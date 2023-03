Mainz - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Mainz - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.03.2023 lautet: Den Breisgauern wurden unterhalb der Woche auf internationaler Ebene die Grenzen aufgezeigt. Gegen Juventus gab es nichts zu holen. Am Sonntag dürfte es in Mainz ebenfalls zu keinem Sieg reichen.

Der Innenverteidiger sah binnen 18 Minuten wegen Foul- und Handspiel zweimal Gelb und musste das Feld räumen. Einen kompletten Durchgang agierte Freiburg mit einem Mann weniger. Der konditionelle Aufwand hat in Hinblick auf die Paarung in Mainz sicher Spuren hinterlassen.

Darum tippen wir bei Mainz vs Freiburg auf „Sieg Mainz & Über 1,5 Tore“:

Mainz vs Freiburg Quoten Analyse:

Mainz vs Freiburg Prognose: „Rehabilitiert sich Freiburg vom Europa-League-Aus?“

In erster Linie sind die starken Leistungen in der Mewa Arena als Grund für den Aufschwung zu bewerten. Vier Siege in Serie erlauben kaum Zweifel an der Heimstärke. Nur Dortmund und Bayern holten aus den letzten sechs Liga-Spielen mehr Punkte als Mainz.