Leverkusen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Leverkusen - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.03.2023 lautet: Herzlich willkommen in der heißen Phase der Saison, oder anders ausgedrückt im Bayern-Bezirk. Das kommende Spiel in Leverkusen verspricht einen Torrausch.

Xabi Alonso hat Leverkusen auf ein neues Level gehoben. Laut Bundesliga.de stieg die Abschluss-Effizienz der Werkself von -3,3 (vor dem Trainerwechsel) auf +8,5 (mit Xabi Alonso).

Gegen den Tabellenführer gehen wir von einer torreichen Begegnung aus, in der über 3,5 Tore auf der Anzeigetafel erscheinen. Happybet versüßt uns diese Wette mit einer Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bayern auf „Über 3,5 Tore“:

Zuletzt endeten vier der vergangenen fünf direkten Duelle in der BayArena mit über 3,5 Toren.

Der deutsche Rekordmeister bringt pro Spiel knapp drei Bälle im gegnerischen Gehäuse unter.

Leverkusen kassierte in den letzten sieben Ligaspielen mindestens einen Treffer. Selbst erzielten sie zuletzt sieben Tore in zwei Bundesliga-Partien.

Leverkusen vs Bayern Quoten Analyse:

Des Öfteren ging die Werkself mit einer guten Form in das Duell gegen den FC Bayern, nur um dann unter die Räder zu kommen.

Ist es mit Xabi Alonso anders? Die Buchmacher haben eine klare Meinung und schicken die Bayer-Truppe mit Wettquoten bis zu 5,25 in diese Begegnung.

Im Umkehrschluss ist der FCB mit Quoten zwischen 1,53 und 1,60 als klarer Favorit gebrandmarkt. Eine logische Rollenverteilung, wenn bedacht wird, dass Bayern acht seiner vergangenen neun Pflichtspiele gewinnen konnte.

Leverkusen vs Bayern Prognose: „Hauptattraktion - Tore“

Diese Sonntagspartie ist in der Regel eines der torreichsten Spiele der Saison. Regelmäßig kann man sich vor Toren kaum retten, so auch in der Hinrunde, wo die Bayern mit 4:0 siegten.

Vier Treffer sind ein gutes Stichwort. Die BayArena war in vier der vergangenen fünf direkten Duelle Schauplatz einer Begegnung, die mit über 3,5 Toren endete. Leverkusen schien seine Fans auf dieses Spektakel vorbereiten zu wollen und veranstaltete in den beiden vorherigen Heimspielen jeweils ein 5-Tore-Festival.

Zweifellos kam die Bayer-Offensive zuletzt richtig ins Rollen und schoss sich mit sieben Toren in den zwei vorherigen Partien der ersten deutschen Spielklasse warm. Dieser Prozess ist schon seit längerem in Gang. Die Rheinländer verzeichneten über die vergangenen fünf Ligaspiele 13 Treffer - das sind 2,6 pro Spiel.

Zu ihrer Stärke im Angriffsspiel gesellt sich eine teils luftige Defensive, die jüngst das siebte Ligaspiel in Folge ohne weiße Weste beendete. Damit ist das Rezept für jede Menge Aufregung und Torjubel komplett. Der zweite Abschnitt der Saison ist sieben Spieltage alt und Leverkusen bietet durchschnittlich 3,4 Tore pro Spiel.

Leverkusen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Ferencvaros (A), 3:2 Bremen (A), 2:0 Ferencvaros (H), 4:1 Hertha (H), 1:1 Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:3 Augsburg (H), 2:0 PSG (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 3:0 Union Berlin (H); 2:3 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Bayern: 0:4 (A), 1:1 (A), 1:5 (H), 0:2 (A), 1:2 (H)

Der Tabellenführer aus München ist ebenfalls selten um viele Tore verlegen. Durchschnittlich erzielen die Bayern drei Treffer pro Partie und übertrumpfen mit 71 Saisontoren jedes andere Team der Liga. Die zweitbeste Offensive stammt aus Leipzig und konnte erst 49 Treffer erzielen.

Zuletzt schaltete der FCB in den nächsten Gang und zog das Tempo in seinen Spielen etwas an. Bayern brachte das Leder in den vergangenen drei Bundesliga-Partien gleich zehn Mal im gegnerischen Gehäuse unter. Am vorherigen Wochenende gab es ein 5:3 Schaulaufen gegen den FCA, in dem der Gegner ebenfalls zu Toren eingeladen wurde.

Es sollte der achte Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen sein. Zudem kehrt die Dominanz in der höchsten deutschen Spielklasse langsam zurück. Der Tabellenführer aus München durfte in den vorherigen sechs Begegnungen mindestens doppelt jubeln. Pro Rückrundenspiel der Nagelsmann-Elf fielen 4,3 Tore.

Historisch lassen sich die Vergleiche mit der Werkself nahtlos anknüpfen. Elf der vergangenen dreizehn Duelle endeten über 2,5 Tore, oftmals mit dem besseren Ende für den FCB. Bayern schloss sechs der vorherigen sieben Aufeinandertreffen mit einem Sieg ab.

Unser Leverkusen - Bayern Tipp: „Über 3,5 Tore“

Der Ligaprimus aus München verwöhnte das Publikum in drei der letzten sechs Begegnungen mit über 3,5 Toren im Spiel.

Jedes dieser sechs Aufeinandertreffen war Schauplatz für mehr als 2,5 Tore. Ohne gegnerische Treffer ging es jedoch kaum. Die Anhänger des Tabellenführers mussten in zwei von vier Partien drei Gegentreffer ertragen.