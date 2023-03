Deutschland - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2023

Unser Deutschland - Belgien Tipp zum Test Länderspiel am 28.03.2023 lautet: Der Auftakt in die EM-Vorbereitung ist der DFB-Auswahl mit dem 2:0 gegen Peru geglückt. Am Dienstag darf man aber eine viel härtere Nuss und Tore auf beiden Seiten erwarten.

Bei der deutschen Nationalmannschaft war es nicht mal zwei Jahre nach dem Ende der Ära Löw schon wieder Zeit für einen Neuanfang. Nach der enttäuschenden WM 2022 muss sich die DFB-Auswahl zum Teil neu erfinden und zudem nur mit Testspielen für die EM im eigenen Land in Form bringen. Der erste Schritt auf diesem Weg war ein 2:0-Erfolg am Samstag gegen Peru. Doch bis Deutschland bei der EURO 2024 ein ernsthafter Titelkandidat ist, muss noch viel passieren. Das zweite Testspiel der aktuellen Länderspielpause dürfte eine wirkliche Standortbestimmung sein. Am Dienstag empfängt die deutsche Auswahl in Köln die belgische Nationalmannschaft, die ebenfalls unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco einen Neustart gewagt hat. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,85 bei Bwin für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Belgien auf „Beide Teams treffen“:

Deutschland blieb in den letzten 12 Länderspielen nur zweimal ohne Gegentreffer

Die DFB-Elf konnte nur in einem der vergangenen 20 Spiele selbst kein Tor erzielen

Im Schnitt fielen 3,3 Treffer zwischen beiden Nationen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Belgien Quoten Analyse:

Schaut man auf die FIFA-Weltrangliste, müssten die Gäste eigentlich die Favoriten sein. Die „Rode Duivels“ stehen auf Platz 4, während die DFB-Elf nur auf Rang 14 geführt wird. Beim Marktwert haben die Hausherren mit 528 Millionen zu 450 Millionen Euro knapp die Nase vorne.

Zusammen mit dem Heimvorteil und dem direkten Vergleich gibt es so für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,74. Auf der Gegenseite trauen die Buchmacher den Gästen mit Siegquoten im Schnitt von 4,71 nicht so viel zu.

Deutschland vs Belgien Prognose: Auf die DFB-Defensive wartet viel Arbeit

Hansi Flick hatte sich beim „Neustart“ für ein System mit einer Doppelspitze und zwei offensiven Kreativspielern dahinter entschieden. Allerdings fehlten WM-Fahrer wie Musiala, Müller, Rüdiger, Süle und Gündogan. Am Ende feierte Deutschland einen verdienten 2:0-Sieg gegen harmlose Peruaner. In der Offensive war natürlich Niclas Füllkrug mit seinen zwei Treffern der Mann des Tages. Am Ende hätte der Sieg bei einem Chancenverhältnis von 9:0 aber deutlicher ausfallen müssen.

So lässt die DFB-Auswahl weiterhin, wie schon in Katar, die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen. Zudem wirkte die Mannschaft erneut nicht optimal aufeinander abgestimmt und eingespielt. In der zweiten Halbzeit gab man immer mehr Spielkontrolle ab. Die Südamerikaner waren aber zu harmlos, um das zu bestrafen. Gegen Belgien fallen nun Nico Schlotterbeck und Kai Havertz aus. Hier dürften wohl Kehrer und Goretzka in die Startelf rücken.

Die belgische Nationalmannschaft gehörte neben Deutschland ebenfalls zu den großen Enttäuschungen bei der WM 2022. In einer Vorrundengruppe mit Marokko, Kroatien und Kanada wurden die „Rode Duivels“ nur Dritter und mussten die Heimreise antreten. So endete in Belgien nach dem Turnier auch die Ära von Nationaltrainer Roberto Martinez. Als Nachfolger wurde etwas überraschend der Ex-Bundesliga-Coach Domenico Tedesco verpflichtet.

Und das Debüt des neuen Trainers am Freitag konnte sich sehen lassen. Die Belgier gewannen im ersten Spiel der EM-Quali-Gruppe F mit 3:0 in Schweden. In der Offensive sorgten Dodi Lukebakio (Hertha) und Romelu Lukaku (Inter) im 4-3-3 für viel Schwung. Tedesco hatte einige erfahrene Nationalspieler wie Axel Witsel nicht nominiert, um auf die neue Generation zu setzen.

Deutschland - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 2:0 Peru (H), 4:2 Costa Rica (A), 1:1 Spanien (A), 1:2 Japan (H), 1:0 Oman (A)

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:0 Schweden (A), 0:0 Kroatien (A), 0:2 Marokko (H), 1:0 Kanada (H), 1:2 Ägypten (H)

Letzte Spiele Deutschland vs Belgien: 3:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 3:0 (H), 2:1 (A)

Die Belgier gehören zu den Lieblingsgegnern der Deutschen. In 25 Duellen feierte die DFB-Auswahl 20 Siege, bei nur vier Niederlagen und einem Remis. In Pflichtspielen hat Deutschland gegen die „Rode Duivels“ mit acht Erfolgen in acht Partien sogar eine makellose Bilanz. Der letzte Sieg von Belgien gegen die deutsche Auswahl stammt aus dem Jahr 1954. Damals gewannen de Belgier ein Testspiel daheim mit 2:0. Auf deutschem Boden gab es sogar in zehn Partien nur eine Niederlage: 1910 mit 0:3. Das letzte Spiel zwischen beiden Teams wurde im Oktober 2011 ausgetragen. Deutschland entschied ein Heimspiel in der EM-Quali mit 3:1 für sich.

Unser Deutschland - Belgien Tipp: Beide Teams treffen

Der direkte Vergleich der DFB-Elf mit Belgien ist überragend. Doch seit fast zwölf Jahren hat man gegen die Nachbarn nicht mehr gespielt. Gegen die zweitklassigen Peruaner hatte Deutschland am Samstag einige Probleme mit Konstanz und Konsequenz. Nun kommt ein ganz anderes Kaliber auf die Mannschaft von Bundestrainer Flick zu. Am Ende fällt ein Ergebnistipp schwer. Stattdessen dürften beim Duell zweier offensiv ausgerichteter Teams auf beiden Seiten Tore fallen.