Polen - Albanien Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Polen - Albanien Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 27.03.2023 lautet: Ein Doppelschlag innerhalb der ersten drei Minuten stellte den Einstand von Fernando Santos als Trainer der polnischen Nationalmannschaft auf den Kopf. Seine Heimpremiere gegen Albanien sollte deutlich positiver verlaufen.

So schnell kann es gehen: Eine 1:3 Niederlage in Tschechien setzt Polen vor dem zweiten Spiel gegen Albanien mächtig unter Druck. Individuell ist die „Bialo-Czerwoni“ deutlich überlegen. Selbst wenn es weiterhin an der Durchschlagskraft im Angriffsspiel fehlen sollte, wird gegen Albanien ein Treffer vom Laster fallen. Wir setzen auf einen Sieg für Polen und ein Spiel unter 3,5 Tore. Bet-at-Home belohnt diesen Tipp mit einer Quote von 1,96.

Darum tippen wir bei Polen vs Albanien auf „Sieg Polen & Unter 3,5 Tore“:

Albanien gewann 2022 nur eine von elf Begegnungen.

Die Rot-Schwarzen beendeten zehn dieser elf Partien unter 3,5 Tore.

Polen gewann im vergangenen Jahr drei von fünf Heimspielen und gegen Albanien zuletzt vier Spiele in Folge.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Polen vs Albanien Quoten Analyse:

Ende Januar startete Fernando Santos in seine dritte Station als Trainer einer Nationalmannschaft. Der Auftakt war mit der Pleite gegen Tschechien einer zum Vergessen. Üblicherweise steht der erfahrene Übungsleiter für Erfolg. Mit Griechenland sammelte er im Schnitt 1,92 Punkte in 49 Spielen. Später fuhr er durchschnittlich 2,06 Punkte und den EM-Titel mit Portugal ein.

Bereits wenige Tage nach dem Rückschlag zum EM-Quali-Auftakt bekommt Polen die Chance auf Wiedergutmachung. Sollte der Gastgeber als Gewinner vom Feld gehen, bekommt ihr Quoten zwischen 1,53 und 1,60.

Die Gäste starten am Montag in die Qualifikation und schreiten mit Wettquoten von 5,50 bis 7,00 als klarer Außenseiter auf das Feld.

Polen vs Albanien Prognose: „Offensive Magerkost“

Neuerdings steht der ehemalige Profi-Kicker Sylvinho an der Seitenlinie der Schwarz-Roten. Erstmals übernimmt der Brasilianer das Amt bei einer Nationalmannschaft. Zu viel Offensive ist von seinem Team im ersten Spiel nicht zu erwarten. Albanien erzielte 2022 in nur einem von elf Auftritten über 1,5 Tore.

Es geschah beim 2:0-Erfolg gegen Armenien - dem einzigen Sieg im vergangenen Kalenderjahr. Auswärts verlor der 66. der Weltrangliste drei von fünf Begegnungen. Viele Tore suchen wir in den Gastauftritten vergeblich: Fünf der Fünf Auswärtsspiele endeten unter 3,5 Toren.

Zu Hause sah die Ausbeute ähnlich aus, sodass Albanien vergangenes Jahr zehn von elf Begegnungen unter 3,5 Toren hielt.

Positive Schlagzeilen suchen wir nach ihren Auftritten in Liga B der Nations League vergeblich. Vier Spiele absolvierten die Rot-Schwarzen gegen Israel und Island. Nach zwei Remis, zwei Niederlagen und 4:6 Toren blieb letztlich nur Platz 3.

Historisch betrachtet macht das Duell in Polen wenig Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Die albanische Auswahl verlor zuletzt vier direkte Duelle in Serie. Im letzten Vergleich gab es ein 1:4 in Polen.

Polen - Albanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Polen: 1:3 Tschechien (A), 1:3 Frankreich (A), 0:2 Argentinien (H), 2:0 Saudi Arabien (H), 0:0 Mexiko (A).

Letzte 5 Spiele Albanien: 2:0 Armenien (H), 1:3 Italien (H), 0:1 Katar (H), 1:1 Saudi Arabien (A); 1:1 Island (H).

Letzte 5 Spiele Polen vs. Albanien: 1:0 (A), 4:1 (H), 1:0 (H), 1:0 (H), 1:1 (A)

Ein früher Doppelschlag nach drei Minuten brachte Polen im Spiel gegen Tschechien aus dem Konzept. Am Ende bestätigte das 1:3 auf der Anzeigetafel die Auftaktniederlage für Fernando Santos. Aus dem Spiel heraus kreierte die polnische Auswahl nur 0,49 Expected Goals und zeigte sich überraschend harmlos.

Fehlende Durchschlagskraft ist überraschenderweise ein Dauerthema.Polen erzielte im vergangenen Kalenderjahr nur in vier von dreizehn Begegnungen mehr als einen eigenen Treffer. Es ist also keine Überraschung, dass neun von dreizehn Partien unter 3,5 Toren endeten.

Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Vergleich mit Albanien. Polen steht unter Druck, ist individuell jedoch deutlich überlegen. Robert Lewandowski und Piotr Zielinski sind nur zwei von mehreren Profis mit internationalem Format.

Im Gegensatz zu Albanien ist und bleibt die „Bialo-Czerwoni“ in Liga A der Nations League. Dort reichte es im vergangenen Jahr zu einem Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen in einer starken Gruppe, bestehend aus Wales, Niederlande und Belgien.

Besonders im eigenen Land belohnt sich der Weltranglisten-zweiundzwanzigste regelmäßig mit drei Punkten. 2022 reichte es zu drei Siegen in fünf Heimspielen. Gegen Albanien sorgten Robert Lewandowski und Co. für drei Heimsiege in Serie.

Unser Polen - Albanien Tipp: Sieg Polen und Unter 3,5 Tore

Knapp 70 Prozent der polnischen Auftritte im vergangenen Kalenderjahr endeten unter 3,5 Tore. Albanien kommt sogar auf eine beachtliche Quote von 91 Prozent. Trotz der Auftaktniederlage sollten die Gastgeber im Stande sein, ihre individuellen Vorteile auszunutzen, selbst wenn ein offensives Spektakel eher unwahrscheinlich ist.