Fürth - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

Unser Fürth - Magdeburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.03.2023 lautet: Stoppen die Kleeblätter gegen den 1. FC Magdeburg die drohende Abwärtsspirale? Nach drei sieglosen Liga-Begegnungen wird es langsam Zeit für ein Erfolgserlebnis. Gegen die Kicker aus Sachsen-Anhalt dürfte zumindest keine Niederlage herausschauen.

Die Spielvereinigung zeigte sich am vergangenen Samstag beim Überflieger der 2. Bundesliga am Millerntor kämpferisch. Trotz anfänglicher Führung war St. Paulis Lauf nicht zu stoppen. Am Ende stand eine 1:2-Pleite und zudem der Platzverweis von Gideon Jung aufgrund einer Notbremse. Der Innenverteidiger fehlt nun gegen Magdeburg.

Als leichter Punktelieferant fungieren die Blau-Weißen nicht. Seit drei Liga-Partien ist Magdeburg ungeschlagen und verlor nur eines der vergangenen sechs Spiele auf nationaler Ebene. Der letzte Matchday führte gegen Aufstiegskandidat Paderborn zu einem 0:0-Remis.

Wir räumen den Hausherren Vorteile ein und spielen die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“. Für diesen Spielausgang hält Bwin eine Quote von 1,95 bereit.

Darum tippen wir bei Fürth vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Greuther Fürth verlor nur eines seiner bisherigen 12 Liga-Heimspiele (5S, 6U).

Magdeburg musste 50 Prozent der Auswärtsspiele mit einer Niederlage abschreiben und bestritt mehr als 80 Prozent der Fernduelle mit 3 oder mehr Toren.

Alle Kräftemessen zwischen beiden Teams endeten mit Treffern auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Magdeburg Quoten Analyse:

Obwohl die Spielvereinigung zuletzt in der Krise steckte, schreiben die Bookies ihr die Rolle des leichten Favoriten zu und bewerten einen Heimsieg mit einer Quote in Höhe von durchschnittlich 1,83. Durchaus nachvollziehbar, das bisher einzige Kräftemessen zwischen beiden Teams im Sportpark Ronhof Thomas Sommer endete mit 3:2 für die Kleeblätter, geht aber bereits auf das Jahr 2018 zurück.

Da die Gäste eher als Underdog betrachtet werden, halten die Buchmacher einen Auswärtssieg für unwahrscheinlicher und bewerten diesen mit einer Fürth Magdeburg Quote von 3,60.

Magdeburg steht für Tore in der 2. Bundesliga. 15 der bisherigen 24 Ansetzungen endeten mit mehr als 2,5 Treffern. Auch diesmal halten die Bookies drei oder mehr Tore für sehr wahrscheinlich und servieren eine Quote von 1,62.

Fürth vs Magdeburg Prognose: „Zieht Fürth in der Tabelle an Magdeburg vorbei?“

Greuther Fürth ist als Unglücksrabe der Liga zu bewerten. Kein anderer Klub ist öfter am Pfosten oder Querbalken gescheitert. Ganze zwölf Mal setzten die Kleeblätter das Leder in dieser Saison ans Aluminium.

Anhand der vergangenen drei Begegnungen wird ein Abwärtstrend bestätigt. Nur ein Punkt wurde in den Partien gegen Kaiserslautern (1:3), Hannover (1:1) und St. Pauli (1:2) geholt. Zu wenig, um oben mitspielen zu können. Rang 13 lässt die Kleeblätter mehr und mehr im grauen Mittelfeld versinken.

Eigentlich sollte mit dem neuen Coach Alexander Zorniger seit Ende Oktober des vergangenen Jahres ein Aufwärtstrend eingeleitet werden. Nach drei anfänglichen Siegen unter seiner Leitung bestätigten die Mittelfranken die starken Leistungen aber nicht. Ein Schnitt von 1,55 Zählern pro Liga-Ansetzung untermauert diese These.

Zumindest im Sportpark Ronhof Thomas Sommer stimmt das Gesamtpaket. Nur eines der bisherigen zwölf Heimspiele wurde verloren (5S, 6U). In jedem Heimspiel kam mindestens ein Tor zustande. Dreimal zeigte die Abwehr eine weiße Weste auf.

Anders als bei den Kleeblättern zeichnet sich in Magdeburg ein Aufwärtstrend ab. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Liga-Partien sprechen für sich und lassen die Elf von Trainer Christian Titz auf Rang 11 der Tabelle klettern.

Fürth - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:2 St. Pauli (2BL, A), 1:1 Hannover (2BL, H), 1:3 Kaiserlautern (2BL, A), 2:1 Düsseldorf (2BL, H), 1:2 Karlsruhe (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Paderborn (2BL, H), 2:0 Kaiserlautern (2BL, H), 2:1 Hannover (2BL, A), 1:2 St. Pauli (2BL, H), 3:2 Kiel (2BL, A).

Letzte Spiele Fürth vs. Magdeburg: 1:2 (2BL, A), 1:2 (2BL, A), 3:2 (2BL, H).

Vor allem auswärts präsentierten die Kicker aus Sachsen-Anhalt zuletzt guten Fußball und gewannen gegen Hannover (2:1) und Holstein Kiel (2:1). In den jüngsten sechs Auswärts-Begegnungen stand mindestens ein eigener Treffer zu Buche. Generell muss sich die Offensive mit 21 Toren in der Fremde nicht verstecken. Nur der HSV präsentierte sich auswärts torgefährlicher.

Alle drei Ansetzungen zwischen beiden Mannschaften endeten mit Toren auf beiden Seiten. In der Hinrunde verbuchte der 1. FCM einen knappen 2:1-Erfolg, hatte aber das Heimrecht auf seiner Seite.

Unser Fürth - Magdeburg Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Um defensive Standfestigkeit zu erlangen, muss die Spielvereinigung in erster Linie am Strafraum-Verhalten arbeiten. Kein anderer Zweitligist verschuldete so viele Strafstöße – sieben waren es an der Zahl. Zudem gab es vier Platzverweise in der laufenden Saison.

Sowohl Fürth als auch Magdeburg gaben mit 37 bzw. 42 Gegentoren in dieser Saison defensiv keinen soliden Eindruck ab.