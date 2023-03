Turin FC - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Turin FC - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 19.03.2023 lautet: In dieser Saison konnte kaum eine Mannschaft Napoli aufhalten. Es spricht nicht viel dafür, dass ausgerechnet Torino dem Spitzenreiter die dritte Saisonniederlage zufügen kann.

Für viele Experten gilt Neapel aktuell in Europa als eine der stärksten Mannschaften. Diese Einschätzung bestätigten die Männer von Coach Luciano Spalletti nun auch in zwei Champions-League-Duellen mit der Frankfurter Eintracht.

Die Partenopei war für den amtierenden Europa-League-Champion am Ende eine Nummer zu groß. Nach dem Hinspiel daheim (0:2) verloren die Hessen auch das Rückspiel (0:3). Damit steht der SSC erstmals im Viertelfinale der Königsklasse.

Für Gli Azzurri gilt es nun in der Liga darum, den Vorsprung von 18 Punkten auf den ersten Verfolger ins Ziel zu bringen.

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Scudetto ist das Gastspiel am Sonntag beim Torino FC. Die Buchmacher sehen die Gäste hier klar vorne. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,78 bei NEObet die Wette „Sieg Napoli“.

Darum tippen wir bei Turin FC vs Neapel auf „Sieg Napoli“:

Napoli kassierte in dieser Liga-Spielzeit nur 2 Niederlagen

Neapel ist das beste Auswärtsteam der Serie A

Die Granata wartet seit 8 Jahren auf einen Erfolg gegen die SSC

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Turin FC vs Neapel Quoten Analyse:

Napoli ist der souveräne Tabellenführer der Serie A. Der Torino FC steht dagegen auf Rang 8 und hat fünf Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz.

Bei der Turin FC vs Neapel Prognose schlagen sich die Wettanbieter somit auf die Seite der Gäste. Die Favoritenstellung fällt mit Siegquoten im Schnitt von 1,81 recht deutlich aus. So wird ein Heimdreier mit durchschnittlichen Quoten von 4,89 belohnt.

Turin FC vs Neapel Prognose: Macht die SSC den nächsten Schritt?

Seit der Saison 2021/22 wird der Torino FC vom Kroaten Ivan Juric betreut. Der Coach sollte die Granatroten wieder nach oben führen. In der ersten Saison unter dem neuen Trainer landete Il Toro schon mal im gesicherten Mittelfeld, drei Plätze und 12 Punkte hinter dem ersten Europapokalrang. In dieser Spielzeit kann sich der Verein mit der Ausnahme von zwei Spieltagen immer in der oberen Tabellenhälfte halten.

Auch die internationalen Plätze sind in Reichweite. Probleme macht allerdings die Offensive. 29 erzielte Tore sind der schwächste Wert in den Top 13 der Tabelle. Zudem fehlt es bisher auch an der nötigen Konstanz. Von Ende Januar bis Ende Februar holte Turin aus 6 Ligapartien nur 5 Punkte. Die letzten beiden Spiele in der Serie A konnte die Granata dann aber wieder ohne Gegentor gewinnen.

Am vorletzten Spieltag hatte Neapel mit dem 0:1 daheim gegen Lazio die zweite Ligapleite in dieser Saison kassiert. Bei dem großen Vorsprung war die Niederlage für den SSC nicht weiter dramatisch. Doch Trainer Luciano Spalletti legte großen Wert darauf, dass die Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Atalanta gleich wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt, um den geringsten Anflug von Unsicherheit zu vermeiden.

Das glückte mit einem verdienten 2:0-Sieg. Und auch in der Königsklasse im Rückspiel gegen die Eintracht ließ Napoli keine Zweifel aufkommen. Wenn die Gli Azzurri das Tempo anzogen, hatte Frankfurt riesige Probleme. So bleibt die Partenopei im zwölften Heimspiel in Folge in der Königsklasse ungeschlagen und träumt vom Henkelpott. Das Duo Osimhen und Kvaratskhelia war an 51 von den 84 Toren in dieser Saison beteiligt.

Turin FC - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Turin FC: 2:0 Lecce (A), 1:0 Bologna (H), 2:4 Juventus (A), 2:2 Cremonese (H), 0:1 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 3:0 Frankfurt (H), 2:0 Atalanta (H), 0:1 Lazio (H), 2:0 Empoli (A), 2:0 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Turin FC vs Neapel: 1:3 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 1:1 (A)

Nach 145 Duellen liegt Napoli im direkten Vergleich gegen Torino mit 51 Siegen zu 36 Niederlagen vorne. In Turin spricht die Bilanz nach 72 Aufeinandertreffen mit 26 Erfolgen zu 21 Pleiten allerdings leicht für die Gastgeber.

Der letzte Sieg gegen Gli Azzurri glückte der Granata im März 2015. Seitdem reichte es in 15 Partien aus Sicht der Toro nur für vier Remis.

Aus den jüngsten 7 Heimspielen gegen den SSC kam nur ein Zähler zustande. Seit drei Gastspielen ist die Partenopei auch ohne Gegentreffer.

Unser Turin FC - Neapel Tipp: „Sieg Napoli“

Eigentlich könnte es Napoli in der Serie A bei so einem großen Vorsprung etwas ruhiger angehen lassen. Aber die Männer von Coach Spalletti denken nichts ans Nachlassen.

Der erste Meistertitel ohne Diego Maradona soll so bald wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden. Die Heimbilanz von Torino kann sich mit nur 3 Niederlagen in 12 Spielen sehen lassen.

Gegen Gli Azzurri gab es für die Granata aber lange nichts mehr zu holen. Daran dürfte sich auch Sonntag nichts ändern.