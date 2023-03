Union Berlin - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 19.03.2023

Unser Union Berlin - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.03.2023 lautet: Mal wieder kann keiner der beiden die Null halten.

Am Sonntag kommt es an der Alten Försterei zu einem richtungsweisenden Match um die Champions-League-Plätze, wenn sich der Vierte Union Berlin und der Sechste Eintracht Frankfurt gegenüberstehen.

Beide suchen aktuell nach ihrer Form und hoffen, sie in diesem wichtigen sechs Punkte-Duell wiederzufinden.

Wir erwarten ein intensives Spiel, in dem beide alles für den großen Traum Königsklasse geben werden. Letzten Endes entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,90 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Frankfurt auf „Beide treffen“

Union kassierte in fünf der letzten sechs Pflichtspiele Gegentreffer

Frankfurt wartet seit 15 Auswärtspartien in der Bundesliga auf eine weiße Weste

Beide wollen den Sieg im Kampf um die Champions League

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Union Berlin vs Frankfurt Quoten Analyse:

Wie wir, so erwarten auch die Top Buchmacher eine knappe Angelegenheit. Die Vorteile, die sie bei den Gastgebern sehen, rühren wohl aus der starken Heimserie der Unioner.

Dennoch erhält man auch für Wetten auf einen Heimdreier Quoten bis zu 2,50. Wer es mit den Adlern hält, der darf sich über Wettquoten knapp über der Marke von 3,00 freuen.

Von maximal zwei Toren gehen die Bookies aus, was an Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf „Über 2,5 Tore“ eindrucksvoll deutlich wird.

Selbst die Wettoption „Beide treffen“, liegt nicht weit unterhalb der Marke von 2,00. In den letzten beiden Duellen gab es genau zwei Treffer, in den letzten acht davor immer mindestens drei.

Union Berlin vs Frankfurt Prognose: Ausgeglichene Partie

Bei Union Berlin läuft aktuell kaum etwas zusammen. Seit dem historischen wie eindrucksvollen 3:1-Erfolg über Ajax Amsterdam im Rückspiel des Sechzehntelfinals der Europa League blieben die Eisernen in fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg. In drei dieser fünf Partien gelang ihnen noch nicht einmal ein Tor.

Am Donnerstag schieden sie durch ein glattes 0:3 bei Union Saint-Gilloise aus der Europa League aus, nachdem sie zu Hause gegen die Belgier nach dreimaligem Rückstand noch ein 3:3 erreichten. Nach dem Aus gilt jetzt der volle Fokus der Bundesliga, in der Union noch auf Rang vier steht - punktgleich mit dem Dritten Leipzig und dem Fünften Freiburg.

Aus den letzten vier Ligaspielen holten die Köpenicker aufgrund dreier Remis nur drei Punkte. Fünf sieglose Bundesligapartien in Serie hatte es zuletzt vor über zwei Jahren gegeben. Zu Hause sind die Berliner saisonübergreifend seit 17 Bundesligaspielen ungeschlagen. Es gab elf Siege und sechs Remis.

Doch auch hier war zuletzt ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Die letzten beiden Heimspiele gegen das damalige Schlusslicht Schalke und Köln, das keines der letzten neun Auswärtsspiele in der Bundesliga gewann, gab es jeweils nur torlose Unentschieden. Zwei Heimspiele in Folge ohne eigenes Tor hatte es in Unions Buli-Geschichte zuvor noch nie gegeben.

Union Berlin - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:3 Union Saint-Gilloise (EL, A), 1:1 Wolfsburg (BL, A), 3:3 Union Saint-Gilloise (EL, H), 0:0 Köln (BL, H), 0:3 Bayern (BL, A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt : 0:3 Neapel (CL, A), 1:1 Stuttgart (BL, H), 2:2 Wolfsburg (BL, A), 1:2 RB Leipzig (BL, A), 0:2 Neapel (CL, H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Frankfurt: 0:2 (BL, A), 2:0 (BL, H), 1:2 (BL, A), 2:5 (BL, A), 3.3 (BL, H)

Drei Remis und zwei Pleiten ist die Bilanz der Berliner aus ihren letzten fünf Pflichtspielen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen ist die Bilanz der Eintracht aus deren letzten fünf Pflichtpartien. Die letzte Form ist also ähnlich schlecht. Dabei blieb Frankfurt noch zwischen November 2022 und Anfang Februar 2023 in neun Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

Sechs dieser Partien hatte die SGE gewonnen, doch es folgte nur noch ein weiterer Sieg und vier Schlappen in den folgenden sieben Begegnungen. In der Bundesliga stehen die Adler nur noch auf Rang sechs. Der Rückstand auf die CL-Plätze beträgt fünf Punkte. Sollte das direkte Duell am Sonntag verloren werden, könnte es das schon gewesen sein.

Auswärts haben die Frankfurter keines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Mit vier endete der Großteil dieser Begegnungen remis. In den ersten sechs Auswärtspartien der laufenden Bundesliga-Saison hat die SGE all ihre vier Auswärtsdreier geholt. Ohne Gegentreffer auf des Gegners Platz ging es aber nie.

Das letzte Mal, dass die Eintracht auswärts kein Tor kassierte, war vor ziemlich genau einem Jahr beim torlosen Remis in Leipzig in der letzten Saison. Das Hinspiel gegen Union Berlin in dieser Saison hat die SGE zu Hause mit 2:0 gewonnen. Überhaupt gehören die Köpenicker zu den Lieblingsgegnern der Hessen.

Unser Union Berlin - Frankfurt Tipp: „Beide Teams treffen“

Von den bisherigen sieben Aufeinandertreffen in der Bundesliga gingen vier an Frankfurt. Nur gegen die Bayern kassierte Union mehr Ligapleiten, während die Hessen gegen keinen anderen aktuellen Bundesligaklub so eine hohe Siegquote haben.

In den letzten zehn direkten Duellen in allen Wettbewerben hat die SGE nur einmal nicht getroffen. Ein Tor muss ihnen auch am Sonntag zugetraut werden, zumal es für sie die vielleicht letzte Chance ist, am Ende einen Platz unter den letzten Vier zu bekommen.

Doch damit, dass die Eintracht nach 15 Versuchen ausgerechnet bei einem der stärksten Heimteams eine weiße Weste behält, rechnen wir auch nicht.