PSG - Rennes Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser PSG - Rennes Tipp zum Ligue 1 Spiel am 19.03.2023 lautet: Der europäische Wettbewerb ist für beide Mannschaften Geschichte. Ihr voller Fokus liegt auf der Ligue 1 und dort haben die Gastgeber ganz klar die Nase vorn.

PSG gewann vier Spiele in Serie und hat nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung zu begleichen. Beim ersten Aufeinandertreffen hatten die Bretonen den Heimvorteil auf ihrer Seite, der ihnen nun fehlen wird.

PSG machte zuletzt Nägel mit Köpfen und beantwortete durch vier Siege in Serie die Frage, wer die Ligue 1 regiert. Ihr 3:0-Erfolg gegen Marseille sowie der 4:3-Sieg gegen Lille unterstrichen die Pariser Vormachtstellung in Frankreich.

Wir gehen in diesem Spiel ein höheres Risiko und setzen auf eine Kombination aus einem „Sieg PSG und unter 2,5 Tore“, womit wir bei Bwin eine bemerkenswerte Quote von 4,20 spielen können.

Darum tippen wir bei PSG vs Rennes auf „Sieg PSG & Unter 2,5 Tore“:

PSG vs Rennes Quoten Analyse:

Rennes entschied das Spiel in der Hinrunde für sich, wobei die Heimstärke ein entscheidender Faktor war. Im Prinzenpark sieht das anders aus und das ist für Les Rennais ein großes Problem.

Die Bretonen ließen in der Ferne bereits einen Haufen an Punkten liegen und die Rückrunde verläuft alles andere als optimal.

PSG vs Rennes Prognose: „Die Gäste vermissen ihren Sturm“

Schauen wir auf die erzielten Tore der gesamten Saison, braucht sich Les Rouges et Noirs vor niemandem zu verstecken. Rennes kann mit 45 erzielten Treffern auf einen der besten fünf Sturmreihen der Liga setzen.

Gehen wir allerdings etwas tiefer in die Analyse, tauchen mehrere Fragezeichen auf. Die Formkurve der Bretonen zeigt steil nach unten und der Angriff ist mittlerweile das größte Problem. Rennes gewann nur zwei der vergangenen sechs Ligaspiele und kam dabei nicht über sechs eigene Tore hinaus.

Martin Terrier ist mit neun Treffern weiterhin ihr bester Stürmer, nur fehlt er bereits seit seinem Kreuzbandriss am 17. Spieltag. Nach seiner Verletzung absolvierte Rennes zehn Spiele - nur vier dieser Partien wurden gewonnen.

So kommt es, dass Stade Rennes in der Rückrundentabelle auf dem 12. Rang liegt. Hoffnung auf Punkte in der Hauptstadt schöpfen Les Rennais aus ihrer Defensive. Bisher hielten die Bretonen vier von fünf Duellen mit einem Top-4-Team unter 2,5 Toren. Darüber hinaus ließ die Hintermannschaft nur ein Tor über die vergangenen vier Partien zu.