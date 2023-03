Kasachstan - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser Kasachstan - Dänemark Tipp zum EM Quali Spiel am 26.03.2023 lautet: Dänemark startete mit einem Erfolg in den Wettbewerb und sollte in Kasachstan nahtlos an diese Leistung anknüpfen können. Alles andere als ein Triumph von „Danish Dynamite“ käme einer großen Überraschung gleich.

Die Kasachen lieferten zum Auftakt der EM-Qualifikation eine starke Vorstellung ab, mussten sich aber am Ende trotzdem Slowenien mit 1:2 geschlagen geben. Die Gastgeber aus Zentralasien gingen sogar nach 24 Minuten durch Maksim Samorodov in Front. Vor allem im zweiten Durchgang baute Slowenien gehörig Druck auf und konnte die Partie am Ende drehen.

„Danish Dynamite“ setzte sich im ersten Gruppenspiel souverän mit 3:1 gegen Finnland durch. Vor heimischer Kulisse waren die Dänen in allen Belangen besser und hätten auch höher gewinnen können. Trainer Kasper Hjulmand dürfte vor allem mit der Leistung von Rasmus Höjlund, der bei seinem Startelf-Debüt alle drei Tore erzielte, vollauf zufrieden gewesen sein.

Wenngleich die Dänen in der Fremde antreten, sind sie klar zu favorisieren. Wir streben eine Wette auf Handicap -1 auf den Auswärtssieg an. Für diesen Spielausgang bietet Bwin eine Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Kasachstan vs Dänemark auf „Sieg Dänemark (Handicap -1)“:

Kasachstan verlor beide Heimspiele gegen „Danish Dynamite“.

Die Kasachen gewannen nur 2 der letzten 12 EM-Quali-Heimspiele (2U, 8N).

Dänemark weist mehr als den zehnfachen Kader-Marktwert von Kasachstan auf und besticht anhand von deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kasachstan vs Dänemark Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten lässt keine Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste zu. Drei Punkte der Dänen werden nämlich bei den besten Bookies mit Quoten von ca. 1,25 bewertet. Der Heimsieg wird für sehr unwahrscheinlich gehalten und bringt Kasachstan Dänemark Quoten von bis zu 15,00 mit sich.

Beide Ansetzungen in Zentralasien endeten zwischen beiden Mannschaften mit mehr als 2,5 Toren. Ein Umstand, der den Bookies nicht entgangen ist. Drei oder mehr Tore werden beim erneuten Aufeinandertreffen für recht wahrscheinlich gehalten und bringen Quoten im Schnitt von 1,68 mit sich.

Kasachstan vs Dänemark Prognose: Kann Dänemark die Tabellenführung verteidigen?

Kasachstan wartet nach wie vor auf die erste EM-Teilnahme. In Hinblick auf die EURO 2024 schreiben wir den Gästen keine allzu hohe Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die Teilnahme am Wettbewerb zu. Wenngleich zum Auftakt gegen Slowenien eine gute Vorstellung geboten wurde, sprang nichts Zählbares heraus.

Im FIFA-Ranking belegen die Kicker aus Zentralasien den 115. Platz und spielen somit keine große Rolle im Weltfußball. Zuletzt zierten vier Niederlagen in Serie das Konto der Elf von Trainer Magomed Adiev, der seit April vergangenen Jahres auf der Bank Platz nimmt. Neun Begegnungen hat der russische Übungsleiter mit dem Team absolviert und besticht anhand von vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Im Schnitt sind pro Ansetzung 2,4 Treffer gefallen.

Bei der WM 2022 legte Dänemark eine katastrophale Performance an den Tag und musste in der Gruppe D mit nur einem erbeuteten Punkt hinter Frankreich, Australien und Tunesien die Rote Laterne für sich beanspruchen. Nur ein Tor wurde in den drei Gruppenspielen erzielt.

Kasachstan - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 1:2 Slowenien (EM-Quali, H), 1:2 Vereinigte Arabische Emirate (Test, A), 0:2 Usbekistan (Test, A), 0:3 Aserbaidschan (NL, A), 2:1 Weißrussland (NL, H)

Letzte 5 Spiele Dänemark: 3:1 Finnland (EM-Quali, H), 0:1 Australien (WM, A), 1:2 Frankreich (WM, A), 0:0 Tunesien (WM, A), 2:0 Frankreich (NL, H)

Letzte 4 Spiele Kasachstan vs. Dänemark: 1:3 (WM-Quali, H), 1:4 (WM-Quali, A), 1:2 (WM-Quali, H), 0:3 (WM-Quali, A)

Trotz der schwachen Leistungen hielt der Verband weiterhin an Trainer Kasper Hjulmand fest. Eine Herangehensweise, die sich zumindest im Auftaktmatch der EM-Qualifikation als positiv herausstellte.

Vier Mal standen sich Kasachstan und Dänemark in der Vergangenheit gegenüber und alle vier Ansetzungen entschied „Danish Dynamite“ mit einem Sieg für sich. Drei der vier Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande. Zweimal setzten sich die Dänen gar mit drei Toren Differenz durch. Der Direktvergleich untermauert einmal mehr unsere Kasachstan Dänemark Prognose.

Unser Kasachstan - Dänemark Tipp: „Sieg Dänemark (Handicap -1)“

Ähnlich unserer Einschätzung rechnen die Bookies mit einem Sieg der Gäste aus Dänemark. Es ist damit zu rechnen, dass Kasper Hjulmand „Danish Dynamite“ im 4-3-1-2 wie schon gegen Finnland auflaufen lässt. Dabei werden Martin Braithwaite und Rasmus Höjlund der Abwehrkette der Hausherren gehörig zusetzen. Vor allem Letzterer brannte förmlich gegen die Finnen und sorgte mit seinen drei Toren für Aufsehen. Mikkel Damsgaard dürfte wieder als Bindeglied zwischen Mittelfeld und den beiden Angreifern agieren und für gute Offensiv-Momente sorgen.

Kasachstan seinerseits agiert sicher defensiv und will in erster Linie ein Gegentor vermeiden. Eine Taktik, die zuletzt gegen Slowenien anfangs gut funktionierte. Coach Magomed Adiev setzt wahrscheinlich einmal mehr auf eine defensive Spielausrichtung im 5-4-1. Vor der Fünferkette kommen wohl Kapitän Askhat Tagybergen und Aslan Darabaev als klassische Sechser zum Einsatz und sollten vor allem die Abwehr unterstützen.

„Danish Dynamite“ ist gezwungen das Spiel zu machen, verfügt aber über genügend Potenzial in den eigenen Reihen, um dies auch zu tun und offensiv gefährlich zu werden.