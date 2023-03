Spanien - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Spanien - Norwegen Tipp zum EM Quali Spiel am 25.03.2023 lautet: La Furia Roja bestimmt das Geschehen und trifft mindestens doppelt.

In der Gruppe A der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland kommt es am ersten Spieltag unter anderem zum Duell zwischen Spanien und Norwegen. Die Gäste müssen dabei ohne Superstar Erling Haaland auskommen, der verletzungsbedingt fehlen wird. Damit wird die ohnehin schon schwere Aufgabe noch wesentlich kniffliger. Wir erwarten hier den Favoritensieg, können uns aber gut vorstellen, dass die Iberer hier auch nicht mehr als einen Arbeitssieg einfahren. Wir gehen auf Nummer sicher und entscheiden uns für die Wette „Spanien über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,50 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Spanien vs Norwegen auf „Spanien über 1,5 Tore“

Spanien hat vor dem 0:0 gegen Marokko 24 Mal in Folge getroffen

Norwegen konnte zuletzt fünf Mal in Serie nicht zu Null spielen

Von den letzten vier direkten Duellen hat Spanien drei gewonnen und keines verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spanien vs Norwegen Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Quoten der besten Online-Wettanbieter in diesem Duell klar zugunsten der Spanier aus. Für einen Tipp auf die Rote Furie erhält man bestenfalls Wettquoten von 1,40, die man fast schon als verhältnismäßig hoch bezeichnen könnte, vor allem wenn man bedenkt, dass Haaland bei den Gästen nicht mitwirken wird.

Das Fehlen des Man-City-Stars macht sich aber vor allem bei den Quoten für die Wettoption „Beide treffen“ bemerkbar. Denn hierfür gibt es Werte von bis zu 2,25. Ein Tipp auf mindestens drei Tore im Spiel bringt im Vergleich nur Wettquoten bis 1,85. Fast im zweistelligen Bereich sind die Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Wikinger.

Spanien vs Norwegen Prognose: Vom Kampf geprägte Partie

In 24 Länderspielen in Folge hatten die Spanier getroffen, ehe sie im Achtelfinale der WM im letzten Jahr auf Marokko trafen. Der Ausgang dieser Partie dürfte vielen noch in Erinnerung sein: 0:0 nach 120 Minuten und Aus im Elfmeterschießen. Das Aus gab es dann auch unmittelbar danach für Luis Enrique als Teamchef der Iberer.

Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Luis de la Fuente. Er soll die Furia Roja wieder zu alter Stärke zurückführen. Bei der Weltmeisterschaft hatte Espana nur das erste Gruppenspiel gegen Costa Rica mit 7:0 gewonnen. Es folgten das Remis gegen Deutschland sowie die beiden Pleiten gegen Japan und eben Marokko.

Das 7:0 über die Ticos war das einzige der letzten 15 Pflichtspiele der Spanier seit September 2021, in denen sie mehr als zwei Tore schossen. Doch auch wenn sie zumeist nur einen oder zwei Treffer erzielten, blieben sie oft siegreich. Die Gruppe 2 der Liga A der Nations League schlossen sie als Erster vor Portugal mit elf Punkten und 8:5 Toren ab.

Im letzten Gruppenspiel gewann Spanien bei den Portugiesen mit 1:0 durch einen Treffer in der 88. Minute. Die beiden Pleiten in den letzten beiden Spielen der WM ausgenommen, haben die Spanier nur eines ihrer letzten 13 Länderspiele verloren. Neun der übrigen zwölf haben sie für sich entschieden.

Spanien - Norwegen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spanien: 0:0, 0:3 n. E. Marokko (WM), 1:2 Japan (WM), 1:1 Deutschland (WM), 7:0 Costa Rica (WM), 3:1 Jordanien (Test, A)

Letzte 5 Spiele Norwegen: 1:1 Finnland (Test, H), 2:1 Irland (Test, A), 0:2 Serbien (NL, H), 1:2 Slowenien (NL, A), 3:2 Schweden (NL, H)

Letzte 5 Spiele Spanien vs Norwegen: 1:1 (EMQ, A), 2:1 (EMQ, H), 3:0 (EMQ, A), 2:1 (EMQ, H), 0:1 (EM)

Wie wettbewerbsfähig ist Norwegen ohne Erling Haaland? Die Antwort darauf liefern vielleicht nachfolgende Zahlen: In der Nations League erzielte der Stürmer von Man City sechs der sieben Tore seines Landes, das siebte legte er vor. Letzten Endes konnte aber auch er es nicht verhindern, dass die Löwen trotz eines Traumstarts am Ende den Aufstieg verpassten.

Nach zehn Punkten aus den ersten vier ungeschlagenen Partien gab es zum Abschluss zwei Pleiten. Im letzten Heimspiel gegen Serbien hätte schon ein Remis für den Aufstieg in Liga A gereicht. An allen sieben Treffern der Norweger war Haaland also in der Nations League beteiligt, gegen Spanien fällt der blonde Hüne nun verletzungsbedingt aus.

Er hatte großen Anteil daran, dass die Wikinger nur zwei ihrer zehn Länderspiele im Jahr 2022 verloren und sechs der übrigen acht gewannen. Nachdem sie bereits die Qualifikation für die WM im letzten Jahr auf der Zielgeraden noch verspielten, soll die Quali für die EURO 2024 nun gelingen.

In einer Gruppe mit Schottland, Zypern und Georgien dürfte es am Ende auf einen Zweikampf um Platz zwei mit den Schotten hinauslaufen. Ein Punkt am Samstag in Malaga wäre Gold wert, ist den Norwegern aber nicht unbedingt zuzutrauen, denn die Skandinavier mussten in ihren letzten fünf Partien stets Gegentreffer hinnehmen.

Unser Spanien - Norwegen Tipp: Spanien über 1,5 Tore

In der Quali zur EM 2020 standen sich die beiden zuletzt gegenüber. Damals im Jahr 2019 war Haaland nicht mit von der Partie. Spanien gewann zu Hause mit 2:1, in Oslo trennte man sich 1:1. Für die beiden Treffer der Norweger sorgte Joshua King jeweils vom Elfmeterpunkt. Von einem Erfolg der Iberer am Samstag gehen wir aus. In 14 ihrer letzten 15 Pflichtspiele trafen sie aber höchstens zwei Mal. Nach über drei Monaten Pause würden wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie hier auf einmal ein Feuerwerk abbrennen. Ein klassisches 2:0 ist für uns ein realistisches Ergebnis, aber auch ein 2:1 ist nicht ausgeschlossen, weswegen wir von Handicap-Wetten Abstand nehmen und die vermeintlich sicherere Variante wählen.