Stuttgart - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

So eng wie es im Tabellenkeller der Bundesliga aktuell zugeht, kann sich das Bild von Spieltag zu Spieltag gehörig ändern. Der VfB Stuttgart zum Beispiel könnte mit einem Sieg am Samstag den Abstiegs-Relegationsplatz verlassen. Er könnte aber auch trotz immerhin eines Punktes die Rote Laterne übernehmen. Zu Gast in der Mercedes-Benz Arena ist der VfL Wolfsburg, der nach wie vor seine Fühler in Richtung Europa ausgestreckt hat. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Stuttgart vs Wolfsburg auf „Beide treffen“

Stuttgart traf zuletzt in fünf Spielen in Serie

Wolfsburg traf in neun der letzten zehn Pflichtspiele in der Fremde

In drei der letzten vier direkten Duelle trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Stuttgart vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Wirft man einen Blick auf die Quoten der besten Buchmacher, stellt man fest: Eine echten Favoriten haben die Bookies nicht. Für Wetten auf einen Heimdreier betragen die Quoten in der Spitze 2,50. Mit Werten bis 2,90 sind die Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtserfolg der Wölfe nur unwesentlich höher.

Deutlich geringer, weil auch wahrscheinlicher, sind die Zahlen bei den Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“. Im ersten Fall liegen die Quoten in der Spitze bei 1,75. Für Wetten auf mindestens drei Treffer im Spiel gibt es die höheren Werte von 1,90. Im Hinspiel gab es fünf Tore, für die man am Samstag Quoten bis 6,00 erhalten kann.

Stuttgart vs Wolfsburg Prognose: Duell auf Augenhöhe

Am letzten Wochenende holte der VfB Stuttgart ein verdientes 1:1 bei Eintracht Frankfurt, fiel in der Tabelle aber dennoch auf den Abstiegs-Relegationsplatz zurück. Von diesem will er so schnell es geht wieder weg, doch die Form der Schwaben spricht nicht unbedingt für sie. In der Rückrunde holten sie nämlich aus sieben Spielen nur vier Punkte.

Nur die TSG Hoffenheim ist hier mit null Zählern noch schlechter. Weiter zurückblickend holte der VfB aus den letzten zehn Bundesligaspielen lediglich einen Sieg und insgesamt nur neun Zähler. Auch in der Formtabelle der letzten zehn Spieltage werden die Stuttgarter nur von den Hoffenheimern unterboten.

Mit insgesamt erst 20 Punkten nach 24 Spieltagen spielt Stuttgart die drittschlechteste Saison seiner Bundesliga-Historie. Bei der Eintracht konnte die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia immerhin zum fünften Mal in Folge in einem Spiel treffen. Dennoch wurden drei dieser fünf Partien verloren.

Dass die Schwaben am Samstag treffen, liegt nahe: Seit dem Aufstieg Wolfsburgs zur Saison 1997/1998 hat der VfB zu Hause gegen kein anderes Team öfter gewonnen als gegen die Wölfe (13mal). Außerdem erzielten sie seitdem in Heimspielen nur gegen Bremen mehr Tore (44) als gegen den VfL (38).

Stuttgart - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 1:1 Frankfurt (BL, A), 1:2 Bayern (BL, H), 1:2 Schalke (BL, A), 3:0 Köln (BL, H), 1:2 Freiburg (BL, A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Union Berlin(BL, H), 2:2 Frankfurt (BL, H), 2:0 Köln (BL, A), 0:3 RB Leipzig (BL, H), 0:0 Schalke (BL, A)

Letzte 5 Spiele Stuttgart vs Wolfsburg: 2:3 (BL, A), 1:1 (BL, H), 2:0 (BL, A), 1:3 (BL, H), 0:1 (BL, A)

Die Wölfe erreichten am letzten Wochenende ein 1:1 zu Hause gegen Union Berlin - dank des in der 82. Minute eingewechselten Patrick Wimmer, der zwei Zeigerumdrehungen später zum Endstand traf. Damit blieb der VfL auch im dritten Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Allerdings blieb es auch bei nur einem Wölfe-Sieg in der Rückrunde.

Zum Abschluss der Hinrunde hatten die Niedersachsen noch sechsmal in Folge gewonnen. Die insgesamt nur sechs Punkte in den bisherigen sieben Partien der Rückrunde bedeuten die zweitschlechteste Ausbeute der Wölfe in ihrer Bundesliga-Geschichte. Aber: fünf dieser sechs Zähler gab es eben an den letzten drei Spieltagen.

Ein Aufwärtstrend ist also wieder zu erkennen und den einzigen Rückrundensieg holte der VfL auswärts in Köln. Insgesamt holte Wolfsburg in zwölf Auswärtspartien schon fünf Siege und dank dreier weiterer Remis 18 Punkte auf des Gegners Platz. Damit holten sie auswärts schon jetzt genauso viele Siege und Zähler wie in der gesamten letzten Saison.

In der Auswärtstabelle stehen die Niedersachsen auf einem starken vierten Platz. Und Stuttgart avancierte seit dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2009 zum Lieblingsgegner. Gegen kein anderes Team gewannen die Wölfe seitdem öfter als gegen den VfB (14mal). Aber: Von den letzten fünf Gastspielen bei den Schwaben haben sie nur eines gewonnen und drei verloren.

Unser Stuttgart - Wolfsburg Tipp: Beide Teams treffen

Das Hinspiel gewann Wolfsburg dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2. Zur Halbzeit hatte es 2:2 gestanden. Tore auf beiden Seiten können wir uns auch im Duell am Samstag sehr gut vorstellen. Der VfB hat in nur einem seiner letzten acht Pflichtspiele zu Hause nicht getroffen, während die Wölfe in nur einem ihrer letzten zehn Pflichtspiele auswärts nicht trafen. Die Schwaben haben 15 ihrer erst 20 Punkte zu Hause geholt, während die Niedersachsen das viertbeste Auswärtsteam der Bundesliga sind und mit fünf Punkten Rückstand auf Rang sechs Europa noch nicht abgeschrieben haben. Die Remisgefahr ist daher groß, wobei es wohl nicht torlos bleiben wird.