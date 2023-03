Schweiz - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2023

Unser Schweiz - Israel Tipp zum EM Quali Spiel am 28.03.2023 lautet: Mit einem Kantersieg sind die Eidgenossen in die Qualifikation gestartet. Gegen Weißrussland stand ein 5:0-Erfolg zu Buche. Das zweite Gruppenspiel dürfte gegen Israel einen weiteren Triumph mit sich bringen.

Israel musste zum Auftakt auf heimischem Boden mit einem Remis gegen den Kosovo vorliebnehmen. Dabei gerieten die Gastgeber durch ein Eigentor in Rückstand. Zu mehr als dem 1:1-Ausgleich durch Dor Peretz reichte es trotz Feldvorteilen und Chancenplus am Ende nicht.

Im Stade de Genève sehen wir die Gastgeber als klaren Favoriten und halten einen Sieg der Schweizer und mehr als 1,5 Tore für sehr wahrscheinlich. Für diesen Spielausgang bietet Bet-at-home eine Quote von 1,52 an.

Darum tippen wir bei Schweiz vs Israel auf „Sieg Schweiz & Über 1,5 Tore“:

Schweiz vs Israel Quoten Analyse:

Bei den Top-Wettanbietern zeichnet sich zudem ein klarer Trend zu drei oder mehr Toren ab. Ein Umstand, der anhand einer Schweiz Israel Quote in Höhe von ca. 1,63 bestätigt wird.

Schweiz vs Israel Prognose: „Sorgt Israel gegen die Eidgenossen für eine Überraschung?“

Der fünfmalige EM-Teilnehmer verkörpert in der Gruppe I den Favoriten auf Platz 1 und dürfte dieser Rolle auch am Dienstag gegen Israel gerecht werden.

Anhand der vergangenen Länderspiele sowie des ersten Qualifikations-Duells lässt sich nicht gerade auf starke Leistungen schließen. Nur ein Sieg konnte in vier Begegnungen errungen werden. Dabei kamen in zwei Testspielen gar überraschende Niederlagen gegen Zypern (2:3) und Malta (1:2) zustande.

Schweiz - Israel Statistik & Bilanz:

Vor allem in gegnerischen Gefilden gab Israel zuletzt in der EM-Qualifikation keine gute Figur ab und musste fünf Niederlagen in Serie in Kauf nehmen. Die letzte Pleite schaute in den Playoffs zur EURO 2021 gegen Schottland heraus.