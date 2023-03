Malta - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser Malta - Italien Tipp zum EM Quali Spiel am 26.03.2023 lautet: Italien gehört trotz der Auftakt-Pleite gegen England zu den großen Favoriten der EM-Quali-Gruppe C. Diesen Status dürften die Azzurri am Sonntag in Malta auch untermauern.

Die italienische Nationalmannschaft startete am Donnerstag mit einer Neuauflage des Endspiels der EM 2021 in die Quali für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Bei der letzten EURO hatten sich die „Azzurri“ im Finale im Wembley-Stadion nach Elfmeterschießen gegen England durchgesetzt. Dieses Mal kassierten die Mannen von Nationaltrainer Roberto Mancini im Diego-Armando-Maradona-Stadion von Neapel aber eine 1:2-Heimpleite gegen die „Three Lions“ und stehen nach dem ersten Spieltag in der Quali-Gruppe C auf dem letzten Platz. Die nächste Chance für die ersten Punkte ergibt sich schon am Sonntag. Hier sind die Italiener auf Malta zu Gast und in diesem Duell natürlich die klaren Favoriten. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,51 bei Bwin die Wette „Sieg Italien & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Malta vs Italien auf „Sieg Italien & Über 2,5 Tore“:

Italien hat in 8 Länderspielen gegen Malta 21 Mal getroffen.

Die „Falken“ sind noch ohne Punkt gegen die Azzurri.

In den letzten 4 Spielen der EM-Quali schossen die Italiener 18 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Malta vs Italien Quoten Analyse:

Auch ohne die Teilnahme an der WM 2022 belegt Italien in der FIFA-Weltrangliste einen guten achten Platz. Die Auswahl von Malta wird dagegen nur auf Rang 167 geführt. Gerade einmal vier UEFA-Nationen stehen in diesem Ranking noch schlechter da. So ist die Ausgangslage bei der Malta vs Italien Prognose klar.

Für einen Sieg der Gäste gibt es bei den Wettanbietern lediglich Quoten im Schnitt von 1,11. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gastgeber mit durchschnittlichen Quoten von 24,3 aus Sicht der Bookies extrem unwahrscheinlich.

Malta vs Italien Prognose: Hat Italien eine Lösung für die Sturm-Misere gefunden?

Im September 2022 wurde Maltas Nationaltrainer Devis Mangia von seinem Amt entbunden. Grund für die Entlassung war ein „Fehlverhalten“ gegenüber den Spielern. Unter dem Italiener hatten die Falken in 28 Spielen immerhin zehn Siege gefeiert, bei 13 Niederlagen. Zudem stellte das Land mit sieben Spielen in Folge ohne Niederlage einen neuen Rekord in der Nationalmannschafts-Geschichte auf.

Als Nachfolger wurde mit Michele Marcolini erneut ein Italiener verpflichtet. Sein Debüt erfolgte am Donnerstag mit dem Quali-Länderspiel in Nordmazedonien. Bekanntester Spieler im Kader ist sicher Teddy Teuma vom belgischen Vizemeister Union Saint Gilloise. In Skopje konnten die Gäste bis zur 66. Minute ein 0:0 halten. Am Ende ging man aber doch mit einer 1:2-Pleite vom Feld. Die Statistik der Schüsse in Richtung Tor hatte mit 18:7 am Ende klar für die Hausherren gesprochen.

Wo steht die italienische Nationalmannschaft im Jahr 2023? Auf der einen Seite hat die stolze Fußball-Nation die WM 2022 verpasst. Auf der anderen Seite ist Italien amtierender Europameister und hat zum zweiten Mal in Folge das Final-Four-Turnier der Nations League erreicht. Gegen England zum Auftakt der Quali für die EURO 2024 taten sich die Azzurri vor allem im ersten Durchgang schwer und lagen zur Pause schon mit 0:2 hinten.

Nach dem Seitenwechsel brachten die Hausherren aber deutlich mehr Schwung auf den Rasen, ließen aber die klaren Aktionen im Strafraum vermissen. So reichte es am Ende nur zum 1:2-Anschlusstreffer. Italien kassierte die erste Heimniederlage gegen die „Three Lions“ seit 1961. Den Ehrentreffer erzielte Debütant Mateo Retegui, der in Argentinien für Atletico Tigre spielt, aber eigentlich den Boca Juniors gehört. In einer Ära nach Ciro Immobile ist der Argentinier der neue Hoffnungsträger im Sturm.

Malta - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Malta: 1:2 Nordmazedonien (A), 0:1 Irland (H), 2:2 Griechenland (H), 2:1 Israel (H), 1:2 Estland (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 1:2 England (H), 0:2 Österreich (A), 3:1 Albanien (A), 2:0 Ungarn (A), 1:0 England (H)

Letzte 5 Spiele Malta - Italien: 0:1 (A), 0:1 (H), 0:2 (H), 0:2 (A), 1:6 (A)

Die Bilanz zwischen den „Falken“ und den Azzurri ist eindeutig. Nach acht Länderspielen warten die Malteser noch auf den ersten Punkt. Auch das Torverhältnis spricht mit 21:2 klar für die Italiener. Die letzten beiden Duelle gewannen die Azzurri aber nur knapp mit 1:0. Malta ist seit vier Vergleichen gegen Italien ohne Treffer.

Unser Malta - Italien Tipp: Sieg Italien & Über 2,5 Tore

Italien hat die letzten zwei Länderspiele gegen Österreich und England verloren. Diese Serie müsste am Sonntag auf Malta zu Ende gehen. Alles andere als ein Sieg gegen die „Falken“ wäre eine große Überraschung. Dabei trauen wir den Italienern, die nach zwei Länderspiel-Pleiten in Serie viel Wut im Bauch haben dürften, auch einige Treffer zu.