RW Essen - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser RW Essen - Wiesbaden Tipp zum 3. Liga Spiel am 25.03.2023 lautet: Die Hessen meldeten sich jüngst mit einem 3:0 gegen Mannheim im Aufstiegskampf zurück. In Essen rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Rot-Weiss Essen wurde am vergangenen Wochenende vom 1. FC Saarbrücken deklassiert und unterlag deutlich mit 0:3. Eine Niederlage, die auch in dieser Höhe verdient war. Die Gäste zeigten kaum Zug zum Tor und ließen zudem die Entschlossenheit im Abschluss vermissen.

Nach zwei Niederlagen in Serie nahm Wehen Wiesbaden zuletzt den Kampf um Rang drei und die damit verbundene Aufstiegsrelegation wieder an und feierte gegen Mannheim einen deutlichen 3:0-Triumph. Nur 35 Prozent Ballbesitz und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss reichten aus, um am Ende den Platz als Sieger zu verlassen.

Genau dieser Abgeklärtheit bedarf es auch in Essen. Wir gehen davon aus, dass Wiesbaden diese auf den Platz bringt, halten aber dennoch eine Drei-Wege-Wette für sehr gewagt. Vielmehr ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen. Ein Spielausgang, der bei NEObet mit einer Quote von 1,66 vergütet wird.

Darum tippen wir bei RW Essen vs Wiesbaden auf „Beide Teams treffen“:

RW Essen traf in mehr als 80 Prozent der Heimspiele in der 3. Liga.

Wiesbaden untermauerte mit 26 Auswärtstoren seine Treffsicherheit in gegnerischen Stadien und netzte in mehr als 80 Prozent der Liga-Begegnungen in der Fremde.

Das Hinrunden-Duell brachte Tore auf beiden Seiten mit sich und endete mit 3:1 für die Hessen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RW Essen vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Der zuletzt anhaltende Negativtrend der Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen ist den Top-Wettanbietern keineswegs entgangen. Der Heimsieg bringt nämlich eine RW Essen Wiesbaden Quote in Höhe von ca. 3,25 mit sich. Eine Quote von durchschnittlich 2,00 räumt den Gästen aus Hessen leichte Vorteile ein.

Das Hinspiel endete mit vier Toren. Im Rückspiel ist mit keiner offensiven Ausrichtung beider Mannschaften zu rechnen. Ein Umstand, der sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ abzeichnet. Die Wettquoten verhalten sich nämlich recht ausgeglichen und zeigen mit einem Wert von durchschnittlich 1,80 nur eine sehr kleine Tendenz zu drei oder mehr Toren auf.

RW Essen vs Wiesbaden Prognose: Knüpft Wiesbaden an die Leistungen gegen Mannheim an?

Nur einen mageren Zähler holten die Mannen von Trainer Christoph Dabrowski aus den vergangenen drei Liga-Begegnungen. Der Punkt resultierte aus einem 1:1 gegen Osnabrück. Trotzdem spielt der Aufsteiger eine gute Saison und ist im grauen Mittelfeld angesiedelt. 33 erbeutete Punkte reichen momentan für Rang 14. Das Polster zur Abstiegszone bemisst sechs Punkte.

Seit elf Heimspielen ist Rot-Weiss Essen ungeschlagen (4S, 7U). Kein anderes Team spielte zuhause öfter unentschieden. Dennoch ist die offensive Durchschlagskraft keineswegs zu unterschätzen. Immerhin blicken die Nordrhein-Westfalen auf 15 erzielte Tore im Stadion an der Hafenstraße und verbuchten in beinahe 85 Prozent der Heimspiele einen eigenen Treffer.

Der eine oder andere Tipp-Freund hatte Wiesbaden im Kampf um Rang drei bereits abgeschrieben. Mit einem 3:0 gegen Mannheim wurden alle Zweifler eines besseren belehrt. Um vier Ränge haben sich die Hessen aktuell gegenüber der vergangenen Saison verbessert und dürfen sogar vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen. Der Tabellenvierte liegt gleichauf mit dem Relegationsplatz, der momentan von Dynamo Dresden belegt wird.

RW Essen - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RW Essen: 0:3 Saarbrücken (3.L, A), 1:1 Osnabrück (3.L, H), 1:2 Aue (3.L, A), 2:0 Bayreuth (3.L, H), 1:1 Ingolstadt (3.L, A).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:0 Mannheim (3.L, H), 2:4 Freiburg II (3.L, A), 0:2 Saarbrücken (3.L, H), 4:1 Ingolstadt (3.L, H), 1:4 Osnabrück (3.L, A).

Letztes Spiel RW Essen vs. Wiesbaden: 1:3 (3.L, A).

Auf gegnerischem Terrain präsentierte sich der SV Wehen Wiesbaden zuletzt in keiner guten Verfassung und unterlag gegen den VfL Osnabrück (1:4) und Freiburg II (2:4) deutlich. In beiden Ansetzungen bestätigten die Kicker aus dem Westen Deutschlands ihre Torgefährlichkeit und konnten zumindest beim Gegner einnetzen. Neunmal in Serie wurde jüngst auswärts mindestens ein Torerfolg bejubelt.

In der Hinrunde gaben sich die Hessen vor heimischer Kulisse keine Blöße und setzten sich nach 90 Minuten souverän mit 3:1 durch. Überragender Mann auf dem Feld war Ivan Prtajin, der zwei Treffer beisteuerte.

Unser RW Essen - Wiesbaden Tipp: „Beide Teams treffen“

Essen-Coach Christoph Dabrowski ließ sein Team zuletzt in Saarbrücken im 3-4-3 auflaufen. Ein System, das gnadenlos bestraft wurde und zu einem vernichtenden 0:3 führte. Gegen Wiesbaden ist mit einer deutlich defensiveren 4-2-3-1-Formation zu rechnen, wobei die Viererkette und die beiden Sechser Thomas Eisfeld und Niklas Tarnat, der den verletzten Björn Rother ersetzen könnte, für defensive Stabilität sorgen sollen.

Kein leichtes Unterfangen gegen Wiesbadens Angreifer Benedict Hollerbach und Ivan Prtajin, die gemeinsam auf 25 Tore blicken. Ob Kauczinski im 3-4-1-2 oder weniger offensiven 3-4-2-1 auflaufen lässt, bleibt abzuwarten.

Sowohl RW Essen als auch die Gäste aus Hessen werden bestrebt sein, drei Punkte aus dem direkten Duell mitzunehmen. Aufgrund der starken Serie von elf Heimspielen ohne Niederlage und der jüngst durchwachsenen Auswärtsleistungen der Wiesbadener distanzieren wir uns von einer klassischen Drei-Wege-Wette, halten aber beide Konkurrenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen.