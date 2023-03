ManCity - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 18.03.2023

City stellte unterhalb der Woche die Champions League auf den Kopf und untermauerte mit einem 7:0 Kantersieg gegen RB Leipzig seine Ansprüche auf den Titel. Überragender Mann war einmal mehr Erling Haaland, der vor seiner Auswechslung in der 63. Spielminute fünf Tore erzielte.

Der einstige Premier League Absteiger Burnley spielt bisweilen eine sehr starke Saison und thront in der englischen 2. Liga, der Championship, an der Spitze. Satte 13 Punkte Vorsprung auf den Verfolger Sheffield wurden erkämpft. Der Wiederaufstieg ins Oberhaus des englischen Fußballs scheint schon beinahe fix.

Im Etihad Stadium wird es am Samstag für den Zweitligisten sehr schwer. Wenngleich Guardiola sicher dem einen oder anderen Star eine Pause gönnt, wäre alles andere als ein deutlicher Heimsieg als kleines Fußballwunder zu bewerten. Wir visieren eine Handicap-Wette auf Manchester City zu einer Quote um die 1,50 bei Bet-at-home an.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Burnley auf „Sieg ManCity mit HC -1″:

Man City gewann die letzten fünf Pflichtspiele in Serie und ließ dabei nur ein Gegentor zu.

Burnley war in den letzten 60 Jahren bei ManCity ohne Sieg (14N, 5U).

City setzte sich in beinahe 85 Prozent seiner Premier-League-Heimspiele durch. Zehn der elf Erfolge im Etihad Stadium kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester City vs Burnley Quoten Analyse:

An der Favoritenrolle der Gastgeber aus Manchester gibt es kaum einen Zweifel. Ein Umstand, der anhand einer Quote von ca. 1,18 für den Heimsieg untermauert wird. Aufgrund der Vergangenheitswerte hat die Manchester City Burnley Quote ihre Daseinsberechtigung.

Der Zweitligist wird als absoluter Underdog gehandelt und mit einer Quote von durchschnittlich 17,0 bewertet. Mit Toren auf beiden Seiten ist ebenfalls nicht zwingend zu rechnen. Die Bookies servieren für diesen Wettmarkt eine Quote von ca. 2,17.

Manchester City vs Burnley Prognose: „Gibt es ein Fußballwunder?“

In der englischen Premier League fungiert Manchester City hinter dem FC Arsenal als zweite treibende Kraft und rangiert auf Platz 2. Mit der heimischen Liga, dem FA-Cup und der Champions League tanzt Man City auf drei Hochzeiten. Wie die Quoten der Bookies offenbaren, stehen im FA-Cup die Chancen nicht schlecht. Burnley dürfte sich im Viertelfinale als eine mehr als lösbare Aufgabe herausstellen.

Keinen einzigen Treffer haben die Skyblues in den verstrichenen drei FA-Cup-Ansetzungen zugelassen. Dabei waren die ersten beiden Gegner mit Chelsea (4:0) und Arsenal (1:0) alles andere als Selbstläufer. Im Achtelfinale sprang gegen Zweitligist Bristol City ein souveräner 3:0 Erfolg heraus.

Nur eines der vergangenen acht Duelle im FA-Cup musste die Guardiola-Elf mit einer Niederlage abschreiben. Der knappen 2:3 Pleite gegen Liverpool stehen auf der anderen Seite sieben Siege gegenüber. Sechs der sieben Erfolge kamen mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande.

Burnley stieg in der vergangenen PL-Saison über die Relegation ab. Nach einem Jahr in der Championship verdichten sich die Anzeichen eines Wiederaufstiegs der Weinroten. 24 der bisherigen 37 Begegnungen brachten einen Sieg mit sich. Auf den Tabellenzweiten Sheffield wurde ein Polster von 13 Punkten erspielt.

Manchester City - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 7:0 RB Leipzig (CL, H), 1:0 Crystal Palace (PL, A), 2:0 Newcastle (PL, H), 3:0 Bristol (FA-Cup, A), 4:1 Bournemouth (PL, A).

Letzte 5 Spiele Burnley: 3:1 Hull (2.L, A), 3:0 Wigan (2.L, H), 0:0 Blackpool (2.L, A), 1:0 Fleetwood (FA-Cup, H), 4:0 Huddersfield (2.L, H).

Letzte 5 Spiele Manchester City vs. Burnley: 2:0 (PL, A), 2:0 (PL, H), 2:0 (PL, A), 5:0 (PL, H), 3:0 (EFL-Cup, A).

Vier Begegnungen hat die Elf von Trainer Vincent Kompany im FA-Cup bislang überstanden. Wobei die Konkurrenz mit Bournemouth (4:2), Ipswich (0:0, 2:1) und Fleetwood (1:0) auf einem überschaubaren Niveau agierte.

Achtmal in Serie setzte sich zuletzt Manchester City im eigenen Stadion gegen den FC Burnley durch. Dabei kamen sieben Siege mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande. Die Clarets sind ein gern gesehener Gast in Manchester und werden beim erneuten Aufeinandertreffen keinen leichten Stand haben.

Unser ManCity - Burnley Tipp: „Sieg Manchester City mit Handicap 0:1″

394 Spiele hat City-Coach Pep Guardiola mit den Skyblues bereits absolviert. Mit 290 Siegen, 46 Remis und 58 Niederlagen zeigt er eine unglaublich positive Bilanz auf. Wie schon in der vergangenen Runde gegen Bristol City ist davon auszugehen, dass der eine oder andere Star wie z. B. Erling Haaland, Jack Grealish oder Phil Foden geschont wird.

Als mögliche Aufstellung käme ein 3-4-2-1 in Frage. Wobei Julián Álvarez als Neuner für Haaland agiert. Gerade in Bezug auf den Kader sind die Citizens den Gästen in sämtlichen Belangen selbst mit der B-Mannschaft deutlich überlegen.

Guardiola wird die Konzentration sowie den Fokus möglichst hoch halten, um seine Siegesserie fortzusetzen. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit, der deutlich größeren Qualität in den eigenen Reihen sowie des Heimvorteils räumen wir den Gastgebern klare Feldvorteile ein.