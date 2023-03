Slowakei - Bosnien Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser Slowakei - Bosnien Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 26.03.2023 lautet: Bosnien fuhr zum Auftakt einen 3:0-Sieg gegen Island ein. Im Anschluss reisen die Drachen mit aufgeladenem Selbstvertrauen in die Slowakei. Dort wartet ein angeschlagener Gastgeber, der mit seiner eigenen Offensive hadert.

Vor dem zweiten Spiel herrscht in den jeweiligen Lagern eine unterschiedliche Stimmung. Die Slowakei konnte beim 0:0 gegen Luxemburg wenig überzeugen, Bosnien feierte einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Island. Wir gehen von positiven Auswirkungen des gelungenen Starts aus und setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ und ein Spiel mit unter 3,5 Toren. Bei Bet-at-Home spielen wir diese Wette mit einer Quote von 1,80 an.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Bosnien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Die Sokoli warten seit 5 Heimspielen auf einen Sieg.

In der Nations League spielt Bosnien kommendes Jahr in Liga A, während die Gastgeber weiterhin in Liga C verweilen.

In den vergangenen 7 Pflichtspielen erzielte die Slowakei maximal einen Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Slowakei vs Bosnien Quoten Analyse:

Der Auftakt gegen Luxemburg beschreibt die Probleme der Gastgeber recht passend. Offensiv fehlt die Gefahr und so bleiben die Sokoli auch als vermeintlicher Favorit oft ohne Dreier. Gibt es am 2. Spieltag einen Sieg, könnt ihr Wettquoten bis zu 2,57 spielen.

Auswärts konnten die Gäste zuletzt selten für Furore sorgen. Seit fünf Gastauftritten wartet Bosnien auf einen Sieg. Womöglich gibt der 3:0-Sieg gegen Island einen entscheidenden letzten Schub, um auswärts den Bock umzustoßen. Ein Auswärts-Triumph bringt euch Quoten zwischen 2,75 und 2,90.

Slowakei vs Bosnien Prognose: Die Gastgeber suchen nach ihrer Form

Trainer Francesco Calzona hat sich den Auftakt in die Qualifikation mutmaßlich anders vorgestellt. Zu Hause fehlte der Slowakei die Durchschlagskraft für einen Treffer. So müssen die Falken mit einem Punkt leben und sich auf das nächste Spiel konzentrieren.

Es ist das zweite Heimspiel in Folge. Ob das im Falle der Slowaken zuträglich ist, sei mal in Frage gestellt. Im eigenen Land warten Kapitän Milan Skriniar und seine Kollegen seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Offensiv strahlen die Sokoli kaum Gefahr aus. Schon in der Nations League fiel ihnen diese Schwäche auf die Füße. Nach dem Abstieg aus Liga B galt die Slowakei als Favorit auf den Wiederaufstieg. Die Realität sah anders aus: Als 54. der Weltrangliste versauern die Falken weiterhin in Liga C. In keinem ihrer Spiele erzielten sie mehr als einen Treffer.

Slowakei - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slowakei: 0:0 Luxemburg (H), 0:0 Chile (H), 2:2 Montenegro (A), 1:1 Weißrussland (H), 1:2 Aserbaidschan (H)

Letzte 5 Spiele Bosnien: 3:0 Island (H), 1:4 Rumänien (A), 1:0 Montenegro (H), 3:2 Finnland (H); 1:1 Montenegro (A)

Letzte 5 Spiele Slowakei vs. Bosnien: 1:2 (H), 1:0 (A), 2:3 (H)

Den Gästen gelang ein verheißungsvoller Start. Beim 3:0 brachte Rade Krunic den Ball gleich doppelt im gegnerischen Kasten unter. Neben ihm spielte sich Amar Dedic auf der rechten Seite in einen Rausch. Der Schienenspieler ließ sich kaum bändigen, leitete beide Krunic-Treffer ein und setzte mit seinem 3:0-Siegtor den Schlusspunkt.

Besonders die Qualität der Abschlüsse fiel im Duell mit Island ins Auge. Aus 1.16 xG machten die Drachen 2,34 xGoT (expected Goals on Target). Diese Differenz deutet darauf hin, dass die Qualität der Abschlüsse höher als die eigentliche Qualität der Chancen war.

Im Gegensatz zu den Hausherren entwickelte sich die vergangene Saison in der Nations League zum vollen Erfolg. Bosnien marschierte durch die eigene Gruppe in Liga B und belohnte sich am Ende mit dem Aufstieg in Liga A.

Trotz der besseren Form und der stärkeren Offensive lohnt sich in diesem Spiel eine „Doppelte Chance“. Bosnien tut sich auswärts deutlich schwerer als im eigenen Land und wartet seit fünf Gastauftritten auf einen Sieg.

Der Zusatz „Unter 3,5 Tore“ lässt sich ebenfalls schnell herleiten. Die Gastgeber beendeten jede ihrer sechs Begegnungen der Nations League unter 3,5 Toren. Bosniens Spiele blieben in diesem Wettbewerb zumindest in vier von sechs Partien bei maximal drei Treffern.

Unser Slowakei - Bosnien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Seit sechs Spielen wartet die slowakische Nationalmannschaft auf einen Sieg. Im eigenen Land liegt der letzte Erfolg ebenfalls schon fünf Duelle in der Vergangenheit. Zusätzlich ist die Offensive auf Eis gelegt und konnte nur neun Treffer in den vorherigen elf Begegnungen erzielen. Auf der anderen Seite verloren die „Goldenen Lilien“ zuletzt nur drei von zehn Spielen.