Udinese - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Udinese hat es im vergangenen Auswärtsspiel geschafft, eine Serie von sechs sieglosen Partien zu den Akten zu legen. 2023 ist und bleibt für „Le Zebrette“ jedoch verkorkst. Aktuell stehen die Gastgeber bei zwei Siegen aus elf Begegnungen. Milan verlor nur eines der letzten fünf Ligaspiele. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ sowie ein Spiel, das unter 3,5 Toren endet. Der Buchmacher Bet-at-Home räumt uns dafür eine Quote von 1,75 ein.

Darum tippen wir bei Udinese vs AC Milan auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Udinese konnte keines der vergangenen sechs direkten Duelle für sich entscheiden.

Die kleinen Zebras gewannen 2023 nur zwei von elf Partien in der Serie A.

Milan beendete 77 Prozent seiner Spiele unter 3,5 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs AC Milan Quoten Analyse:

Von der Beschreibung eines gefährlichen Gastgebers ist Udinese ungefähr so weit entfernt wie der Planet Uranus von der Erde. Trainer Andrea Sottil sah in dieser Spielzeit nur drei Heimsiege seiner Mannschaft. So lassen sich die Quoten zwischen 3,20 und 3,50 für einen Sieg der Hausherren erklären.

In der allerbesten Verfassung treten die Gäste aus Mailand ebenfalls nicht an. Siegreich waren die Rossoneri in nur einem ihrer vergangenen vier Gastauftritte. Wettquoten bis zu 2,20 sprechen bei unseren Buchmachern mit PayPal nicht gerade für eine klare Favoritenrolle der Gäste.

Udinese vs AC Milan Prognose: „Eine Tendenz zur Mitte“

Sechs sieglose Spiele mussten die Anhänger von Udine über sich ergehen lassen, ehe sie wieder einen Sieg feiern durften. Der 1:0-Auswärtserfolg gegen Empoli bedeutet den erst zweiten Sieg im Jahre 2023.

Zu selten gelingt es den Weiß-Schwarzen ein Spiel in die eigene Richtung zu drehen. Immerhin schlug das Ergebnis-Pendel bisher nicht allzu häufig den entgegengesetzten Weg ein.

So bleiben am Ende eines Spiels oftmals zwei Mannschaften übrig, die sich mit einer Punkteteilung anfreunden müssen. Die Friulaner beendeten nicht nur drei ihrer vergangenen fünf Partien mit einem Remis, sondern häuften über die gesamte Saison die meisten Unentschieden der Liga an (11).

Den Großteil dieser Spiele ohne Sieger gab es im eigenen Stadion. In ihrer Dacia-Arena gewannen die kleinen Zebras nur drei Spiele - gleichzeitig verloren sie dort nur zwei Partien. Übrig bleiben sieben Heimspiele, die ohne Gewinner abgepfiffen wurden.

Im Hinblick auf die Vergleiche mit den Gästen aus Mailand scheint auch dort die Punkteteilung in Mode gekommen zu sein. Zuletzt trennten sich die beiden Kontrahenten in drei von vier Fällen mit einem Remis.

Udinese - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:0 Empoli (A), 0:0 Atalanta (A), 2:2 Spezia (H), 1:3 Inter (A), 2:2 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Salernitana (H), 0:0 Tottenham (A), 1:2 Florenz (A), 2:0 Atalanta (H); 1:0 Monza (A).

Letzte 5 Spiele Udinese vs. AC Milan: 2:4 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (H)

Nach zwei sieglosen Ligaspielen in Folge wird sich Stefano Pioli mit Sicherheit auf einen Gegner freuen, der seine Mannschaft zuletzt kaum bezwingen konnte. Der 4:2-Sieg im Hinspiel markierte für Milan das sechste ungeschlagene Duell in Folge.

Diese vergangenen sechs Vergleiche brachten Milan drei Remis und ebenso viele Siege ein. In der Dacia-Arena verloren die Rossoneri nur eine der vorherigen fünf Partien - jedes dieser fünf Aufeinandertreffen endete unter 3,5 Toren.

Das führt uns zurück zur aktuellen Spielzeit. Auswärtsspiele zählen nicht zu den Spezialitäten der Rossoneri. Ihre Bilanz ist keine absolute Katastrophe - 5 Siege, 4 Remis und 4 Niederlagen, eine Offenbarung ist sie ebenfalls nicht. Ein Torfestival bleibt in der Regel aus. Die Pioli-Elf beendete 77 Prozent ihrer Auswärtsspiele unter 3,5 Toren.

Ein Sieg der Gäste ist dennoch wahrscheinlicher als ein Udinese-Erfolg. Der Tabellenvierte war im nationalen Wettbewerb zuletzt schwer zu schlagen und verlor nur eine der vergangenen fünf Begegnungen. Drei davon gestaltete der amtierende Meister siegreich.

Unser Udinese - AC Milan Tipp: Doppelte Chance X2 und Unter 3,5 Tore

Über die letzten Monate ist die Heimbilanz der Gastgeber erschreckend schwach. Die kleinen Zebras sind ihren Anhängern seit acht Heimspielen einen Dreier schuldig. Sonderlich furchteinflößend ist Milan auswärts zwar ebenfalls nicht, doch wenn es einen Sieger geben sollte, sprechen unter anderem die Form, die individuelle Qualität und die Bilanz für die Gäste.