Mannheim - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Mannheim - Osnabrück Tipp zum 3. Liga Spiel am 25.03.2023 lautet: Mannheim bleibt zu Hause ungeschlagen, jedoch nicht ohne Gegentor.

In der 3. Liga trennen den Dritten Dresden und den Siebten Mannheim gerade einmal zwei Punkte. Aktuell spricht viel dafür, dass auch der dritte Platz für den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigen wird. Anwärter gibt es jedenfalls viele und vor allem die direkten Duelle zwischen den Beteiligten könnten am Ende ausschlaggebend sein. Mit Mannheim gegen Osnabrück findet am Samstag eine derartige Begegnung statt. Wir sehen leichte Vorteile bei den Gastgebern und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,10 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Mannheim vs Osnabrück auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“

Mannheim ist das beste Heimteam der 3. Liga - erst eine Pleite in 14 Heimspielen

Osnabrück ist seit sechs Auswärtspartien ungeschlagen

Waldhof traf in allen 14 Heimspielen, der VfL in 13 von 14 Auswärtspartien

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mannheim vs Osnabrück Quoten Analyse:

Im Duell der beiden Tabellennachbarn sehen die besten Online-Buchmacher die Gastgeber in der leichten Favoritenrolle. Für Wetten auf einen Heimsieg kann man allerdings schon sehr ordentliche Quoten bis 2,35 erhalten. Die Spitzenwerte bei den Wetten auf einen Auswärtserfolg liegen dagegen bei 3,00.

Der Tipp auf „Beide treffen“ bleibt unter der Marke von 1,60, während das „Over 2,5″ leicht über diesem Wert liegt. Da hier die beiden Mannschaften gegeneinander antreten, in deren Spielen ligaweit die meisten Tore fallen, kann man diese nüchtern betrachtet niedrigen Quoten fast schon als hoch erachten.

Mannheim vs Osnabrück Prognose: Munteres Hin und Her mit vielen Torchancen

Auch im letzten Spiel der Mannheimer fielen drei Tore, allerdings hat der SVWM kein einziges dazu beigetragen. Mit 0:3 ging Waldhof bei Wehen Wiesbaden unter und fiel von Platz drei auf den siebten Rang herab, was verdeutlicht, wie eng es oben zugeht. Mit einem Dreier am Samstag könnte man sich im besten Fall Platz drei zurückholen.

Zu Hause sind die Waldhöfer jedenfalls eine Macht. Von den bisherigen 14 Heimspielen in dieser Saison haben sie zwölf gewonnen und nur eines verloren. Sie führen die Heimtabelle mit vier Punkten vor Elversberg an, das sogar schon ein Heimspiel mehr absolviert hat. In allen 14 Heim-Begegnungen haben die Mannheimer getroffen.

Ohne Heim-Gegentreffer ging es zuletzt aber auch nicht: In den letzten acht Partien im heimischen Carl-Benz-Stadion gab es stets Gegentreffer. Dafür traf der SVWM in sechs der letzten sieben Heimspiele mindestens doppelt. In jeder der letzten sieben Partien der Mannheimer bzw. in zehn ihrer letzten elf Spiele gab es mindestens drei Tore.

Mit insgesamt 93 Treffern sind die Drittliga-Partien mit Beteiligung Mannheims diejenigen mit den zweitmeisten Toren. Nur ein Treffer mehr wurde in den Spielen erzielt, bei denen Gegner Osnabrück auf dem Rasen stand. Mit plus 16 hat der VfL das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber den Waldhöfern mit minus eins.

Mannheim - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mannheim: 0:3 Wehen Wiesbaden (3L, A), 3:2 Ingolstadt (3L, H), 3:1 Bayreuth (3L, A), 2:1 Elversberg (3L, H), 0:4 Dortmund II (3L, A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 Freiburg II (3L, H), 1:1 Rot-Weiß Essen (3L, A), 2:0 Oldenburg (3L, H), 2:1 Saarbrücken (3L, A), 4:1 Wehen Wiesbaden (3L, H)

Letztes 5 Spiele Mannheim vs Osnabrück: 0:5 (3L, A), 2:1 (3L, A), 3:3 (3L, H), 2:0 (3L, A), 2:0 (3L, H)

Waldhof hat mit 47 die meisten Gegentreffer von den Teams auf den Rängen eins bis 14. Doch zu Hause gab es nur 13 der 47 Gegentore. Nach unserer Einschätzung kommen am Samstag aber welche dazu. Denn mit Osnabrück reist die zweitbeste Offensive der 3. Liga an, die bereits 55 Treffer erzielt hat.

Seit fünf Partien sind die Gäste ungeschlagen. Nach drei Siegen gab es zuletzt zwei Remis. Weiter zurückblickend hat der VfL nur eine der letzten 13 Drittliga-Partien verloren. In den anderen zwölf Spielen gab es zehn Siege. Auswärts ist Osnabrück seit November 2022 bzw. umgerechnet sechs Partien ungeschlagen. Nach fünf Siegen gab es zuletzt ein Remis.

Am vergangenen Wochenende trennte sich der VfL vom Sport-Club Freiburg II, der in diesem Jahr noch keines von zehn Spielen verloren und vor dem Duell mit Osnabrück sieben Mal in Folge gewonnen hat, mit 1:1. Der SCF II steht aktuell auf Platz zwei, kann am Ende der Saison aber nicht aufsteigen. Der Vorsprung der Breisgauer auf Rang drei beträgt satte acht Punkte.

Gut möglich also, dass am Ende der Saison Platz drei den direkten Aufstieg und Rang vier die Relegation bedeuten werden. Sowohl Mannheim als auch Osnabrück haben sowohl auf Platz drei als auch auf Platz vier nur zwei Zähler Rückstand. Insofern könnte das direkte Duell am Samstag ein richtungsweisendes sein, das beide gewinnen wollen.

Unser Mannheim - Osnabrück Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Das Hinspiel gewann Osnabrück zu Hause mit 5:0. Insofern dürften die Waldhöfer noch eine Rechnung mit den Lila-Weißen offen haben. Auch im Rückspiel erwarten wir jedenfalls einige Tore, dieses Mal aber auf beiden Seiten. Ansonsten stufen wir die Heimstärke des SVWM höher ein als den letzten starken Lauf des VfL, der auswärts zwar zuletzt auftrumpfte, über die gesamte Saison gesehen allerdings neun der 14 Partien auf des Gegners Platz nicht gewinnen konnte.