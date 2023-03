Luxemburg - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser Luxemburg - Portugal Tipp zum EM Quali Spiel am 26.03.2023 lautet: In der Quali-Gruppe J für die EM 2024 ist Portugal der klare Favorit auf den ersten Platz. Diesen Status dürfte die Selecao auch im zweiten Spiel zu Gast in Luxemburg unterstreichen.

Nach dem 0:1 im Viertelfinale der WM 2022 gegen Marokko trennte sich Portugal von seinem langjährigen Trainer Fernando Santos. Als Nachfolger wurde der Spanier Roberto Martinez auserkoren, die zuvor lange Jahre die Nationalmannschaft von Belgien betreut hatte. Zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2024 feierte der neue Coach am Donnerstagabend sein Debüt. Hier stand die „Selecao“ mit einem Heimspiel gegen Liechtenstein, welches standesgemäß mit 4:0 gewonnen wurde, aber nicht vor der allergrößten Herausforderung. Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer am Sonntag sind die Portugiesen, zu Gast in Luxemburg, die haushohen Favoriten. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1,80 bei Happybet für die Wette „Portugal Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Luxemburg vs Portugal auf „Portugal Über 2,5 Tore“:

Die Portugiesen stehen in der FIFA-Weltrangliste 83 Plätze vor den Luxemburgern.

In den letzten 6 Duellen gegen die Selecao erzielten die Roten Löwen nur 1 Tor und kassierten 18 Gegentreffer.

Luxemburg ist seit 61 Jahren ohne Sieg gegen Portugal.

Luxemburg vs Portugal Quoten Analyse:

Hier treffen natürlich zwei Fußball-Welten aufeinander. Luxemburg wird in der Weltrangliste nur auf dem 92. Rang geführt. Und Portugal steht als Neunter immerhin in den Top 10 des FIFA-Rankings. So gibt es bei der Luxemburg vs Portugal Prognose für einen Sieg der Gäste auch nur durchschnittliche Quoten von 1,16. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Hausherren aus Sicht der Bookies mit Quoten im Schnitt von 17,5 sehr unwahrscheinlich.

Luxemburg vs Portugal Prognose: CR7 wird wieder gebraucht

Insgeheim hofft Luxemburg in der Quali Gruppe J sicher auf den zweiten Tabellenplatz und damit die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Die Hauptgegner um Rang 2 sind dabei Bosnien, die Slowakei und Island. Nach dem ersten Auswärtsspiel haben die Männer von Nationaltrainer Luc Holtz schon mal einen Punkt auf dem Konto. Zu Gast in Trnava bei der Slowakei erkämpften sich die „Roten Löwen“ ein 0:0.

Die Torschussstatistik hatte mit 17:7 Schüssen in Richtung Tor zwar klar für die Hausherren gesprochen. Die Luxemburger warfen aber alles in die Waagschale und gingen nicht mehr leeren Händen nach Hause. Somit ist die FLF-Auswahl schon das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Darunter befanden sich auch Achtungserfolge wie ein 3:3 in der Türkei oder ein 2:2 daheim gegen Ungarn.

Trainer Roberto Martinez kann als Trainer von Portugal auf einen großen Pool an starken Spielern zurückgreifen. So konnte es sich der neue Coach erlauben, WM-Teilnehmer wie Carvalho (Betis) oder Silva (Leipzig) dieses Mal nicht zu berufen. Obwohl viele Experten nach der WM 2022 schon einen Abgesang auf Cristiano Ronaldo begonnen hatten, stellte Martinez „CR7″ in die Startelf.

Und Ronaldo zahlte seine Nominierung mit zwei Toren zurück. Damit steht der Profi, der aktuell bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, mit 197 Einsätzen an der Spitze aller Nationalspieler. Am Ende hätte das Ergebnis noch deutlich höher zugunsten der Portugiesen ausfallen können oder müssen. 15 der letzten 22 Länderspiele hat die Selecao nun für sich entschieden.

Luxemburg - Portugal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luxemburg: 0:0 Slowakei (A), 0:0 Bulgarien (H), 2:2 Ungarn (H), 1:0 Litauen (H), 3:3 Türkei (A)

Letzte 5 Spiele Portugal: 4:0 Liechtenstein (H), 0:1 Marokko (A), 6:1 Schweiz (H), 1:2 Südkorea (A), 2:0 Uruguay (H)

Letzte 5 Spiele Luxemburg - Portugal: 0:5 (A), 1:3 (H), 0:2 (H), 0:3 (A), 0:2 (H)

Beide Nationen absolvierten schon 19 Länderspiele gegeneinander. Auch in den Qualifikationen für die EM 2021 und die WM 2022 wurden beide Teams in die gleiche Gruppe gelost. Die „Roten Löwen“ konnten bisher nur einen Sieg gegen die „Selecao“ feiern. Dieser Erfolg stammt aus der Quali für die WM 1962. Damals gab es daheim ein 4:2. Hinzu kommt ein Remis aus einem Freundschaftsspiel im Stade Municipal im Jahr 1991 (1:1). Alle anderen 17 Duelle gingen an Portugal. Das Torverhältnis aus den letzten 6 Vergleichen spricht mit 1:18 aus Sicht der Luxemburger deutlich für die Südeuropäer.

Unser Luxemburg - Portugal Tipp: Portugal Über 2,5 Tore

Auch im zweiten EM-Quali-Spiel sind die Portugiesen zurecht die haushohen Favoriten. Sicher ist die Nationalmannschaft von Luxemburg nicht mehr der ganz große Außenseiter im europäischen Fußball. Aber gegen die „Selecao“ gab es für die „Roten Löwen“ bisher so gut wie nichts zu holen. Gegen Liechtenstein agierten die Portugiesen noch mit angezogener Handbremse. Dieses Mal dürften die Männer von Coach Martinez noch etwas mehr Gas geben und dabei auch wieder ein paar Treffer erzielen.