: „Der Vereinsrekord lockt“

Natürlich gab es Hoffnungen, dass mit diesem Schritt der Umschwung gelingt, aber was aktuell passiert, sprengt vermutlich die kühnsten Träume. Die Mannschaft vom Millerntor marschiert im neuen Jahr von Sieg zu Sieg und rangiert in der Rückrundentabelle an der Spitze.