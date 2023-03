Darmstadt - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Das Samstagabend-Spiel am 25. Spieltag in der 2. Bundesliga bestreiten am Böllenfalltor Darmstadt und der 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams kämpfen aktuell gegen eine Negativserie. Die Lilien holten aus den letzten drei Ligaspielen nur einen Zähler. Und die Pfälzer kommen in den vergangenen fünf Partien sogar nur auf vier Punkte. Für FCK-Coach Dirk Schuster ist das Gastspiel bei den Hessen zudem etwas Besonderes. Schuster betreute die Mannschaft in zwei Amtszeiten und führte den SVD von der 3. Liga bis in die Bundesliga. Glaubt man den Wettquoten, erwartet den ehemaligen Coach dieses Mal keine schöne Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,53 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Kaiserslautern auf „DC 1X & Über 1,5 Tore“:

Darmstadt ist in dieser Saison noch ohne Heimniederlage

Der Toreschnitt in den Zweitliga-Duellen zwischen beiden Vereinen liegt bei 3,2 Treffern

Kaiserslautern ist seit 3 Liga-Gastspielen ohne Sieg

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Trotz der Negativserie ist Darmstadt noch Tabellenführer. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt noch zwei Zähler. Der SVD hat aber immerhin noch 9 Punkte Polster auf Platz 4. Der FCK ist auf Rang 6 abgerutscht und hat den Anschluss an die Top 3 verloren.

Bei der Darmstadt vs Kaiserslautern Prognose sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 4,27 auch die klaren Underdogs. Deutlich wahrscheinlicher ist somit aus Sicht der Wettanbieter mit deutscher Lizenz ein Dreier der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 1,84.

Darmstadt vs Kaiserslautern Prognose: Wer kann die Krise beenden?

Coach Torsten Lieberknecht hatte sich im Gastspiel bei der Arminia am vergangenen Wochenende eine Reaktion auf die Niederlage in Heidenheim, der ersten Pleite seit dem 1. Spieltag, erhofft. Diese blieb allerdings aus. Die Lilien zeigten ein fahriges Spiel mit dem Ball und ließen die nötige Klarheit vermissen. Auch hatten die Hessen auf der Alm einfach zu wenig investiert.

Vor allem in der Schlussphase ließ der SVD, wie schon in der Woche zuvor, Punkte liegen. Die Defense, immer noch die mit Abstand beste der Liga, war auch wenig sattelfest. Erstmals in dieser Saison verloren die Lilien damit zwei Spiele hintereinander. Von einer Krise wollen Spieler und Trainer aber nichts hören. Man dürfe nach zwei Rückschlägen jetzt nicht alles schlechtreden oder in Frage stellen.

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Kiel am 19. Spieltag stand Kaiserslautern auf Platz 4, nur einen Zähler hinter dem Relegationsrang 3. Die Fans träumten vom Durchmarsch ihrer Mannschaft in die Bundesliga. Doch mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien ist der Aufsteiger wieder in der Realität angekommen. Immerhin fehlt dem FCK nach 24 Spieltagen nur noch ein Punkt zum Saisonziel „40 Zähler“.

Am Freitag mussten sich die Roten Teufel daheim mit einem 2:2 gegen Sandhausen begnügen. Die Abwehr, in der Trainer Schuster jetzt fünf Spiele lang jeweils zwischen einer Dreier- und einer Viererkette wechselte, lässt zu einfache Gegentreffer zu. Allgemein ist etwas Sand ins Getriebe geraten. In der Auswärtstabelle belegen die Pfälzer mit 19 Punkten immer noch einen guten dritten Platz.

Darmstadt - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:3 Bielefeld (A), 0:1 Heidenheim (A), 1:1 HSV (H), 1:0 Rostock (A), 2:1 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:2 Sandhausen (H), 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Greuther Fürth (H), 0:1 Paderborn (A), 0:1 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Kaiserslautern: 3:3 (A), 1:2 (H), 1:1 (A), 3:2 (H), 0:0 (A)

Die beiden Teams standen sich bisher zehnmal gegenüber. Im einzigen Pokalduell setzten sich die Lilien 1979 daheim mit 4:0 durch. In den neun Ligavergleichen feierten die Hessen aber nur einen Sieg. Dieser Erfolg stammt vom Mai 2015 und einem 3:2-Heimsieg. Damals saß Dirk Schuster noch auf der Bank dess SVD. Das Hinspiel in diesem Jahr auf dem Betzenberg war turbulent. Darmstadt hatte schon mit 2:0 geführt. Dann drehte der FCK mit drei Toren in 13 Minuten das Spiel. In der Nachspielzeit kamen die Gäste aber noch zum Ausgleich.

Unser Darmstadt - Kaiserslautern Tipp: „DC 1X & Über 1,5 Tore“

Die Lilien dürfen hoffen. Denn wenn Kaiserslautern und Darmstadt in einer Liga spielten, stieg bisher immer einer von beiden auf oder ab. Vor dem Heimspiel gegen die Pfälzer lichtet sich das Lazarett bei den Lilien immer mehr. Doch beim Tabellenführer stellt sich die Frage, wie gut man die letzten beiden Niederlagen verkraftet hat? Zudem haben sich die Hessen gegen den FCK oft schwergetan. So trauen wir den Gästen durchaus einen Punkt zu. Zudem dürfen zwischen beiden Teams erneut ein paar Treffer erwartet werden.