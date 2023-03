ManUnited - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Manchester United - Fulham Tipp zum FA-Cup-Spiel am 19.03.2023 lautet: Auf nationaler Ebene haben die Mannen von Trainer Erik ten Hag zuletzt Federn gelassen und warten seit zwei Premier-League-Ansetzungen auf einen Triumph. Im FA Cup wird es diesen gegen Fulham geben.

ManUnited gab sich unter der Woche in der Europa League keine Blöße und kam trotz des souveränen 4:1 aus dem Hinspiel auch beim Re-Match mit dem spanischen Vertreter Real Betis zu einem knappen 1:0-Erfolg. Der souveräne Aufstieg ins Viertelfinale war somit perfekt.

The Lilywhites hatten hingegen spielfrei und durften die Zeit nutzen, um sich von der vernichtenden 0:3 Heimniederlage gegen Spitzenreiter Arsenal zu regenerieren. In sämtlichen Belangen waren die Gastgeber unterlegen und gaben über die gesamten 90 Minuten nur einen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Wir schreiben den Hausherren in Old Trafford klare Feldvorteile zu und rechnen mit Toren. Als Wette empfiehlt sich „Sieg Manchester United & mehr als 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,95 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Fulham auf „Sieg United & Über 2,5 Tore“:

Manchester gewann alle drei FA-Cup-Heimspiele in dieser Saison mit mehr als 3,5 Toren.

ManUnited setzte sich in neun von 13 Premier-League-Ansetzungen im Old Trafford durch (3U, 1N).

Fulham gewann keines der vergangenen 13 Spiele in Manchester (11N, 2U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Fulham Quoten Analyse:

Manchester gab sich im bisherigen Verlauf des FA Cups keine Blöße und setzte sich dreimal souverän durch. Ein Umstand, der auch den besten Wettanbietern nicht entgangen ist. Der Heimsieg bringt nämlich lediglich eine Quote von 1,45 im Durchschnitt mit sich.

Fulham ist als klarer Außenseiter am Drei-Wege-Markt gesetzt. Ein Auswärtssieg halten die Wettanbieter für sehr unwahrscheinlich und servieren im Erfolgsfall den mehr als siebenfachen Wetteinsatz.

Tore sind keineswegs auszuschließen. Anhand der Vergangenheitswerte lässt sich auf drei oder mehr Treffer schließen.

Dementsprechend preisen die Buchmacher den Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ ein und tendieren mit einer Manchester United Fulham Quote von 1,60 zu drei oder mehr Treffern im Match.

Manchester United vs Fulham Prognose: „Stellt sich Fulham als Stolperstein heraus?“

Neben Arsenal fungiert Manchester United mit 12 Titeln als FA-Cup-Rekordgewinner. In dieser Saison sind die Red Devils neben den Skyblues klarer Favorit auf den 13. Titelgewinn und haben bisher im Wettbewerb mit drei Siegen in drei Begegnungen ihren Mann gestanden. Wobei die Konkurrenz mit Everton, Reading und West Ham auf einem überschaubaren Niveau agierte. Ähnliches gilt aber auch für Fulham.

In der Premier League wussten die Schützlinge aus dem Nordwesten Englands zu überzeugen und gewannen beinahe siebzig Prozent der Heimspiele (9S, 3U, 1N). 24 erzielte Tore im Old Trafford lassen auf Torgefährlichkeit schließen. Sechs der vergangenen sieben Liga-Duelle auf heimischem Boden endeten mit drei oder mehr Toren.

Seit 2010 steht Fulham wieder einmal im Viertelfinale des FA Cups. Motivation ins Semifinale einzuziehen, dürfte genug vorhanden sein. Lediglich die jüngsten Leistungen sorgen für wenig Selbstvertrauen.

Anhand der letzten drei Premier-League-Ansetzungen wurde nur ein magerer Zähler geholt. Nach dem Remis mit Wolverhampton stehen zwei Niederlagen gegen Brentford und Arsenal zu Buche.

Manchester United - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Real Betis (EL, A), 0:0 Southampton (PL, H), 4:1 Real Betis (EL, H), 0:7 Liverpool (PL, A), 3:1 West Ham (FA-Cup, H).

Letzte 5 Spiele Fulham: 0:3 Arsenal (PL, H), 2:3 Brentford (PL, A), 2:0 Leeds United (FA-Cup, H), 1:1 Wolverhampton (PL, H), 1:0 Brighton (PL, A).

Letzte 5 Spiele Manchester United vs. Fulham: 2:1 (PL, A), 1:1 (PL, H), 2:1 (PL, A), 3:0 (PL, A), 4:1 (PL, H).

The Cottagers legten vor allem auswärts auf Ligaebene zuletzt Probleme an den Tag und gewannen nur eine der letzten vier Auswärtspartien in der Premier League.

Offensive Durchschlagskraft ist in den Stadien des Gegners mit 17 erzielten Treffern in 13 Auswärtsspielen vorhanden. Dass mehr als sechzig Prozent der Fernduelle mit drei oder mehr Treffern endeten, lässt auch diesmal den Schluss auf Tore zu.

Bestätigt wird diese These anhand der letzten Spiele im Old Trafford. Drei von vier gingen nämlich gar mit mehr als 3,5 Toren aus. In der Hinrunde setzte sich Manchester mit 2:1 bei den weißen Lilien durch.

Unser Manchester United - Fulham Tipp: „Sieg United & Über 2,5 Tore“

Manchester United präsentierte sich in dieser Saison auf der Höhe. Wenn gleich jüngst vor allem in der Premier League die Dreifachbelastung durch Liga, Pokal und Europa League Spuren hinterließ. Das 0:7 gegen Liverpool war als Desaster zu bewerten.

Gegen Fulham wird United-Coach Erik ten Hag vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen, da der Pokal einfach nicht denselben Stellenwert wie die Premier League oder die internationale Bühne hat. Trotzdem sehen wir aufgrund des Heimrechts und des deutlich besseren Kaders Vorteile bei den Hausherren.

Wenngleich den Gästen aus dem Westen Londons, aufgrund ihrer Torgefährlichkeit in fremden Stadien, ein Treffer zuzutrauen ist.