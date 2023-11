Alcaraz - Medvedev Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2023

Unser Alcaraz - Medvedev Sportwetten Tipp zum ATP Finals Spiel am 17.11.2023 lautet: Das Duell zwischen Alcaraz und Medvedev verspricht Tennis auf absolutem Weltklasse-Niveau. In unserem Wett Tipp heute sehen wir den Russen aber knapp vorne.

Mit seinem Zwei-Satz-Sieg gegen Alexander Zverev hat Daniil Medvedev als erster Spieler bei den ATP Finals 2023 das Halbfinale erreicht. Am Freitag steht für den Russen nun noch das letzte Gruppenspiel gegen Carlos Alcaraz an. Hier schlagen sich die Wettquoten auf die Seite des Spaniers. Der Spieler aus Moskau möchte aber, genauso wie Vorjahressieger Novak Djokovic bei der letzten Ausgabe der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft, mit einer makellosen Bilanz in die Runde der letzten Vier einziehen.

Das trauen wir ihm auch zu und spielen mit einer Quote von 2,25 bei Oddset den Wett Tipp heute „Sieg Medvedev“.

Darum tippen wir bei Alcaraz vs Medvedev auf „Sieg Medvedev“:

Das letzte Duell der beiden Profis in diesem Jahr auf Hardcourt ging an Medvedev

Der Russe ist bei den ATP Finals 2023 noch ohne Satzverlust

Alcaraz hat 3 der letzten 4 Matches verloren

Alcaraz vs Medvedev Quoten Analyse:

Carlos Alcaraz spielt ein tolles Jahr 2023 und stand in dieser Saison schon mehrmals auf Platz 1. Aus diesem Grund schicken die Buchmacher den Spanier bei der Alcaraz vs Medvedev Prognose als Favorit ins Rennen.

Für einen Sieg des 20-Jährigen werden Quoten im Schnitt von 1,64 aufgerufen. Doch auch für Daniil Medvedev war die bald abgelaufene Spielzeit eine der besten seiner Karriere. So sind durchschnittliche Quoten von 2,25 für einen Erfolg des Russen durchaus verlockend. Sportwetten-Tipper, die hier etwas Risiko gehen möchten, können einen eventuellen Fall durch einen Sportwetten Anbieter Bonus abfedern.

Alcaraz vs Medvedev Prognose: Wer geht im Head-to-Head mit 3:2 in Führung?

Das 7:6, 3:6 und 4:6 zum Auftakt der ATP Finals gegen Alexander Zverev war die dritte Niederlage in Folge für Carlos Alcaraz. Davor hatte er gegen Grigor Dimitrov in Shanghai und gegen Roman Safiullin in Paris verloren. Erst am freien Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Andrey Rublev fand der Spanier mit seinem Coach Juan Carlos Ferrero wieder in die Spur. Der 20-Jährige dachte nicht mehr über den Erfolg oder das Scheitern bei seiner ersten ATP-Finals-Teilnahme nach.

Stattdessen konzentrierte er sich wieder mehr auf den Spaß und das Tennisspielen. Die Folge war eine deutliche Leistungssteigerung beim 7:5, 6:2 gegen Andrey Rublev. Alcaraz gab im ganzen ersten Satz bei seinem ersten Aufschlag nur einen Punkt ab und leistete sich auch gerade mal vier Unforced Errors. Der Mann aus Murcia hat 2023 schon sechs Titel gewonnen, darunter auch das Finale von Wimbledon. Seit dem Erfolg in London kam aber kein weiterer Turnier-Triumph mehr dazu.

Schon zum Auftakt der ATP Finals hatte Daniil Medvedev mit seinem Freund und Landsmann Andrey Rublev beim 6:4, 6:2 kurzen Prozess gemacht. Gegen Alexander Zverev tat sich die Nummer 3 der Welt dann etwas schwerer. Doch beim ersten Aufschlag gewann der Russe 40 von 51 Punkten (78 Prozent). Zudem wehrte er drei von vier Break-Bälle ab, während er seine beiden Chancen zum Break nutzen konnte.

So gewann der 27-Jährige auch sein zweites Gruppenspiel in zwei Sätzen (7:6, 6:4). Medvedev stand 2023 schon in neun ATP-Endspielen, darunter war auch das Finale der US Open. Kein Spieler der Tour kommt hier auf eine bessere Marke. Fünf dieser Endspiele konnte er gewinnen. Mit 66 Siegen und nur 16 Niederlagen spielt der Russe eine extrem starke Saison. 2020 konnte er die ATP Finals gewinnen. Im vorigen Jahr schied der Mann aus Moskau mit drei Niederlagen nach der Gruppenphase wieder aus.

Alcaraz - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alcaraz: 2:0 Rublev, 1:2 Zverev, 0:2 Safiullin, 1:2 Dimitrov, 2:0 Evans

Letzte 5 Spiele Medvedev: 2:0 Zverev, 2:0 Rublev, 1:2 Dimitrov, 1:2 Sinner, 2:0 Tsitsipas

Letzte Spiele Alcaraz vs Medvedev: 1:3, 3:0, 2:0, 0:3

Die Bilanz zwischen beiden Profis ist nach vier Duellen ausgeglichen. Das erste Aufeinandertreffen 2021 in der zweiten Runde von Wimbledon entschied Medvedev noch in drei Sätzen für sich. Dann folgten in diesem Jahr zwei Erfolge für Alcaraz ohne Satzverlust, im Finale von Indian Wells und im Halbfinale von Wimbledon. Das jüngste Kräftemessen im Halbfinale der US Open ging dann allerdings in vier Sätzen wieder an den Russen.

Unser Alcaraz - Medvedev Tipp: Sieg Medvedev

Während Alcaraz unbedingt noch einen Sieg für den Einzug ins Halbfinale braucht, könnte sich Medvedev eigentlich etwas zurücklehnen. Doch der Russe will vor der Runde der letzten Vier unbedingt im Rhythmus bleiben. Am Ende dürfte uns ein enges und spannendes Match auf Augenhöhe erwarten. Der Spanier hat sich in seinem zweiten Match deutlich gesteigert. Doch Medvedev spielt die vielleicht beste Saison seiner Karriere und hält sich auch in Turin bisher makellos.