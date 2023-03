Österreich - Estland Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Österreich - Estland Tipp zum EM Quali Spiel am 27.03.2023 lautet: Österreich ist zum Auftakt der EM-Quali seiner Favoritenrolle gegen Aserbaidschan gerecht geworden. Am Montag daheim gegen Estland winkt der nächste Dreier.

Die österreichische Nationalmannschaft hat einen gelungenen Auftakt in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gefeiert. In Linz wurde am Freitag die Auswahl von Aserbaidschan klar mit 4:1 besiegt. So darf sich die ÖFB-Elf Hoffnung auf ein Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr machen. In der Gruppe F sind Belgien und Schweden sicher die größten Konkurrenten. Schon am Montag können die Männer von Trainer Ralf Rangnick die nächsten Punkte sammeln. Die ÖFB-Auswahl spielt wieder in Linz und empfängt mit Estland einen weiteren Außenseiter. So sprechen die Wettquoten wenig überraschend für die Hausherren. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,68 bei Bwin für die Wette „Sieg Österreich & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Österreich vs Estland auf „Sieg Österreich & Über 2,5 Tore“:

Die ÖFB-Auswahl steht in der FIFA-Weltrangliste 75 Plätze besser da als die Esten

Die Österreicher haben in den letzten 5 Heimspielen der EM-Quali 16 Tore geschossen

Estland ist noch Tor und Punkt gegen Österreich

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Österreich vs Estland Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben bei der Österreich vs Estland Prognose wenig Zweifel. Für einen Heimsieg gibt es gerade mal Quoten im Schnitt von 1,17. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 16,9 die haushohen Underdogs. Das hat natürlich mit der Qualität der Gastgeber und dem Heimvorteil zu tun. Zudem sind die Österreicher in der Weltrangliste deutlich besser platziert. Während die ÖFB-Auswahl bei der FIFA auf Rang 34 geführt wird, steht Estland nur auf Platz 109.

Österreich vs Estland Prognose: Bleibt die ÖFB-Auswahl auf Kurs?

Unter Franco Foda zog Österreich immerhin ins Achtelfinale der EM 2021 ein. Danach wurde aber die Quali für die WM 2022 verpasst. So wurde mit Ralf Rangnick ein neuer Nationaltrainer verpflichtet. Der deutsche Coach hat in seiner kurzen Amtszeit trotz des Abstiegs in der Nations League aus der Liga A schon einige Erfolge gefeiert. Die Mannschaft nimmt die durchdachte Spielidee ihres Coaches immer mehr an und tritt immer wieder erfrischend auf.

So auch beim 4:1 gegen Aserbaidschan. Rangnick hat auch schon an vielen Schrauben gedreht. Im Herbst arbeitete er ausschließlich mit einem Perspektivkader und will auch die Trainerausbildung optimieren. Doch im Kader fehlt eine klare Nummer 1. Auch bei den Außenverteidigern ist die Auswahl begrenzt. Im Sturm ist man vom aktuell verletzten Arnautovic abhängig. Im letzten Testspiel 2022 gab es einen prestigeträchtigen 2:0-Heimsieg gegen Europameister Italien.

Seit Januar 2021 wird die Nationalmannschaft Estlands vom Schweizer Thomas Häberli betreut. Zuvor hatten die „Sinisärgid“ eine ganz schwache Quali für die EM 2021 gespielt und aus acht Spielen gegen Deutschland, die Niederlande, Nordirland und Weißrussland nur einen Punkt geholt. In der Qualifikation für die WM 2022 hatte man es mit Belgien, Wales, Tschechien und Weißrussland zu tun. Hier reichte es am Ende für Rang 4 und vier Punkte.

Nach dem Abstieg in der Nations League 2020/21 in die Liga D sicherte sich Estland in der vergangenen Ausgabe des Wettbewerbs mit vier Siegen gegen Malta und San Marino die Rückkehr in die Klasse C. Hinzu kamen einige Achtungserfolge wie zwei Siege gegen Finnland oder ein Remis gegen Wales. Bekannte Namen sucht man im Kader vergebens. Hoffnung machen Jungstars wie Hein (Arsenal) oder Paskotsi (Spurs).

Österreich - Estland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Österreich: 4:1 Aserbaidschan (H), 2:0 Italien (H), 1:0 Andorra (A), 1:3 Kroatien (H), 0:2 Frankreich (A)

Letzte 5 Spiele Estland: 0:1 Ungarn (A), 1:0 Finnland (A), 1:1 Island (A), 2:0 Litauen (H), 3:5 Lettland (A)

Letzte Spiele Österreich vs. Estland: 3:0 (A), 2:0 (H)

Die Wege beider Nationen kreuzten sich bisher nur in Quali für die WM 1998. Damals siegten die Österreicher daheim mit 2:0 und entschieden auch das Rückspiel in Tallinn mit 3:0 für sich. Ein gewisser Toni Polster erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick.

Unser Österreich - Estland Tipp: Sieg Österreich & Über 2,5 Tore

Für Österreich sind sechs Punkte zum Auftakt der EM-Quali Pflicht. Damit wollen die Alpenkicker den Grundstein legen, um zum dritten Mal in Folge an einer UEFA-Europameisterschaft teilzunehmen. Nach dem guten Auftritt gegen Aserbaidschan ist die Ausgangslage vor dem zweiten Spiel in Linz klar. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Dieser Erfolg sollte gelingen. Dabei dürften auch wieder ein paar Tore fallen.