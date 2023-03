Moldawien - Tschechien Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Moldawien - Tschechien Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 27.03.2023 lautet: Am Ende musste ein Elfmeter herhalten, um Moldawien den Ausgleich gegen die Färöer-Inseln zu bescheren. Tschechien triumphierte gegen Polen und will mit einem zweiten Sieg den perfekten Auftakt hinlegen.

Fast wäre das erste Spiel für Moldawien völlig in die Hose gegangen. Als Gastgeber quälten sie sich gegen die Faröer-Inselns durch ein spätes Elfmetertor zum 1:1-Unentschieden. Ihre kommenden Gäste aus Tschechien legten gegen Polen einen einwandfreien Auftritt auf den Rasen und gehen als haushoher Favorit in dieses Spiel. Wir nutzen eine Quote von 1,64 bei NEObet und setzen auf einen „Sieg Tschechien HC -1″.

Darum tippen wir bei Moldawien vs Tschechien auf „Sieg Tschechien HC -1″:

In der Weltrangliste steht Tschechien auf Platz 38 - Moldawien rangiert auf Position 174.

Die Gastgeber sorgten gegen die Faröer-Inseln für 1,26 xG, 0,79 stammen vom Elfmeter

Tschechien ging mit 3,22 xGoT aus dem Spiel gegen Polen und ließ nur 1,18 xGoT zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Moldawien vs Tschechien Quoten Analyse:

Die Voraussetzungen für diese Begegnung sind schnell erklärt. Moldawien spielt in Liga D der Nations League und gehört ans untere Ende der Weltrangliste. Tschechien stand bei der EM 2021 im Viertelfinale, schlug Polen zum Auftakt dieser Qualifikation und lieferte dort einen hervorragenden Auftritt ab.

Dementsprechend ist ein Sieg der Gastgeber mit hohen Quoten zwischen 13,0 und 17,0 ausgeschrieben, während ein Erfolg der Silhavy-Elf Wettquoten bis zu 1,23 einbringen kann.

Dieses Spiel lädt zu einer Wette mit einem Handicap ein. Der individuelle Unterschied im Kader der beiden Nationen wurde schon am ersten Spieltag deutlich und die Aussichten auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel dürften für zusätzliche Motivation auf Seiten der Gäste führen.

Moldawien vs Tschechien Prognose: „Tschechien bestätigt starken Auftritt“

Letztlich war es nicht nur der Doppelschlag nach 180 Sekunden, der die Leistung der „Reprezentace“ gegen Polen zusammenfasst. Tschechien verteidigte leidenschaftlich und diszipliniert. So hielten sie eine Offensive rund um Robert Lewandowski bei 0,49 xG aus dem Spiel heraus.

Selbst zeigte sich Tschechien mit qualitativ hochwertigen Abschlüssen in bester Verfassung. Aus 1,78 xG machten sie 3,22 xGoT. Diese Differenz unterstreicht, mit welcher Qualität im Abschluss die Silhavy-Elf am ersten Spieltag agierte.

Nachdem der 38. der Weltrangliste in der vorherigen Europameisterschaft bis ins Viertelfinale drang, sollte am Ende der Qualifikation natürlich eine erneute Teilnahme an der Endrunde das Ziel sein. Im Normalfall erledigt Tschechien seine Hausaufgaben gründlich.

So gesehen beim 5:0-Sieg im vergangenen Jahr gegen die Färöer-Inseln. Während Moldawien am ersten Spieltag große Schwierigkeiten gegen diese Nation offenbarte, machte Tschechien im vorherigen Jahr kurzen Prozess. Der Vergleich dieser Ergebnisse unterstreicht den vorhandenen Qualitätsunterschied.

Zwar spielt die „Reprezentace“ in Zukunft wieder in Liga B der Nations League, doch damit treten die Gäste weiterhin zwei Ligen über der Mannschaft von Serghei Clesceno an. Moldawien verpasste nach zwei Relegationsspielen gegen Kasachstan den Aufstieg in Liga C.

Moldawien - Tschechien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Moldawien: 1:1 Färöer-Inseln (H), 0:5 Rumänien (H),1:2 Aserbaidschan (H), 2:0 Liechtenstein (H), 2:1 Lettland (A).

Letzte 5 Spiele Tschechien: 3:1 Polen (H), 1:2 Türkei (A), 5:0 Färöer-Inseln (H), 1:2 Schweiz (A); 0:4 Portugal (H).

Letzte 5 Spiele Moldawien vs. Tschechien: 0:5 (A), 0:2 (H)

Den Auftakt in die Qualifikation hat sich Moldawien vermutlich etwas anders vorgestellt. Erst ein Elfmeter in der 87. Spielminute verhinderte eine Heimniederlage gegen die Färöer-Inseln. Aus dem Spiel heraus kamen die Gastgeber nur auf einen Wert von 0,41 xG.

Eine erneute Leistung in diesem Bereich dürfte gegen Tschechien zu keinem eigenen Treffer ausreichen. Gleichzeitig deuten die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr auf eine anfällige Defensive hin. Als Beispiel dient die 0:5-Niederlage gegen Rumänien zum Abschluss des vergangenen Jahres.

Tschechien stellte seine vorhandenen Qualitäten am ersten Spieltag unter Beweis. Zudem rangiert Tschechien auf Platz 38 der Weltrangliste, während Moldawiens 0:5-Pleite gegen den 52. dieses Rankings stammt. Moldawien positioniert sich in dieser Liste auf Platz 174.

Obwohl die beiden bisherigen Aufeinandertreffen bereits 20 Jahre in der Vergangenheit liegen, könnten sich die Ergebnisse wiederholen. Die Gastgeber verloren beide Vergleiche und gingen insgesamt mit 0:7 als Verlierer vom Feld.

Unser Moldawien - Tschechien Tipp: Sieg Tschechien HC-1

Tschechien ist definitiv bereit, die Serie von vier Auswärtsniederlagen in Folge zu beenden. Der Kader der Gäste hat mit Spielern wie Kapitän Tomas Soucek einige starke Akteure zu bieten, die ihren perfekten Auftakt in die Qualifikation abrunden wollen.