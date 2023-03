Gladbach - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2023

30 Punkte nach 24 Spielen - so viele stehen sowohl bei Borussia Mönchengladbach als auch bei Werder Bremen auf der Habenseite. Damit sind die beiden Tabellennachbarn, stehen aber mit ihren Platzierungen mitten im Niemandsland. Die jüngste Form der beiden Teams war ähnlich schwach. Die Borussia wartet dabei sogar seit fast 300 Minuten auf ein eigenes Tor. Gegen defensivschwache Bremer sollte zumindest dieser Bann brechen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Gladbach vs Bremen auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Gladbach vs Bremen Quoten Analyse:

Für die besten Buchmacher geht die Borussia als Favorit in die Partie. Die Quoten für Wetten auf einen Heim-Dreier bleiben in allen Fällen nur knapp unter der Marke von 2,00. Ein Tipp auf einen Bremer Auswärtssieg ist dagegen mit Werten von im Schnitt 3,60 quotiert. Neuling Chillybets.de ist hier mit einer 3,66 Spitzenreiter.

Gladbach vs Bremen Prognose: Fehler auf beiden Seiten führen zu Toren

Es lief die 53. Minute, als Gladbachs Alassane Pléa in der Red Bull Arena von Leipzig beim Stand von 0:0 im Auswärtsspiel bei RB zum Elfmeter anlief. Der Franzose scheiterte, fünf Minuten später geriet sein Team mit 0:1 in Rückstand. In der Folge verursachte Pléa selbst einen Elfmeter zum 0:2. Am Ende verlor die Borussia gar mit 0:3.