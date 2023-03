Dresden - Bayreuth Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Dresden - Bayreuth Tipp zum 3. Liga-Spiel am 25.03.2023 lautet: Die beste Rückrundenmannschaft der Liga empfängt die schwächste Hintermannschaft der Saison. Dresden hat vier Spiele in Folge gewonnen und die meisten Treffer der Rückrunde erzielt.

Dynamo hat eine durchwachsene Hinrunde aus dem Gedächtnis streichen können und peilt mit einer herausragenden Form den Aufstieg an. Die Gäste aus Bayreuth stecken im tiefsten Abstiegs-Sumpf und hadern mit ihrer lückenhaften Hintermannschaft. Für uns sind das ausreichend Hinweise, um auf einen Heimsieg und über 2,5 Tore im Spiel zu setzen. Wir entscheiden uns für den Buchmacher Betano und spielen eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Dresden vs Bayreuth auf „Sieg Dresden & Über 2,5 Tore“:

Laut Wyscout hat Dresden die meisten erwartbaren Punkte und Bayreuth die wenigsten.

Die Gäste reisen mit der schwächsten Defensive der Liga an (56 Gegentore) - Dresden erzielte die meisten Treffer der Rückrunde (23 Tore).

2023 beendete die Spielvereinigung acht von elf Partien über 2,5 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dresden vs Bayreuth Quoten Analyse:

Markus Anfang versucht, den Ball flach zu halten und die einzigartige Formkurve seiner Mannschaft in die Länge zu ziehen. Das Wort Aufstieg wurde weitestgehend aus seinem Wortschatz gestrichen, doch als beste Mannschaft der Rückrunde hat sich Dynamo in das Aufstiegsrennen befördert.

Im eigenen Stadion können sich die Sachsen mit Wettquoten bis zu 1,32 nicht vor der Favoritenrolle drücken. Wenn wir uns die Form der Gäste anschauen, bleibt den Buchmachern in Punkto Rollenverteilung auch nichts anderes übrig.

Bayreuth muss schleunigst die Kurve kriegen, denn das Momentum spricht für den Klassenerhalt von Mannschaften wie Oldenburg und Halle. Ein Sieg gegen Dresden ist mit Quoten von 7,00 bis 9,50 eher unwahrscheinlich.

Dresden vs Bayreuth Prognose: „Mission: Kurs halten“

Eine enttäuschende Hinrunde mit 27 Punkten aus 19 Spielen hielt Dresden im Mittelmaß der 3. Liga gefangen. Eine Winterpause und neun Spiele später hat sich die Windrichtung verändert. Dynamo liegt mit 23 Punkten an der Spitze der Rückrundentabelle.

Ihre berauschenden Leistungen in der Offensive sind der Motor dieser Mannschaft. Die SGD steuert mit den meisten Toren der Rückrunde (23) stark in Richtung Aufstiegskampf. Vier Siege in Serie und acht Tore in den vorherigen drei Partien sprechen für das gestiegene Selbstvertrauen der Sachsen.

Ahmet Arslan spielt eine unglaubliche Saison. Der Offensivspieler führt mit 16 Treffern die Torschützenliste an und legt zusätzlich 7 weitere Hütten auf. 2023 brachte der Leihspieler seine Leistungen auf ein neues Level und trug seine Mannschaft mit acht Toren und sieben Vorlagen in nur elf Spielen von Sieg zu Sieg.

Im aktuellen Jahr hat die Anfang-Elf in jedem ihrer elf absolvierten Spiele mindestens ein Tor erzielt. Mittlerweile kann Dynamo auf eine Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen blicken und ist heiß darauf, diese im Rudolf-Harbig-Stadion auszubauen.

Dresden - Bayreuth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dresden: 3:2 Ingolstadt (A), 2:0 Duisburg (H), 3:1 Dortmund 2 (A), 1:0 Aue (H), 1:1 Elversberg (A).

Letzte 5 Spiele Bayreuth: 1:2 VfB Oldenburg (H), 0:5 Saarbrücken (A), 1:3 Mannheim (H), 0:2 Essen (A); 5:3 Zwickau (H).

Letzte 5 Spiele Dresden vs. Bayreuth: 1:1 (A).

Für den Aufsteiger aus Bayreuth bekommt die Situation im Abstiegskampf zunehmend Zündstoff. Oldenburg und Halle haben ihren Kurs mit einem Trainerwechsel korrigiert und machen der Spielvereinigung das Leben schwer.

Die größte Schwachstelle der Mannschaft aus Bayern befindet sich in der Defensive. Die schwächste Hintermannschaft der Liga (56 Gegentore) erschwert das angestrebte Ziel Klassenerhalt enorm. Vergeblich warten die Anhänger auf eine Verbesserung - selbst in der Rückrunde trainiert Thomas Kleine die anfälligste Abwehr der dritten deutschen Spielklasse.

Defensive Aussetzer bringen die Gäste regelmäßig in schlechte Ausgangssituationen. Allein in diesem Jahr fing sich die Hintermannschaft in fünf von elf Begegnungen mindestens drei Gegentore. Eine 0:4-Niederlage gegen Aue und die 0:5-Abreibung von Saarbrücken sind negative Höhepunkte.

Immerhin verschafft der eigene Angriff in diesem Jahr den ein oder anderen Lichtblick. Der 5:3-Erfolg gegen Zwickau hatte hohe Bedeutung und der 3:2-Sieg in Osnabrück war eine der größten Überraschungen der Saison.

Unser Dresden - Bayreuth Tipp: Sieg Dresden und Über 2,5 Tore

Die Gäste sorgten in diesem Jahr für jede Menge Tore in ihren Spielen und beendeten acht ihrer elf Begegnungen mit über 2,5 Toren. Nach vier Niederlagen in Folge und mit der schlechtesten Auswärtsbilanz aller Mannschaften hat Bayreuth wenig Argumente auf seiner Seite.