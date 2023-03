Barcelona - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Barcelona - Real Madrid Tipp zum La Liga Spiel am 19.03.2023 lautet: Im vierten Clasico der laufenden Saison kann Barca die Meisterschaft klarmachen. Mehr als einen Punkt kann man den Gästen am Sonntag jedenfalls nicht zutrauen.

Fans des Clasicos bekommen in dieser Saison einiges geboten. Am Sonntag treffen die beiden Erzrivalen schon zum vierten Mal in dieser Spielzeit aufeinander. Bisher liegen die Katalanen hier mit zwei Siegen zu einer Niederlage vorne.

Das Aufeinandertreffen am 26. Spieltag dürfte für Real Madrid die letzte Chance auf die Titelverteidigung in der Liga sein. Denn aktuell haben die Königlichen schon neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.

Gewinnen die Blaugrana nun auch das Heimspiel gegen „Los Blancos“, dürfte die Meisterschaft nur noch Formsache sein. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,55 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“!

Darum tippen wir bei Barcelona vs Real Madrid auf „DC 1X & Unter 4,5 Tore“:

Barca ist in dieser La-Liga-Saison daheim noch ungeschlagen

Die Katalanen entschieden 3 der letzten 4 Clasicos für sich

Real kassierte alle seine 3 Liga-Niederlagen im Jahr 2022/23 auf des Gegners Platz

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Real Madrid Quoten Analyse:

Barca ist der souveräne Tabellenführer und in dieser Saison besonders heimstark. Aus diesen Gründen gehen die Gastgeber unter anderem bei der Barcelona vs Real Madrid Prognose auch als Favoriten auf den Rasen.

Für einen Heimdreier gibt es durchschnittliche Quoten von 2,19. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus Sicht der Wettanbieter mit Siegquoten im Schnitt von 3,34 sicher auch nicht chancenlos.

Barcelona vs Real Madrid Prognose: Die Barca-Abwehr überstrahlt alles

In La Liga spricht alles für Barca. Noch nie zuvor hat ein Klub in der Liga-Geschichte einen solchen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt noch verspielt. Ende Februar hatten die Katalanen gegen Abstiegskandidat Almeria zwar ihr erstes Ligaspiel seit Oktober verloren. Mit drei 1:0-Siegen in Folge fand die Blaugrana aber schnell wieder in die Erfolgsspur. Über allem in dieser Saison steht die gute Defensive.

In 25 Ligaspielen hat die Mannschaft von Coach Xavi gerade mal acht Gegentore kassiert. Daheim kommt man in 12 Partien sogar nur auf einen Gegentreffer. Zudem ist man im Camp Nou mit 10 Siegen und 2 Remis in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Sorgen macht höchstens die Offensive. Robert Lewandowski steht aktuell bei 15 Toren in 21 Spielen. In seinen letzten fünf Partien traf der Pole allerdings nur noch zweimal.

Am Mittwoch stand für Real Madrid das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen Liverpool auf dem Programm. Die Königlichen hatten das Hinspiel an der Anfield Road klar mit 5:2 gewonnen. Trotzdem warnte Coach Carlo Ancelotti vor dem tückischen Rückspiel. Am Ende ließen Los Blancos in ihrem Lieblingswettbewerb keine Spannung mehr aufkommen und entschieden auch das Rückspiel mit 1:0 für sich.

So zeigt sich der amtierende spanische Meister nach zuletzt wechselhaften Wochen zumindest in der Königsklasse souverän und abgebrüht. Da man in beiden nationalen Wettbewerben wohl gegenüber Barca das Nachsehen hat, ist die Champions League mal wieder umso wichtiger. Das 3:1 am Wochenende gegen Espanyol war der 100. Ligasieg im 139. Match als Real-Coach für Ancelotti.

Barcelona - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Athletic Bilbao (A), 1:0 Valencia (H), 1:0 Real Madrid (A), 0:1 Almeria (A), 1:2 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Liverpool (H), 3:1 Espanyol Barcelona (H), 0:0 Betis Sevilla (A), 0:1 Barcelona (H), 1:1 Atletico Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Real Madrid: 1:0 (A), 3:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (A), 4:0 (A)

Am Sonntag steigt der 253. Clasico. Real hat mit 101 Siegen zu 99 Niederlagen knapp die Nase vorne. Barca entschied 3 der letzten 4 Vergleiche mit dem Erzrivalen für sich.

So gab es im März 2022 für die Katalanen einen 4:0-Auswärtssieg in der Liga. Zudem gewann die Blaugrana das Supercup-Endspiel im Januar 2023 mit 3:1 gegen die Königlichen.

Am 2. März 2023 trafen sich beide Vereine in Madrid zum Hinspiel im Pokal-Halbfinale. Auch hier sicherte sich Barcelona mit einem 1:0 den Sieg.

Nur das erste Liga-Duell in dieser Saison ging im Santiago Bernabeu mit 3:1 an „Los Blancos“.

Unser Barcelona - Real Madrid Tipp: DC 1X & Unter 4,5 Tore

Schaut man auf die Tabelle, die Formkurve und den jüngsten direkten Vergleich spricht viel für die Katalanen. Zudem sind die Blaugrana in dieser Saison extrem heimstark.

Real hat dagegen alle seine Liga-Pleiten in der Fremde kassiert. Da die Hausherren aber sicher auch mit einem Remis leben können, können wir den Gästen durchaus auch einen Punkt zutrauen. Mit der guten Defensive von Barca dürften aber nicht allzu viele Treffer fallen.