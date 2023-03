Meppen - Aue Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Meppen - Aue Tipp zum 3. Liga Spiel am 25.03.2023 lautet: In Meppen scheint der Trainerwechsel bereits verpufft. Nach drei Spieltagen wartet der neue Übungsleiter Ernst Middendorp weiterhin auf den ersten Erfolg. Gegen Erzgebirge Aue wird es diesen wohl wieder nicht geben.

Der Wille war den Blau-Weißen am vergangenen Matchday bei Viktoria Köln keineswegs abzusprechen. Dennoch ging der Tabellenletzte einmal mehr leer aus und musste sich nach 90 Minuten mit 1:3 geschlagen geben. Dabei brachte Sascha Risch die Gäste gar in Front. Letztendlich setzte sich aber die spielerische Klasse der Hausherren durch.

Darum tippen wir bei Meppen vs Aue auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Meppen vs Aue Quoten Analyse:

Obwohl das Hinspiel eine sehr deutliche Angelegenheit war und mit 3:0 an Erzgebirge Aue ging, sehen die besten Buchmacher keinen klaren Favoriten im Rückspiel und tendieren am Drei-Wege-Markt zu recht ausgeglichenen Quoten. Der Sieg der Gäste aus Sachsen ist nur geringfügig niedriger bewertet als der Triumph der Hausherren.

Meppen vs Aue Prognose: „Kann Meppen den Abwärtstrend gegen die Veilchen stoppen?“

Meppen - Aue Statistik & Bilanz:

In der Fremde überzeugten die Veilchen nur bedingt und gewannen lediglich fünf der bisherigen 14 Auswärtsspiele. Immerhin kamen vier der fünf Erfolge während der vergangenen sechs Partien in den gegnerischen Stadien zustande (2N). In fünf der vergangenen sechs Paarungen in der Ferne stand ein eigener Treffer zu Buche. Im Schnitt fallen pro Auswärtsspiel 2,57 Tore.